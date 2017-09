Az Anyukám mondta elhozta a pizzát Miskolcra

Mikor nyit a hely? -

fékez le Miskolc sétálóutcáján biciklijével egy 12 év körüli, fogszabályzós srác, ahogy meglátja az ajtóban feltűnő Dudás Szilárdot. Holnap, feleli a tulajdonos. Mielőtt becsukódna az ajtó, még gyorsan odaszalad egy anyuka két kisgyerekkel: mit mondott mikor nyit? Holnap, ismétli meg Dudás Szilád, ám ekkor a sétáló utca túloldalán álldogáló két idősebb hölgy is odakiált: mikor nyitnak? Közben már engem is ketten bökdösnek oldalról, hogy nem tudom-e mikor nyit a hely? Egyikük kissé morogván hozzáteszi, hogy már hónapok óta várnak. Dudás Szilárd ekkor bemegy és kihoz húsz szelet, frissen sült pizzát egy hatalmas deszkán. Két perc alatt tűnik el az összes.

Szerdán még lázasan folynak bent az előkészületek, de csütörtökön próbaüzemmódban már megnyitott a Pizza, kávé, világbéke, az encsi Anyukám mondta új étterme, ahol kizárólag pizzát sütnek majd. Hivatalos megnyitó majd csak szeptember 28-án lesz, kell még egy kis idő, amíg minden összeáll, de a pizza már kóstolható. Az encsi testvérpár, Dudás Szabolcs és Dudás Szilárd, ezúttal nem a kemencés nápolyi, hanem a római tepsis pizzát fejlesztette tökélyre. Amikor belépünk az új étterembe (vagy pizzabárba, kinek hogy tetszik), az újonnan felvett két pizzasütő fiúnak Gianni és Julia mutatja, hogyan is süti a pizzát egy igazi olasz. Ők direkt azért érkeztek két napra Miskolcra, hogy segítsenek a nyitásnál.

Dudásék nem csak a pizzába és a munkájukba szerelmesek, de nekem úgy tűnik, hogy egy kicsit magába Miskolcba is. „Ezer szállal kötődünk ide, itt vannak a barátaink, ide jártunk egyetemre, és közel is van. Minden nap itt tud majd lenni valaki a családból” - mondják arra kérdésre, hogy miért éppen Miskolc felé terjeszkednek. A miskolci nyitás már öt éve tervben van, de csak most találtak megfelelő helyet, a sétálóutcán fekvő Weidlich-palota formájában. A szecessziós épület 1911-ben épült, Hajós Alfréd tevei alapján, eredetileg fűszer és borkereskedésként üzemelt, Fekete kutya néven.

Az épületnél persze engem is sokkal jobban érdekel a pizza. A római tepsis pizza lényege, hogy nápolyi társával ellentétben nem kerek, hanem négyszögletes, és a tésztája jóval vastagabb. Nem forró kemencében sütik, hanem alacsonyabb hőmérsékleten, így egy jól szabályozható elektromos sütőben is tökéletesre sül. Jóval gazdagabban díszítik, mint a nápolyi pizzát, (hiszen ott nagyobb volt a szegénység) az éppen aktuális idény kínálatot követve, bármivel meg lehet pakolni, Olaszországban ollóval vágják és súlyra adják. Mivel úgy gondolják, ez itthon kicsit körülményes lenne, Miskolcon felvágják majd előre, a 10x30 centis adagok ára 490 és 990 Ft között mozog majd. A pizzákat előre készítik és utólag a kemencében melegítik. Étlap nem lesz, a pultra kirakott pizzákból lehet majd választani.

Hogy mivel lehet telepakolni a római pizzát, abból a soft openingen már elég durva ízelítőt kaptunk. Az olasz sonka, mozzarella, paradicsom nyilván alap, de ezen kívül előkerül a mindenféle grillezett zöldség,

sütőtök, lila karfiol, bébicukkini, lazac, krumplipüré, dió, mézes konyakban marinált füge, karamellizált hagyma, mángold, pisztácia, gorgonzola, speck és persze krumpli.

Krumplis pizza? - kérdezi erre mindenki, de a tapasztalatok szerint mindig mindenhol ez a legnagyobb kedvenc.

Dudáséknak is nagy váltás egy ilyen pizzéria működtetése, hiszen eddig ők is a vékonyra nyújtott, nápolyi pizzára esküdtek, de állítják, a jól elkészített római pizza vetekszik a nápolyival. Hiába vastagabb a tésztája, ha elég ideig kelt, légies és könnyű, a jó sütőben pedig az alja ropogósra sül. Ami viszont ugyanaz, mint az encsi pizza esetében, az a tészta. A liszt ügyében nem ismernek kompromisszumot, ugyanazokkal az olasz családi malmokkal dolgoznak együtt nagyon régóta, és ebből maguk állítják össze saját lisztkeveréküket, majd a tésztát legalább 48, de akár 72 óráig is kelesztik.

A hely egész nap nyitva lesz, gyors reggelire és üzleti ebédre éppúgy, mint üldögélős vacsorára. Lesz egy 10-15 tételből álló bor- és pezsgőkínálat, ötféle házi, főzött sör, - köztük egy alkoholmentes, - házi szörpök, mindennap egy desszert, kétféle fagyi, és természetesen kávé, - na meg világbéke, a hely nevéhez méltó módon. Az a Gianni Frasi-féle kávé kapható a pizzabárban is, mint az Anyukám Mondtában. Kelet-Európában eddig csak három helyen lehetett ilyen kávét kóstolni, Szentpéterváron, Prágában, Encsen, valamint most Miskolcon. És a Frasi család idén hozott egy olyan döntést, hogy nem szerződnek le már új partnerrel, így senki másnál nem is lesz ilyen kávé. Mivel a Frasi család pontosan megszabja, hogy milyen kávéfőzőn lehet a kávéikat lefőzni, ezért

Miskolcon egy 1964-ben gyártott, Faema E61-es nevű kávégép képviseli mindazt, amit az olaszok kávéfronton adtak a világnak.

Kétféle kávét főznek, egy alacsonyabb koffein tartalmú timurit, és egy erősebb guatemalait.

Egy soft opening persze teljesen más, mint a személyzettel együtt helytállni a kemény hétvégi pörgésben. Miskolc eleve jó hely, és a Dudás-fivérek révén most egy kicsit még jobb lett.