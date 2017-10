Az Index összegyűjtötte a legnépszerűbb kutyaneveket: Picur, gyere ide! Buksi, helyedre!

Ha mindig is tudni szerette volna, hogy milyen nevű és fajtájú kutyákból mennyi van Magyarországon, most jó helyen jár, az Index ugyanis megszerezte az erre vonatkozó adatokat a Magyar Állatorvosi Kamarától (MÁOK).

Arra vonatkozóan, hogy megközelítőleg hány kutya él az országban, már korábban is voltak információink, arról azonban hogy az egyes fajták hogyan oszlanak el az ország régióiban, még nem készült kutatás.

Az Index a Magyarországon bejelentett, csipelt kutyákat vizsgálta a MÁOK adatbázisa alapján, amelynek első adatai a kilencvenes évek végéből származnak, a vezetése azonban csak évekkel később vált általánossá.

Az adatok rögzítése a 2004-es EU-csatlakozással indult (ekkor még papíron, illetve excelben), először az állatútlevelek miatt. A MÁOK a kétezres évek közepén létrehozta saját internetes adatbázisát, a mikrocsipes állatazonosítóval és/vagy EU-s állatútlevéllel rendelkező kisállatok nyilvántartására szolgáló Petvetdatát, majd az elektronikus adatgyűjtés 2009-re pörgött fel igazán. (Az adatok összesítésénél az elhullott és az exportra vitt állatok zöme ki lett szűrve.)

A több mint kétmilliós magyar kutyaállomány több mint hatvan százaléka fajtatiszta – közel 1,3 millió kutyáról van szó. Az adatokból kiderül, hogy országos szinten a legtöbb ember német juhászkutyát tart, csaknem 130 ezres összlétszámmal ez a legnépszerűbb fajta. A főváros és Csongrád megye kivételével az ország egész területén dominálnak.

A második legnépszerűbb kutyafajta Magyarországon több mint 82 ezer példánnyal a tacskó, ami általában csak a második vagy harmadik legnépszerűbb fajta a megyékben. Valamivel kevesebb (kb. 77 ezer) pulink van, amivel övék a harmadik hely, Csongrádban még a németjuhászokat is megelőzték.

Közel 65 ezer yorkshire terrier él az országban, amivel lecsúsztak ugyan a dobogóról, de ők uralják Budapestet, ahol bizonyára a méretük miatt népszerűek, csupán néhány külső kerületben – a XVI., a XXII. és XXIII. kerületekben – nyomják le őket a németjuhászok, a két déli kerület közötti Csepelen pedig angol bulldogból van a legtöbb.

Picur, gyere ide! Buksi, helyedre!

A több mint kétmillió ebet számláló állományban 2 077 457 esetben töltötték ki a név mezőt, amiből az derül ki, hogy több mint 127 ezer néven szólítjuk a kedvenceinket. Az adatok alapján a Buksi a legnépszerűbb kutyanév Magyarországon. Csaknem 80 százalékuk keverék, és majdem a háromnegyedük (73 százalék) hím.

Hasonlóan sok Macink van még, több mint nyolcvan százalékuk nekik is keverék, a fajtatiszta Macik viszont az északi megyékben, a hegyekben egyértelműen dominálnak. A Picurok alig pár száz példánnyal maradtak le hozzájuk képest, ők Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Vas megyében uralkodnak, 76 százalékuk nekik is keverék, és nem árt megjegyezni, hogy kifejezetten uniszex névről van szó, majdnem egyforma köztük a hímek és nőstények aránya.

Sok Lilink is van, a fajtatiszta kutyák között egyértelműen belőlük van a legtöbb, illetve a fővárosban is belőlük van a legtöbb, a legtöbb területben tarolnak, de a XVI. kerületben a Picurok, a XXI. kerületben a Lizák, a XXII., a XXIII. és a IX. kerületben pedig a Macik megelőzik őket. Túlnyomó többségük természetesen nőstény, két százalékuk azonban hím, azaz él néhány olyan kan kutyus is az országban, akit Lilinek szólítanak.

A fajtatiszta Rexek a Dunántúl jelentős részét lefedik, Baranya, Tolna, Somogy és Veszprém megyében dominálnak. Bizonyára a népszerű, osztrák, majd olasz tévésorozat, a Rex felügyelő hatására nevezte el sok gazdi így a kedvencét. Jelentős többségük (94 százalék) hím, és a sorozat nyomán a legtöbbjük természetesen németjuhász (54 százalék), lenyomva a keverék Rexeket (42 százalék).

A legtöbb fajtatiszta Molly Győr környékén és Fejér megyében él, és a Lilikhez hasonlóan 98 százalékban lány kutyusokról van szó, de akad néhány kan is köztük. Zala a Bobik megyéje, akiknek többsége hím és keverék, de találunk köztük pulikat, németjuhászokat és tacskókat is.

Vas megyében Picurból van a legtöbb, a nemek eloszlása kiegyensúlyozott, mindössze pár százalékkal magasabb a nőstények aránya, mint a hímeké. Háromnegyedük keverék, a fajtatiszta egyedeknél pedig a kistestűek dominálnak, a tacskók, a pulik, a yorkie-k és a beagle-k – a név kötelez, ugyebár.

Összességében azt látjuk, hogy a fajtatiszta, adatbázisban szereplő magyar ebek között Picur nevű tacskóból van a legtöbb (több mint 2500 példány), nem sokkal vannak lemaradva mögöttük a Buksi névre hallgató pulik (2427 kutya), és szorosan a nyomukban vannak a Morzsinak keresztelt tacskók is (2314 ilyen kutyus van az országban).

Érdemes egyébként végigbogarászni a legapróbb pontokkal jelölt kutyaneveket, mert rengeteg furcsaságot talál köztük az ember. Ott vannak például a vicces elírások: Beethowen, Lessi, Johni, Fiby, Teqila, Snupi és a többiek. (A Májki még egészen őszinte.) Azt pedig kifejezetten nehéz megérteni, hogy miért nevezi el valaki a kedvencét Cupáknak, Hurkának, Jamalnak, Einsteinnek, Dalinak, Meláknak, Latornak, Alaszkának (ebben mondjuk látom a potenciált), Hippinek, Rablónak, Spanglinak vagy Spagettinek. Nekik mindenesetre jóval könnyebb dolguk van, legalábbis az adatok szerint, mint azoknak, akiknek Buksit kell kiabálniuk egy park közepén.