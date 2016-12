Senkit sem hagyunk az út szélén!

Különleges nap a mai: 125 éve született a későbbi miniszterelnök és háborús bűnös, Imrédy Béla és 57. születésnapját ünnepli Kövér László, aki remélhetőleg már túltette magát azon, hogy közvetlenül karácsony után aligha számíthat ajándéközönre.

Hogyan reflektál minderre a csütörtöki tévéműsor? Eltalálták, sehogy. Ha azonban a csalódáson túltesszük magunkat, még egész jó nap is lehet ebből még úgy is, ha kizárólag a tévékre bízzuk magunkat. Ami ilyenkor a két ünnep között még a legjobb családban is előfordulhat.

Mondjuk azért annyira nem hagyhatjuk el magunkat, hogy már ebéd előtt is tévézzünk - ez még a gyerekek idősávja, viszont, ha ebédidőben szeretnénk egy asztalhoz ültetni a családot, akkor a saját érdekünkben NE kapcsoljunk 12.10-től az RTL Klubra, mert akkor indul a Toy Story - Játékháború ismétlése.

Ha viszont ezt a veszélyt elhárítjuk, délután már jönnek az olyan, fél szemmel a tévére bambulós, komolyabb figyelmet nem igénylő filmek, mint a Tucatjával olcsóbb 13.30-tól, ugyancsak az RTL-en. Pláne, hogy be is dobják benne a fél szemmel bambulós, háttérben futó családi vígjátékok sztárját: Steve Martint.

Na de, itt kezd bonyolódni a helyzet, hiszen a délutáni műsorsávban már kénytelenek vagyunk állást foglalni: vagy egy férfias kalandfilmet nézünk, méghozzá a kardozós, lovagos, Orlando Bloom-os kategóriából (Mennyei királyság, RTL, 15.15), vagy elmegyünk a könnyebb ellenállás felé, és az Így neveld a sárkányodat című animációs ifjúsági film mellett tesszük le a voksunkat (15.55, TV2), mely ráadásul a vikingek korában játszódik. Nehéz döntés, nem is lennék a helyünkben!

Közben repül az idő, máris negyed 8 van, és verhetjük a fejünket a falba, amiért délben nem engedtük a gyerekeknek, hogy megnézzék a Toy Storyt, hiszen ekkor kezdődik a Toy Story 2 az RTL-en, és rossz esetben egy szót sem fognak érteni belőle. De tetszettek volna előbb gondolkodni! Ebben az esetben muszáj lesz 19.20-tól a TV2-re kapcsolni, és a Madagaszkárral vigasztalódni.

És már szerencsére el is értünk a főműsoridőhöz, amikor már nem kell a gyerekekhez igazítani bármit is, hátra lehet dőlni, és válogatni, annál is inkább, mert van választék. Akik például klasszikus akciófilm nélkül el sem tudják képzelni az estéjüket, azok ma is felpattanhatnak az RTL Halálos fegyver-maratonjára: most a 3. van soron, melyben egy Jack Travis nevű volt rendőrtiszttel gyűlik meg Riggs és Murtaugh baja.

Na de, mi legyen azokkal az idősödő akciófilm-rajongókkal, akik már fejből tudják az összes Halálos fegyvert? Azoknak sem fordít hátat a világ: rögtön ott a Mission: Impossible 2 (M2, 21.05), Tom Cruise-szal! Most erre lehet azt mondani, hogy aki már a Halálos fegyver 3-at látta, az nyilván ismeri töviről-hegyire a Mission: Impossible-filmeket is. Őket akkor ott hagyjuk az út szélén?

Ugyan már, dehogy hagyjuk! Hiszen tárt karokkal várja őket Arnold Schwarzenegger és néhány atombombával fenyegetőző terrorista a True Lies (Két tűz között) című filmben - ha valakinek még ez sem elég jó, azzal tényleg nem tudunk mit kezdeni.

Illetve dehogynem tudunk: elküldjük őket az M3-ra, ahol 21.40-kor kezdődik a Dilidoki című vígjáték, melyből mindenki az Eddie Murphy-féle remake-et ismeri Bölcsek kövére címen, noha mint mindig, az eredeti sokkal jobb. Most ezt, az 1963-as verziót láthatjuk, Jerry Lewisszal a főszerepben. És aki még mindig akciót akar, annak ott a Taxi 4 21.55-től a Viasaton.

Vannak aztán azok az emberek, akik csak ilyenkor, késő este kezdik el élni az életüket - nekik is van pár jó hírünk, hiszen itt már igazi kultfilmek között válogathat az illető. 11-től a Harcosok klubja késztetheti kortól és vérmérséklettől függően nosztalgiázásra, gondolkodásra, neadjisten “Jézusom, ezt a filmet tartottam fiatalon jónak?” típusú szégyenkezésbe az RTL Klubon.

Akinek viszont nincs kedve a vértől iszamos Edward Nortont nézni, annak Russell Crowe siet a segítségére, amint a rohadék Commodus császár ellen lázítja a rómaiakat a Gladiátorban (Viasat, 23.55). És ha túl sok a vér, meg a szemétkedés, akkor a legjobban tesszük, ha a Duna Tévére kapcsolunk, még időben ahhoz, hogy elcsíphessük a 23.25-kor kezdődő Fogd a pénzt, és fuss!-t. Utána pedig azzal a boldog tudattal fekhetünk le aludni, hogy ilyen jó napunk se nagyon lesz már az idén!