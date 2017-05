Az ultramaratonokat futókat a kívülállók őrülteknek, hősöknek is tartják, de egyik meghatározás sem jár közel az igazsághoz. Simonyi Balázs, aki maga is ultrafutó, a pénteken az aligai versenyközpontnál is vetített ULTRA című filmjében próbálta megragadni a személyes küzdelmeket. A héten interjúztunk az Ultrabalatont is többször teljesítő ultrafutóval.