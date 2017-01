Az Index is nyert a Magyar Sajtófotó Pályázaton

Kiosztották a 35. Magyar Sajtófotó Pályázat díjait. A nagydíjat Balázs Attila nyerte a Down-szindrómás iskolásokat maguk közé fogadó osztályközösségről készült sorozatával, illetve André Kertész Nagydíjat Szekeres Máté kapta a Vesebeteg c. sorozatáért.

15 Galéria: Kihirdették a 35. Magyar Sajtófotó Pályázat nyerteseit Fotó: Ajpek Orsi / Index

A díjazottak között van munkatársunk, Ajpek Orsi is, aki a tavalyi Balaton Soundon készült anyagával lett harmadik a Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia kategóriában.

Művészet - műalkotás vagy művészeti tevékenység ábrázolása fotóriporteri eszközökkel kategóriában első helyezett lett Kaszás Tamás is, az Index külsős munkatársa, és a CEMP lapcsaládhoz tartozó Fidelio/Dívány fotósa is a Miskolci Elvis c. sorozatával, ami egy magyar Elvis-imitátor életét mutatja be.

15 Galéria: Kihirdették a 35. Magyar Sajtófotó Pályázat nyerteseit Fotó: Kaszás Tamás / Fidelio Média Kft

A nyertesek teljes listája alább olvasható:

André Kertész Nagydíj a legjobb emberközpontú pályaműnek

Szekeres Máté (MSZSZ / Verse): Vesebeteg

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége Nagydíja

Balázs Attila (Szabadúszó / MTI): A maguk közé Down-kóros iskolásokat befogadó osztályközösség

15 Galéria: Kihirdették a 35. Magyar Sajtófotó Pályázat nyerteseit Fotó: Balázs Attila / szabadúszó / MTI

Dícséretben részesítve

Molnár Zoltán: Szecska

Juhász István András: Utazó olvasó

Madácsi Zoltán: Életerő

Fehér Bertalan (szabadúszó): Őrségben

Escher Károly - díj a legjobb Magyarországon készült hírképért

Markoszov Szergej (Szabadúszó): Nincs többé Népszabadság

Munkácsi Márton díj a legjobb kollekcióért

Móricz-Sabján Simon (Népszabadság/Világgazdaság)

A megyékben dolgozó legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporter

Mártonfai Dénes (Tolnai Népújság)

15 Galéria: Kihirdették a 35. Magyar Sajtófotó Pályázat nyerteseit Fotó: Mártonfai Dénes / Tolnai Népújság

A 30 év alatti legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporter

Sivák Zsófia

1. Hír-, eseményfotó (egyedi)

1. díj: Balogh Zoltán (MTI/MVA): Idoemeni menekült tábor

2. díj: Fazekas István (HVG): Kötött pálya

3. díj: Markoszov Szergej (Szabadúszó): Nincs többé Népszabadság

15 Galéria: Kihirdették a 35. Magyar Sajtófotó Pályázat nyerteseit Fotó: Balogh Zoltán / MTI / MTVA

2. Képriport (sorozat)

1. díj: Balogh Zoltán (MTI/MVA): Idomeni, a Balkán út utolsó napjai

2. díj: Balogh Dávid (Magyar Nemzet): Menekültek Belgrádban

3. díj: Magócsi Márton (szabadúszó / Abcug.hu): Fényhozók - az energiaszegénység enyhítése napenergiával és LED-technológiával

3. Emberábrázolás - portré (egyedi)

1. díj: Stiller Ákos (HVG): Leona

2. díj: Kiss Judit Linka: Védelem

3. díj: Móricz-Sabján Simon (Népszabadság/Világgazdaság): Ilona

4. Emberábrázolás - portré (sorozat)

1. díj: Stiller Ákos (HVG): A magyar választó

2. díj: Székelyhidi Balázs (Magyar Nemzet): "Halál, te engem nem vihetsz el"

3. díj: Mohai Balázs (Szabadúszó/MTVA): Forradalmárok

15 Galéria: Kihirdették a 35. Magyar Sajtófotó Pályázat nyerteseit Fotó: Stiller Ákos / Hvg

5. Művészet - műalkotás vagy művészeti tevékenység ábrázolása fotóriporteri eszközökkel (egyedi)

1. díj: Kállai Márton (Szabad Föld): Elefántfürdő

2. díj: Birtalan Zsolt (szabadúszó): Elmentek

3. díj: Felvégi Andrea (Muzsika szerkesztőség): Hiatus - Requiem Kocsis Zoltánért

6. Művészet - műalkotás vagy művészeti tevékenység ábrázolása fotóriporteri eszközökkel (sorozat)

1. díj: Kaszás Tamás (Fidelio Média Kft.): Miskolci Elvis

2. díj: Komka Péter ( MTI/MTVA ): Bárki lehetett volna áldozat

3. díj: Szőke Péter (Szabadúszó): Színházi szubkultúra Budapesten

7. Sport (egyedi)

1. díj: Szalmás Péter (Népszava/MOB): Örömkönnyek

2. díj: Molnár Ádám (Népszava): Útvesztő

3. díj: Koszticsák Szilárd (MTI/MTVA): Ujjak nélkül

15 Galéria: Kihirdették a 35. Magyar Sajtófotó Pályázat nyerteseit Fotó: Szalmás Péter / Népszava / MOB

8. Sport (sorozat)

1. díj: Mártonfai Dénes (Tolnai Népújság): Vidéki foci

2. díj: Vanik Zoltán (Szabadúszó): Tour de Hongrie 2017

3. díj: Illyés Tibor (MTI/MTVA): Indul a nagy utazás

9. Természet és tudomány (egyedi)

1. díj: ifj. Lőrincz Ferenc (Arker Stúdió Kft.): Szemtől szemben

2. díj: Máté Bence (Bence Mate Photography): Fordul a kocka

3. díj: Máté Bence (Bence Mate Photography): Ragadozók egymás közt

10. Természet és tudomány (sorozat)

1. díj: Tökölyi Csaba (Szabadúszó): Várakozás

2. díj: Ritzel Zoltán (Szabadúszó): Reggeli ablakbalett

3. díj: Vincze Bálint (MVM Paksi Atomerőmű Zrt): Úton, útfélen

11. Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (egyedi)

1. díj: Móricz-Sabján Simon (Népszabadság/Világgazdaság): Ebéd

2. díj: Stiller Ákos (HVG): Túlélő

3. díj: Végh László (Magyar Nemzet Magazin): Balog Kálmán muzsikus, Nagypalád, Ukrajna

15 Galéria: Kihirdették a 35. Magyar Sajtófotó Pályázat nyerteseit Fotó: Móricz-Sabján Simon / Népszabadság / Világgazdaság

12. Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (sorozat)