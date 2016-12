Shrekkel támad a karácsony Kevinre

Ha valaki még az ünnepek előtt is dél előtt akar kelni, vagy egyszerűen muszáj, mert a gyerekek már ott csivitelnek, akkor nincs ok a pánikra. Az RTL Klubon például 8:50-kor még kicsit ki lehet elégíteni a karácsonyi Star Wars-szükségletet a Lego Star Wars: Droid Tales c. mesével, de ha valami tradicionálisabbra vágyunk, akkor a TV2-n lesz Reszkessetek, betörők (11:55). Oké, az ötödik rész, aminek már semmi köze a klasszikusokhoz, de hát ez még mindig jobb, mint mondjuk a Tények. Vagy inkább maradjunk az RTL-en, ahol 11-től leadják az első Reszkessetek, betörők!-et Kevinnel, ahogy azt illik.

Feltűnő egyébként, hogy az TV2 az eredeti Reszkessetek, betörők! ellen Shreket szánja csodafegyvernek, hiszen 25-én leadják a musicalt (reggel 6), a Shrekből az angyal (18:55) c. rövidfilmet és a Shrek 2-t (19:15) is. Az RTL válasza erre annyi, hogy 20:50-kor fog menni a Reszkessetek, betörők 2. Éjszaka viszont már más irányba indul a nagy rivalizálás, hiszen ameddig az RTL a Szerelmünk lapjaival (23:05) a romantikára szavaz, addig a TV2 a Kódjátszmával (23:25) inkább a drámát és Benedict Cumberbatchet preferálja.

A Dunán délutánig főleg csak vallási műsorok lesznek, de 15:10-kor leadják a Polar Expresszt, amit annak idején nyilván karácsonyi klasszikusnak szántak, de valahogy csak nem vált azzá, pedig minden potenciál megvolt benne. Itt a legizgalmasabbnak a Kenó-sorsolás tűnik 21:45-kor, hiszen mi sem lehetne meghittebb karácsonykor, mint a szerencsejáték! Mindeközben az M1-en nem lesz semmi csak hírek, híradók és hírműsorok, egyedül talán a Duna Worldöt lehet még érdemes lesz nézni a közmédia csatornái közül, ahol a Balázs Fecó 60, születésnapi koncert (21:30) príma kis szórakozásnak tűnik estére, miután megnéztük az örök klasszikus Arábiai Lawrence-t (19:30) az M3-on.

Ha valaki egy kicsit másfelé nézelődni, akkor érdemes tudni, hogy a Viasat 3-on Vince Vaughn és Owen Wilson megy esküvőkre randalírozni az Ünneprontók ünnepében (21:00), majd aztán Eddie Murphy testtömegcsökkentő vígjátéka lesz látható Bölcsek kövére (23:15) címmel.

Ha a gyerekeket is le akarjuk kötni, arra ott lesz a Cool TV, ahol a Szörny Rt. (19:15) cukin ijesztegetős mese tökéletes lehet a nap zárásának, hogy aztán elérkezzünk az igazán kemény karácsonyi programhoz. 21:00-kor ugyanis leadják A cipőbűvölőt, Adam Sandler egyébként sem túl fényes karrierjének legmélyebb pontját. Ebben a nagy nevettető egy cipészt alakít, aki mások cipőjét hordva bele tud bújni az emberek bőrébe, és valamiért Method Man is felbukkan a filmben a Wu-Tang Clanból. Akinek Sandler maga a humor istene annak azért, aki szeret szórakozni kifejezetten borzalmas filmeken, annak meg azért kötelező este 9-kor a Cool TV-t nézni.

Aztán ha kellően felhúztuk magunkat Adam Sandler népszerűségén, akkor a Comedy Centralon este 10-től egészen éjfélig levezethetjük a feszültséget egy nagy South Park-maratonnal. Egyébként ha nem filmeket akarunk nézni, hanem inkább valami sorozatot darálni, akkor még érdemes ránézni a Viasat 6-ra, ahol negyed 8-tól egészen hajnal egyig lehet nyomatni a Két pasi - meg egy kicsit, mindössze A múmia visszatér (21:00) zavar be két és fél órára. A kevésbé érzékeny tévénézőknek egyébként azt ajánljuk, hogy maradjanak a Viasat 6-on, mert mivel sem lehet meghittebben zárni egy ilyen kellemes estét, mint öldöklő skandinávokkal (Vikingek 01:00) és szimpatikus sorozatgyilkosokkal (Dexter 02:45)