5:15-ös km-eket vállalt előzetesen, ebből lett 4:48 20,7 km-en, 13 óra 36 perckor érkezett be Balatonfüredre. „12,5 km-ig volt remény az egyéni rekordra is, utána az emelkedő lassított" – mondta. A szélről azt mondta, hogy a melegen enyhít, de azért kényelmetlen mégis, mert „nem egyenletes, nem lehet ráfeküdni." Most már Fehér Jánoson a sor, ő fogja bevenni a legkeményebb emelkedőket.