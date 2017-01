Megint belefulladhatunk a sorozatokba

A várakozások szerint idén csak Amerikában 400 nyelvű sorozatot mutatnak be a tévécsatornák, illetve az olyan streaming szolgáltatók, mint a Netflix vagy az Amazon. Ez egy hatalmas szám, és egyre komolyabb feladattá válik, hogy az ember egyáltalán elnavigáljon az új címek között. Mi az ami érdekes? Melyikben szerepelnek Oscar-díjas színészek? És melyiket érdemes messzire elkerülni? Podcast sorozatunk legújabb adásában ezeket a kérdéseket próbálják megválaszolni kollégáink, Varga Attila Sixx, Sajó Dávid és Földi Gábor.

Szigorúan csak a januári és a februári amerikai újonc sorozatokkal foglalkozunk. Szóba esik a Sneaky Pete című, Sixx szerint egy nagyon szórakoztató sorozat, a 24 legújabb rebootja, amiben már nem szerepel Jack Bauer, illetve az HBO egyik legnagyobb dobása a Hatalmas kis hazugságok is, amihez nagyon impozáns szereplőgárdát sikerült összehozni. Beszélünk arról is, hogy milyen hatással lehet az iparra, hogy mostanság egyre több kifejezetten gyenge vagy közepes akciósorozatot mutatnak be a tévék.

Terveink szerin a következő időszakban havonta egyszer jelentkezünk egy olyan adással, amiben a legújabb sorozatok közül igyekezzük kiválogatni mindig a legjobbakat és a legérdekesebbeket.

Mire jó ez?

Podcastot hallgatni nagyon jó. Hosszú utazásokon, amikor már az összes zenénket rongyosra hallgattuk, és kiolvastuk a könyvet, és egyébként is ráz a busz/vonat, és összefolynak a betűk. És míg olvasni csak nehézkesen, podcastot hallgatni vezetés közben is lehet, sokkal jobb élmény mint bármelyik kereskedelmi rádió reklámszüneteit nyomogatni. Podcastot hallgatni futás és edzés közben is nagyon hasznos, mert így szellemileg nem vész kárba az az idő sem, amit a testedzésre fordítunk. Podcastot hallgatni takarítás és mosogatás közben is nagyon élvezetes, úgy elszáll az idő, mintha sosem lett volna. Sőt, ha nem olyan a munkája, mint nekünk, hogy szavakat kell egymás mögé rakni, hanem mondjuk pixeleket vagy dobozokat, akkor még munka közben is csak úgy szalad vele az idő.