Nem feltétlenül a politika áll a Hír TV-s felmondási hullám mögött

A Hír TV-től távozók többsége a műszakból került ki, leginkább vágók, technikusok, operatőrök mondtak fel Simicska Lajosnak és fogadtak ezzel párhuzamosan örök(?) hűséget Mészáros Lőrinc Echo TV-jének (információink szerint 1-2 műsorvezető és 2-3 riporter/szerkesztő van még a pakliban), ami a médiába benyomuló kormányzati úthenger nyomta sormintának megfelelően leginkább pénzzel igyekszik pótolni a hiányosságait. Így lett a sufnibulvár Ripostból nyomtatott lap és ha minden igaz tévéműsor is, így maradhat fent a piacon olyan, kimutathatatlan olvasottságú napilap mint a Magyar Idők, és így lehet bizonyos tekintetben elfogadható tévének látszó tárgyat csinálni az Echóból is.

Az állami hirdetésekkel tömött Echo TV-t szánják a Hír TV utódjának, ez nyilvánvaló, viszont egy sokkal kisebb volumenű cégről van szó, mint Simicska tévéje, így a bővüléshez emberanyag kell - a piacról kell elhozni őket. A most felmondó tévéseket egyenként kereste meg a felcsúti gázszerelőből lett médiacár tévéje és kínált nekik magasabb fizetést (nem egy esetben 50 százalékkal többet) és/vagy jobb beosztást, aminek elég nehéz ellenállni, úgy meg pláne, hogy azt is hozzátették, hogy

ez a tévé még tíz év múlva is itt lesz, míg a Hír TV nem biztos, lásd Népszabadság.

Természetesen akadt olyan munkavállaló is, aki lelkiismereti okokból távozott, és politikai meggyőződésébe már nem fért bele a Hír TV által képviselt irány, igaz, a tévé nem ma lett kormánykritikus, hanem nagyjából a G-nap (2015 február 6.) másnapján. Más esetben családi ok is közrejátszott, míg olyan Hír TV-s is akadt, akinek nem tetszett Kálmán Olga leigazolása.

Úgy tűnik, az a cél, hogy a műszak "kivéreztetésével" a Hír TV elsötétüljön, de nekünk egy forrásunk azt mondta, a cégnél számítottak rá, hogy lesznek felmondások, és arra is, hogy mostanában, hiszen az Echo TV műsorszerkezetének átalakulása márciusra várható, és a sztenderd egyhónapos felmondási idő addigra jár le, így megvannak azok, akikkel a távozókat pótolják.