Ugye hiányzott már egy új, mindent elsöprő játékőrület? Elvégre olyan rég volt, hogy minden a Pokémon Go körül forgott – mindenki ízlés szerint imádta vagy gyűlölte , de nem lehetett szó nélkül elmenni mellette. Na, jó eséllyel ugyanilyen lesz idén nyáron a fidget spinner, ami Amerikát már meghódította, Magyarországhoz meg éppen mostanában lát hozzá. És még csak nem is valami high-tech okostelefonos, virtuális valóságos izé, csak egy darab műanyag.

A felnőttek nem értik, és éppen ez a lényege – foglalta össze pár napja a CNN az Amerikában tomboló fidget spinner őrületet, és valami hasonlót mondtak nekem is a New York-i játékboltban a spinnerek között válogató kissrácok, amikor megkérdeztem tőlük, mi a pláne ebben a cuccban. Egészen pontosan azt kaptam meg fél tucat megvető tekintet kíséretében, hogy „persze hogy nem érted, öreg vagy”. Bónusz infóként meg annyit, hogy most éppen a batmanes a menő, azt vegyek, ha már veszek. Naná, hogy vettem. Később az eladó megvigasztalt, mondván, ő sem érti az egész dilit, de milyen jó, hogy most egy ideig egy háromdolláros vacakkal boldoggá lehet tenni a kölyköket, nem 700 dolláros iPhone-ért nyávognak. Mondjuk a háromdolláros jelző kihangsúlyozása nem volt éppen udvarias dolog tőle azok után, hogy másfél perce adott el nekem egy ilyen vacakot hat dollárért. De az legalább batmanes volt.

Amikor éppen nem batmanes, akkor a fidget spinner általában egy háromágú műanyagdarab csapágyas görgőkkel. Az ember a két ujja közé fogja, megpörgeti, aztán lehet vele trükközni, egy ujjon egyensúlyozni, vagy csak bámulni, ahogy pörög. Oké, inkább mutatom:

Nem tűnik egy világmegváltó nagy durranásnak, igaz? Na, ehhez képest:

A nyugati világ legnagyobb áruházának számító Amazon játékszekciójában jelenleg az eladási top 20-as listán 18 helyet foglalnak el a különféle verziói.

A YouTube-on több mint négymillió videót találunk fidget spinnerekről, a legnépszerűbbek tízmilliós nézettség felett teljesítenek. És ez 99 százalékban az elmúlt egy-másfél hónap termése.

Az amerikai általános iskolákban (ez a korosztály a játék fő célcsoportja) sorra tiltják be a spinnert a tanárok nyomására.

A divathullámra nagyon hamar felugró Almar Sales amerikai játéknagyker vezetője a New York Postnak azt nyilatkozta, a cég ötvenéves fennállásának legnagyobb sikere a fidget spinner, csak áprilisban 20 milliót terítettek belőle játékboltokban (pedig a trend igazából csak májusban robbant be). A készletek úgy fogynak, hogy kénytelenek kínai gyártóktól légi szállítással rendelni az utánpótlást, ötszörös áron, mert a hagyományos, teherhajós megoldással nem lennének képesek lépést tartani a kereslettel.

Irodából az iskolába

A fidget spinnert eredetileg egyfajta új generációs stresszlabdának, menedzserek irodai játékszerének szántak: a Forbes tavaly karácsonykor az íróasztali játékok iPhone-jaként mutatott be egy 199 dolláros, titánötvözet spinnert, és azt jósolta, hogy 2017-ben minden csúcsmenedzser és öltönyös cégrabszolga ilyenekkel fogja a stresszt űzni. Aztán úgy április környékén a dolog vett egy hirtelen kanyart, és a századrészére csökkentett áron, egy egészen más célcsoportot megtámadva, gyerekjátékként lett valóban óriási sláger.

A nagy nagy marketinges trükk és ígéret az volt, hogy a spinner pörgetése hiperaktív és autizmusgyanús gyerekeknek segít a koncentrálásban. Ezt pszichológusok tucatszor cáfolták, ami nyilván nem hatotta meg azokat a szülőket, akik inkább ráfogják a gyerekükre, hogy ADHD-s vagy enyhe autista, csak hogy ne kelljen szembenézniük azzal, hogy simán neveletlen. Leggyorsabban a celebvilág kapcsolt, és ugrott fel a divathullámra: áprilisban Gwyneth Paltrow, Oscar-díjas színésznőből lett önjelölt egészségguru kürtölte tele a bulvársajtót azzal, milyen fidget spinner gyűjteménye van a fiának. Innen aztán nem volt megállás, májusra a fidget spinner divat berobbant, és maga alá temette egész Amerikát. (Érdekes adalék, hogy a Toys R Us amerikai játékbolthálózat adatai szerint a spinnerdivat magával húzza az olyan régi manuális-mechanikus játékok reneszánszát is, mint a jojó vagy a Rubik-kocka.)

