Négy napig Budapesten főz Izrael legjobb séfje

Idén először az Art Market rendezvényhez gasztronómiai program is kapcsolódik. Mivel a díszvendég Izrael, így logikusnak tűnt, hogy az izraeli konyhát hozzák el Budapestre, a vásár négy napjára. Az, hogy konkrétan a leghíresebb izraeli séfet Yossi Elad-ot hívták erre a feladatra, és ő el is fogadta ezt, elég nagy szó. Még úgy is, ha mint utólag kiderült, nem maga Yossi Elad főz, ő csak tanácsokat adott és úgymond inspirálta azt a menüt, amit az Innio nevű étteremeben lehet megkóstolni az Art Market ideje alatt (Az Art Market október 12-15 között látogatható a Millenárison.)

Az Innio étteremben négy napig kóstolható az a menü, amit Yossi Elad jeruzsálemi konyhája, a MachneYuda ihletett. Ez Izrael egyik legnépszerűbb étterme, ami a 2007-es nyitás után akkorát robbant, hogy az emberek képesek voltak akár fél napig is sorban állni, hogy bejussanak, és a helyet már a nyitás évében az ország legjobb éttermévé választották. De a sorok még ma is hosszúak, pedig a koncepció rém egyszerű: legyen egy étterem rögtön a jeruzsálemi piac mellett, hogy minden nap be lehessen friss alapanyagokat szerezni, és ha valami hiányzik, rögtön tudják a piacról pótolni. Az étteremben állítólag még hűtő sem nagyon van, minden, amiből főznek, ki van pakolva gusztusosan az egyik sarokba.

Az Innióban ha szerencsénk van, maga a séf mondja majd el az ételek keletkezésének történeteit az asztal mellett. Yossi Elad egyébként mielőtt kettőt pislogtam volna, angolról szinte tökéletes magyarra váltott, és rögtön elmondta, hogy Pozsonyban született, szülei magyarok voltak, de még csecsemő volt, amikor 1948-ban Izraelbe költöztek. Ahol el is veszett volna a magyar tudása, ha nyolc évvel később nem költözik utánuk a nagymamája, aki viszont semmilyen más nyelven nem beszélt, így ha kommunikálni akart vele, kénytelen volt használni a magyart. Azt mondja, a magyar ízek örökké belé égtek, és bár egy nagyon friss, színes közel-keleti konyhát visz, sokszor csempészi bele ételeibe a gyerekkori ízeket. A lecsó, a paprikás csirke, a káposztás tészta, a töltött paprika, a szilvás gombóc mind a meghatározó ételek közé tartoztak.

A mostani vacsorán ebből sajnos nem sokat mutat meg, itt most inkább az izraeli konyha fogásai érvényesülnek, - fontos azonban megjegyezni, hogy a vacsorát az Innió séfje, Tóth Szilárd főzi, Yossi Elad csak tanácsadóként működött közre.

Aki azonban valami különlegesen szeretne a hétvégén megkóstolni, annak tudom ajánlani a menüt, különösen a zöld falafelt, amit makadámia dió krémmel szolgálnak fel, a bulgur rizottót, ami Elad jeruzsálemi éttermében is az étlapon van, és a bárányt.

A desszertek közül Tóth Szilárd mandulatortáját kóstoltam, ami mellé fügefa levélből készített fagyit tett. A három fogásos vacsora ára 9900 Ft, ha szeretnénk egy kis bepillantást nyerni az Izrael legjobb éttermének megválasztott hely életébe, vagy ne adj isten Yossi Eladdal az izraeli konyháról beszélgetni, jó hétvégi programnak ígérkezik.