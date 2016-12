Ma éjjel semmiképpen ne feküdjön le!

Ha ön volt annyira előrelátó, hogy bohó ifjúságában olyan szakmát válasszon, ahol nem kell hétvégén és ünnepnapokon is dolgozni, ahol év végén el lehet engedeni a gyeplőt, és minimum egy hétig a meló felé se nézni, akkor december 28-án nem kell dolgoznia. Emiatt joggal érezhet némi elégedettséget és megkönnyebbülést, hogy nemcsak az évet, de a karácsonyt is letudta. Nem marad más hátra, mint elnyúlni a kanapén, a távkapcsoló után kapni, és a maradékokat majszova tévézgetni. Hogy ne kelljen a keresgéléssel sem vesződnie, kikerestük, hogy mit érdemes megnézni ma. Régi kedvencek és néhány igazi gyöngyszem is akadt.