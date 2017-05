Rengeteg program lesz idén a Balatonon

Indul a A MOL Nagyon Balaton fesztivál, aminek küldetése megfogalmazásuk szerint az, hogy a Balaton hírnevét, megítélését erősítsék itthon és külföldön egyaránt, különböző eseményeken keresztül. A 2013-as indulás óta olyan nagyobb fesztiválok kapcsolódtak az eseményhez, mint a VeszprémFest, a Művészetek Völgye, a Balaton Sound, vagy a Paloznaki Jazzpiknik, és elindult több új esemény, mint a STRAND Fesztivál, a B.my.Lake, vagy éppen a már hagyományos kompkoncertek.

"A MOL Nagyon Balaton eseményei tavaly már egymilliónál is több vendéget vonzottak a Balatonra, idén ennél is több fesztiválturistát várunk” - mondta el Lobenwein Norbert, a MOL Nagyon Balaton alapító-főszervezője. Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója elmondta, hogy a programsorozat szervezetté válása már az első évben is látványos eredményt hozott, ez a vendégéjszakák számának alakulásán is látszik. 2016 szeptemberében például 19%-kal volt magasabb a vendégéjszakák száma, mint a programsorozat első évének szeptemberében.

Az idei programokról röviden: