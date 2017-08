Kiszivárgott a Big Mac-szósz titkos receptje

A Mom Deals nevű recepetoldalra kikerült egy Big Mac-szósz recept, ami állítólag a McDonald's legnépszerűbb szendvicsének titkos összetevőit tartalmazza - írja a Daily Mail alapján a 24.hu. Igaz, a Daily Mail által hivatkozott Mom Deals nevű receptoldalról időközben már lekerült a recept.

Szóval a híres szósz eszerint a következő össztevőkből készül:

szójababolaj

cukor

ecet

kukoricaszirup

só

kalcium-klorid

xantán gumi

kálium-szorbát

poliszorbát 80

desztillált ecet

víz

tojássárgája

magas fruktóztartalmú kukoricaszirup

hagymapor

fűszerek

propilénglikol-alginát

nátrium-benzoát

mustármag

fokhagymapor

növényi fehérje (hidrolizált kukorica, szója és búza)

karamell színezék

szója-lecitin

kurkuma

kalcium-dinátrium-EDTA

Emellett közöltek egy lényegesen egyszerűbb, házilag elkészíthető receptet is, de ezekből korábban is sokféle keringett a különböző receptoldalakon. Az, hogy a most megjelent lista a valódi összetevőket tartalmazza-e, nyilván nem tudható, és valószínűleg nem fog kiderülni később sem.

A Big Mac feltalálója, James Delligatti egyébként tavaly halt meg. Ötven éve, 1967-ben az amerikai étteremlánc egyik Pittsburgh-környéki, a várostól 60 kilométerre délre lévő franchise üzletében kreálta az első Big Macet. A szezámmagos buciba két szelet marhahúspogácsa, a különleges szósz, saláta, sajt, uborka és hagyma került.