A végső lépés az volt, amikor a trend május második felében a pornóoldalakra is betört; a Pornhub felnőttvideós oldal a saját statisztikája szerint az elmúlt 10 napban 2,5 millió keresést regisztrált a fidget spinner kifejezésre. Mindent az olvasóért: gyors oknyomozásunk kiderítette, hogy a találatok nagy része abszolút pornómentes vicc, de azért akadnak a videókon elsődleges és másodlagos nemi jellegeken pörgetett spinnerek is, mert az Internet 34. Törvénye alól nincs kivétel.

A fidget spinner legenda része, hogy a feltalálója, egy Catherine Hettinger nevű, most 62 éves floridai hölgy egy centet sem keresett a játék világsikerén, csakúgy, ahogy Rubik Ernő a bűvös kockából vagy Alekszej Pajitnov a Tetrisből nem látott egy fillért sem. Hettinger 1997-ben szabadalmaztatott egy ujjbegyen pörgethető, frizbiszerű műanyag játékot, amivel aztán éveken át házalt a nagy játékgyártóknál. A legtovább a Hasbrónál jutott, de a cég némi fókuszcsoportos tesztelés és piackutatás után végül visszadobta az ötletet. 2005-ben végül a feltaláló feladta, és nem újíttatta meg a szabadalmat, így az ötlet szabad prédává vált. Valószínűleg sosem fog kiderülni, hogy Hettinger találmánya inspirálta-e a fidget spinnert, vagy valakinek tőle függetlenül jutott eszébe egy egészen hasonló játék ötlete, mindenesetre a Bloomberg által megkérdezett szabadalmi szakértők szerint éppen eléggé különbözik a működési elve, hogy akkor se lenne értelme pereskedni, ha a régi szabadalom még tartana.

De miééért?

A komplett világsajtó igyekszik nagy erőket bevetve megfejteni a fidget spinner titkát, és általában arra jutnak, hogy nincs itt semmilyen titok (kivéve a New Yorkert, ami képes volt még ebben is meglátni a Trump-korszak nagyívű metaforáját). A gyerekjátékok piaca egyszerűen egy olyan terület, ahol természetes a nagyon intenzív, és gyorsan levonuló divathullámok kialakulása. A 6–12 éves gyerekek szinte teljesen védtelenek a minden csatornán rájuk célzott marketinggel szemben, és különösen érzékenyek a csoportnyomásra. Amint egy iskolai osztályba bekerül az első pár darab az aktuális divatjátékból, az azonnal kell a többieknek is; eleinte azért, hogy ők is menők legyenek, később szinte kötelező lesz, mert akinek nincs, azt kiveti magából a közösség. (Szakértők szerint egyébként ez a folyamat ijesztően hasonlít a tőzsdei buborékok kialakulásához.)

A Fidget spinner népszerűségét mutatja a Google trendelemzője

Ez aztán, a játékgyártók jól felfogott érdekeivel szépen egybecsengve ahhoz vezet, hogy nagyjából évente új és új divathullámok jelenjenek meg. Amik vagy egyszezonos slágerek maradnak, és másfél-két évtized múlva az időközben felnőtt gyerekek újra felkapják nosztalgiából – lásd például a tamagocsit –, vagy, ritkább esetben, igazi örökzöld klasszikussá válnak, mint mondjuk a Rubik-kocka.

A fidget spinner jó időben volt jó helyen, és egyszerűen mázlija volt, hogy éppen belőle lett trend. A legutóbbi játékdivat, a Pokémon Go már rég levonult, ráadásul az inkább az eggyel idősebb korosztályt érintette. A fidget spinner hatalmas előnye, hogy olcsó, tényleg bárki megengedheti magának, és mivel kismillió variációban létezik, tökéletes alanya a gyűjtögetésnek, cserélgetésnek, lehet versenyezni, hogy kié pörög tovább – egyszóval erősen támogatja a közös játékot. A pszichológusok szerint fontos tényező a „felnőttek nem értik, mi a jó benne” is, komoly lépés a gyerek saját személyiségének kialakulásában, amikor olyan dolgokkal találkozik, amiket ő ért, a szülei viszont nem.

Erről fog szólni a nyár itthon is

A New York-i ajándékbolt eladója azt mondja, május közepén kezdték el a turisták vinni a fidget spinnert, és a hónap vége felé már szinte kötelező vétel volt két-három darab minden I love NY feliratú póló és miniatűr Szabadság-szobor mellé. Ez pedig azt jelenti, hogy a vírus már vagy két hete kilépett Amerikából, és az egész világon terjed. Magyarországon egyelőre korai fázisban van a trend: még nem nézik ki az egyszeri harmadikost az osztályból, ha nincs neki, de már nem nagyon van olyan gyerekközösség, ahol ne lenne legalább egy-kettő mutatóba. Itthon a kínai boltok ébredtek a leghamarabb, információink szerint a budapesti Asia Center a fő beszerzőhely, a standard ár 1000-1500 forint között mozog, és viszik mint a cukrot.

Nem akarok ötleteket adni, de talán még nem késő államosítani az egész bizniszt a nemzeti dohányboltokat kiegészítő nemzeti pörgettyűbutikokba.