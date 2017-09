A magyar craft beer nem áll meg a határnál

Nem tudom, hogy hivatalosan mi a mércéje annak, ha egy bizonyos piac telítődik, de az biztos, hogy ha már a Soproni nyáron bemutatott egy saját készítésű dobozos IPA-t, akkor a magyar craft beer piac elérhetett egy kritikus pontot. Nevezetesen azt, hogy széles körben, nagy mennyiségben, boltokban és hiperekben kapható valami, ami nem a világos/barna-spektrumot lőtte be magának, és ami – ha egy júniusi hipermarketes bevásárlásomat veszem alapul – akkor nem kellett raklapostól kidobni, hanem durván el is fogyott. Évek óta írjuk, hogy a sör most már teljesen más lett Magyarországon, mint pár évtizeddel ezelőtt volt, de most már elég bemenni egy Tescóba, Sparba, vagy egy Aldiba, hogy észrevegyük.

Az Élesztőből kinőtt Yeast Wörks pedig szeretne most kicsit rámarkolni a külföldi piacra is, a Mad Scientist segítségével létrehozott The Duke Of Budapest nevű sörükkel, ami stílusban egy New England IPA, ízre meg finom, de a YW-nek sokkal nagyobb ambíciói vannak vele: ezzel a sörrel akarják megcélozni a külföldi piacot, köré pedig majdnem egy komplett filozófiát építettek.

Azért duke, azaz herceg, mert Magyarországon valahogy a királyok vagy vezetők mindig kicsit béna arcoknak számítottak, de egy sorral mögöttük azért lehetett vállalható dolgot csinálni. Ezt nem én mondom, hanem Bart Dániel, az Élesztő és a Yeast Wörks egyik alapítója. A Budapest pedig egy turisztikai tudatosságot feltételez, azért már bőven annyi turista érkezik a városba, hogy rájuk, vagyis inkább a város ismerhető nevére már lehet alapozni. A sör mellé elindult egy portál is, ahol menő budapesti dolgokról fognak majd írni, már most kinn van egy interjú a Grund tulajával, Mann Dániellel.

A Duke Of Budapest prezentálásában elég nagy segítség volt egy új cég, vagy illetve inkább nekem is új. A Hudi Hudi egyrészt egy csomó sörmárka kizárólagos forgalmazója, másrészt pedig pénzügyi, termékfejlesztési, és kommunikációs tanácsokat ad a partnereinek, ami igazából egy csomó diplomatikus szó arra, hogy gatyába rázza őket, és tulajdonképpen fogják a cégek kezét azon az úton, amíg a sörből termék lesz. A The Duke Of Budapest a saját brandjük is, ősszel nekifutnak majd a Yeast Wörks egyik korábbi sörének, a Black Mamma kávés stoutnak is. (Ott a főzde nem a Mad Scientist, hanem a HopTop.) A Hudi Hudinak van Berlinben is leányvállalat és raktára, ott pedig már Bart vállakozásai (Braufest, Hopfenreich) lerakták az alapokat a magyar sörnek.

Egyébként meg, miért is nem jöhetne ez össze? Nekem van egy naiv elképzelésem, hogy valójában teljesen mindegy, hogy egy sör honnan jön, úgyis az íze, ára, meg talán a címkéje számít, a The Duke Of Budapestet meg (a Mad Scientist vagy akár a Hedon) söreivel együtt meg ugyanúgy ki lehet írni egy európai táblára, mert aki kéri, ki tudja mondani nevét. És lehet, hogy a végén csak ez számít.