Laura Palmer sikít, közben próbálj gondolkozni, sok sikert!

- Mire jó szerinted ez a bagoly? - Nem tudom, de biztos nem az, aminek látszik

– fogtam, és fejre állítva szépen megrázogattam a – kis fantáziával – szikomorfának látszó tárgy műanyag levelei között ülő bagolyfigurát. Ekkor már végképp hiányzott belőlem Cooper ügynök szögegyenes derekú higgadtsága. Vagy öt perce kerestünk bármiféle újabb, számmá alakítható nyomot Nyilas Gergő kollégával, és időből nem volt valami sok.

Egész pontosan összesen legfeljebb 37 perc. Ennyi a játékidő a Twin Peaks tiszteletére és a hétfő hajnalban induló harmadik évad örömére kitalált új szabadulójátékban, a ParaPark Vörös szobájában. Az alapfelállás klasszikus: másod-, harmad- vagy negyedmagunkkal bezárnak egy pár négyzetméteres helyiségbe, a feladat adott idő alatt rájönni az ajtót nyitó számkódra.

Szóval pörög lefelé a visszaszámláló, az ember ott áll a Vörös szobában, ahol – természetesen – mindig szól a zene, forgatja magában a kapott figyelmeztetést, hogy ész nélkül ne nagyon kezdjen táncba a törpével, és próbál rájönni, hol vannak kulcsok a számkód megfejtéséhez.

A faliújságon ott van a Twin Peaks-térkép és Bob körözési fantomképe, bogarásszam végig az apró betűket? Rázzam ki a fogason lógó fehér inget? Passzintsam oda valamihez a zöld gyűrűt a szimbólummal? Kalkuláljak az asztalra tett óra megállt mutatóiból? Figyeljem, hogy milyen formájú a vérfolt a padlón? Belezzem ki a milói vénusz helyett beugró angyalszobrocskát? És ha már ParaParknak hívják a helyet, vajon szívrohamot fogok-e kapni, amikor széthúzom a vörös drapériát?

Aztán egy adott ponton, amikor felhangzik Laura Palmer rettenetes sikítása, már azon gondolkozom, hogy egyáltalán fogok-e még tudni gondolkozni, vagy a hátralévő játékidőben most már mindig sikítani fog, bele a fülembe.

Gergőben is meghűlt egyszer a vér, amikor az összeszedett adatok, lehetséges számkódok jegyzeteléséhez fellógatott, kezdetben üres táblán egyszer csak észrevette Laura nevét. „Úristen, az hogy került oda?” – kérdezte, ami jól mutatja, hogy az embert rá tudják hangolni a misztikumra a szoba visszafogottan Twin Peaks-es díszletei is. Utólag már sajnálja, hogy nem játszotta a meglepettet, és lelőtte a poént, hogy az egyik képen megjelent számsor miatt ő maga írta fel a halott lány nevét.

Iszonyúan örülök, amikor végre feltűnik az óriás, és valahonnan megszólal a magyar fülekbe "Aaaaaaaaa nyuszik és az őzgidák is várják a majálist" szöveggel beleragadt Leland-nóta.

Mert mire ez a pont eljön, már elég közel van a megoldás. 18 másodperccel a 37 perc lejárta előtt kijutottunk. Őszintén remélem, hogy már csak hétfőig, vagy legfeljebb szeptemberig kell várni, és Coopernek is sikerülni fog.

Gyurkovics Attila, a ParaPark kitalálója meglehetősen nagy Twin Peaks-rajongónak tartja magát. Háromszor látta a sorozatot, megvolt a film, olvasta a könyvet. Azt mondja, a legjobb időszakban ütött be nála. Középiskolás volt, amikor ment a sorozat, és mindent vitt a látvány, a zene, a dumák, de főleg a hangulat, az egész évüket áthatotta az iskolában. Ha hétfő hajnalban nem is kel fel érte, az új évadot is nézni fogja.



Már tavaly ősszel, amikor kijött Mark Frost könyve és lehetett tudni, hogy lesznek új részek, eldöntötte, hogy a Rejtélyek raktára sorozat keretén belül csinál egy kisszobás Twin Peaks-pályát – amely egyébként a sorozat ismerete nélkül is megoldható. Ez nem is baj, Gyurkovics tapasztalata szerint ugyanis már felnőtt egy generáció, amelyiknek szinte semmit nem mond Twin Peaks – talán, ha látják a folytatást, őket is beszippantja a sorozat.

A Vörös szoba tényleges kialakítása nagyjából egy hónapba került, most szinte minden kis apróságban fel lehet fedezni utalást a Twin Peaks-re. Egy dolog nem jött össze: szeretett volna egy hanganyagot, ami visszafelé van felvéve, és a számítógépen keresztül lehetett volna lejátszani, de azt végül elengedte. Azért valamennyi ilyen beszéd így is hallható segítségként a szobában. A játékra május óta lehet időpontot foglalni. Eddig úgy a csapatok kétharmadának sikerült a kijutás. Ha nem ketten, hanem hárman-négyen játszanak, jobbak az esélyek.



Egyelőre nincs eldöntve, meddig marad meg a Vörös Szoba, elképzelhető, hogy szeptembertől lecserélik másik pályára. Gyurkovics Attila szerint annyi biztos, hogy a ParaPark augusztusi szokásos, kéthetes leállásig, vagyis július 31-ig mindenképp megmarad.