2014-ben úgy döntöttünk néhányan az Indexben, hogy leszokunk a dohányzásról. Ez néhányunknak sikerült is (volt, akinél csak egy időre, de az is valami). Orsi és én a leszokás előtt elmehettünk egy állapotfelmérésre a Cardio Control Centerbe, ahol sportolókon is végeznek terheléses vizsgálatokat. Minket is bedrótoztak, maszkot tettek a fejünkre és ráállítottak egy futógépre. Nem kellett volna. Mindketten elég hamar eljutottunk a fulladás- és halálközeli élményhez.

Aztán eltelt fél év, nem cigiztünk. Orsi elkezdett falat mászni, én hetente többször megmásztam 400 lépcsőt a Gellért-hegy oldalában. Újra elmentünk vizsgálatra: drótok, maszk, futógép. Az én eredményeim nem javultak fényesen, de leírni nem, inkább csak zongorázni tudnám a különbséget a két futás között: kiegyensúlyozottabb légzés, lassan emelkedő pulzusszám.

Nekem óriási eredmény volt, még ha a számítógép ezt nem is mutatta. Orsiról meg konkrétan ezen a második vizsgálaton az derült ki, hogy ha nem cigizett volna, akár élsportoló is lehetne, olyan felépítése van. A tanulság az, hogy a dohányzás abbahagyása önmagában még nem elég, nincs mese, sportolni kell. Dobják el a cigit és fussanak!