Eddig 42 ezer rejtvényt közölt a Füles

Hatvan éve, február 3-án jelent meg először a Füles rejtvényújság. Az elmúlt 60 évben 3128 alkalommal jelent meg és több mint 42 000 keresztrejtvényt közölt. "Szó szerint igaz a Füles szlogenje, hogy Rejtvényben az első, hiszen nincs olyan fejtörő, ami nem ott jelent meg Magyarországon elsőként. Például a legnépszerűbbek közül a skandináv rejtvény, a plusz egy vicc, a szókereső és a sudoku is" - írják sajtóközleményükben. A műfaj legismertebbje a Tanár úr, kérem! című kvízrovat, amelyben 40 ezernél is több kérdést tett fel az olvasóknak.

Az elmúlt 60 év alatt 130 000 000 forintnál is több készpénzt sorsolt ki az olvasók között, továbbá közkedvelté tette a képregényt is: eddig 500-at is meghaladó számú irodalmi mű képregényváltozatát közölte a lap. A 2016. III. negyedévi adatok alapján átlagosan 38 208 darabot adnak el hetente, ebből 10 557 fő előfizető.

Bátran kijelenthető, hogy több évtizedig (a bulvárlapok megjelenéséig) a siker és a népszerűség mércéje volt, hogy ki és hányszor került a Füles címlapjára

- írják büszkén a Fülesről a születésnapi sajtóközleményben.