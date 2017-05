A Mosoly Alapítvány már 10 éve szervez Balaton-körbefutást. Az idei Mosoly Váltóban futó gyerekek korábban maguk is részt vettek valamilyen Mosoly-terápián. Ők és a támogatók olyan gyerekekért rendeznek adománygyűjtő futást, akik most is kórházban gyógyulnak.

Az elmúlt években az adománygyűjtő futásokon 1321-en futottak összesen 5923 kilométert, és 42 853 925 forint támogatást gyűjtöttek össze súlyos betegségekből gyógyuló gyerekeknek. A kezdeményezésükhöz több Balaton környéki település is csatlakozott.