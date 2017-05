Anna most ért vissza az alaptáborba Balatonboglárról, és ő is arról beszélt, hogy iszonyú durva a szembeszél, az utolsó kilométereken olyan erős volt már, hogy többször is kibillentette.

Itt mondanánk el megint, hogy a bringás kísérők szuper jó fejek, őt is megkérdezték közben, hogy minden rendben van-e.

A következő szakaszt Tenczer Gábor nyomja, rá sem vár sokkal faszább idő.