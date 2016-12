Csak a tévében menjen a bunyó karácsonykor

Karácsony második napja tele van lehetőségekkel, nem kell egész nap a tévé előtt ülni, azonban vannak olyan helyzetek, amikor az embernek nincs igazán választása. A halászlé, a töltött káposzta, meg a sokadik bejgli után az is könnyen előfordulhat, hogy valaki képtelen már arra, hogy felálljon a televízió elől, csak a távkapcsoló nyomkodására tudja összeszedni a maradék energiáit. Nekik igyekszünk segíteni egész napos tévéajánlónkkal december 26-ára.

Minden napra jut egy Reszkessetek, betörők!-film az RTL Klubon, másnap délelőtt ezeket mindig megismétli a csatorna, így ha valaki elszalasztotta volna a lehetőséget, hogy megcsodálja a sorozatnak a második epizódját, amiben az USA frissen megválasztott elnöke is szerepel, akkor 11:10-től az RTL Klubon bepótolhatja ezt a nagyon súlyos hiányosságot.

Ha valaki még intenzívebb karácsonyi élményre vágyik, az a Super TV2-n 12:35 perctől elcsípheti a Tim Allen főszereplésével készült Télapu 2. - Veszélyben a karácsony című filmet, aminek a beszédesebb alcíme a Mikulás feleséget keres is lehetne, hiszen a 2002-ben bemutatott film története akörül kavarog, hogy a frissen kinevezett Télapónak muszáj lesz a következő karácsonyig feleséget találnia, különben elveszíti új állását.

Ha valaki maradna még a 2000-es évek elején bemutatott alkotásoknál, annak a Szörny Rt-t is a figyelmébe ajánljuk, amit 12:50-től ad le a Cool. Ez az animációs film megmutatja, hogy egyetlen gyerek sem kamuzik, mikor azt mondja, hogy a szekrényből előbújó szörnyektől nem mernek a szobájukban aludni. A Pixar filmjéből kiderül, hogyan rendezkedtek be ezek a lények arra, hogy kisgyerekek sikolyaiból nyerik az energiát.

Aki egy nagyobb falatra vágyik, annak ott van lehetősségként A hobbit trilógia második része, a Smaug pusztasága, amiről írt kritikánkban nem voltunk túl jó véleménnyel, de talán vannak, akik reklámokkal megszakítva szeretnék nézni az egyébként sem túl rövid filmet. Ehhez a F+-ra kell majd kapcsolni 13:30-tól, illetve ha valaki nagyon belejött, akkor ugyanezen a csatornán este 20:30 perctől megnézheti a trilógia záródarabját az Öt Sereg csatáját, ami pontosan azt nyújtja, amit a címe ígér.

Aki inkább valami magyaros élményre vágyna karácsony másnapján, annak is van ajánlatunk, 18:35 perctől a Duna tévén a Kárpáthy Zoltán című klasszikus lesz látható, Kovács Istvánnal és Latinovits Zoltánnal a főszerepben. Az idősek biztos sokszor látták már, de most hogy együtt van a család itt az ideje a fiatalságot is megismertetni Jókai egyik klasszikusának adaptációjával.

Ha ugyanebben az időben mégis inkább valami sírós filmre vágyik az ember a 19. századi magyar valóság helyett, akkor szóba jöhet esetleg a Super TV2-n 17:50-től leadott Marley meg én című film, amit még soha senkinek nem sikerült úgy végignéznie, hogy a végén ne sírja el magát, de most akár ön lehet az első ilyen néző.

Este nagyon sok különböző akciófilmből lehet választani, lehet azért, hogy kizökkentse az embereket a karácsonnyal együtt járó, szinte elviselhetetlen kedvességből és boldogságból. Elég komor élmény például az Éhezők viadala sorozat harmadik része, ami a háború okozta emberi traumák egyik legokosabb bemutatása.

Aki a lélek húrjai helyett szereti, ha egyértelműbbek az erőviszonyok annak szóba jöhet a Cool következő filmje, a Herkules, amit Magyarországon forgattak és még Palvin Barbi is feltűnik benne. Mondjuk kritikánk alapján ezt a filmet bármilyen ajánlóban szerepeltetni súlyos tévedés, de hátha valaki a saját szemével akarja látni, hogy tényleg olyan rossz-e a végeredmény, mint ahogy azt az Indexen írták.

Vannak azonban olyan filmek, amikkel nem lehet mellélőni. Amiket muszáj elsütni a tévéknek, és muszáj elsütni nekünk is mikor összeállítjuk az ajánlót. A Bunyó karácsonyig, pedig pontosan ilyen. A nyertes ezúttal a TV2, ami 21:20-tól adja le a klasszikus filmet. Ebben Bud Spencer és Terence Hill testvéreket alakítanak, akik nem igazán bírják egymást, de végül a közös kalandoknak hála csak megenyhül a szívük. A film azért is különleges, mert ebben pofozkodott együtt utoljára páratlan párosuk.

Alternatívaként szóba jöhet John Woo egyik legkevésbé idegesítő akciófilmje, az Ál/Arc, amit a Viasat 6 tűz műsorra pontosan 22 órakor. Ebben John Travolta és Nicolas Cage cserélnek arcot és próbálják végre lelőni a másikat. Egyik játssza a kopót, a másik a bűnözőt, aztán cserélnek.

Aki inkább romantikázna, annak sem kell csalódnia: 21:00 órától a Viasat 3 leadja a Felkoppintva című Judd Apatow filmet, amiben Seth Rogennek és Katherine Heiglnek születik váratlanul egy közös babája. Szintén a romantikus vonalon jelent alternatívát A szerelem hálójában című film, ami 22:40-kor kezdődik az RTL Klubon. Ebben Meg Ryan és Tom Hanks még a Tinder előtti hőskorszakban élik át a szemünk előtt, hogy milyen csodákat és csalódásokat rejt magában az internetes társkeresés.