A beszántott Népszabadságtól igazolt a HírTV

A 24.hu vette észre a LinkedInen, hogy Varga G. Gábor, az egykori Népszabadság munkatársa a HírTV-nél folytatja majd karrierjét: a Célpont című műsornál lett szerkesztő-riporter. Varga 2008-tól dolgozott a Népszabadságnál, korábban (2002 - 2008) a Blikknél, illetve 1998 és 2002 között a Magyar Rádiónál dolgozott.

Az október elején megszüntetett Népszabadságtól az ATV is igazolt már újságírókat, Csuhaj Ildikót és Bednárik Imrét, ők november 18-án csatlakoztak a tévéhez, ahonnan azóta a HírTV-hez távozott Kálmán Olga.

A Kreatív még december 20-án azt is megírta, hogy januártól az az M. Kiss Csaba lesz a Célpont felelős szerkesztője, aki az RTL Klub és TV2 után 2007 és 2011 között az MTV Szempont című műsorát vezette, majd rövid tévés szünet után a Story4 Hír24 műsorát vitte annak megszűnésig. Csatlakozik még a Célponthoz Báthory Róbert is, aki korábban M. Kiss Csabával a Szempontban és a Kékfényben dolgozott együtt, majd az RTL Klub szerkesztő-riportere is volt.