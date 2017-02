Még a reklámok is politizálni kezdtek Trump miatt

A Super Bowl nem csak az NFL döntője, hanem az amerikai fogyasztóipar ünnepe is, amikor minden cég igyekszik fél-egy perc alatt meggyőzni arról a több millió nézőt, hogy a rengeteg információ közül majd pont az övéjük maradjon meg az emberek fejében. Általában ezt két dologgal szokták elérni:

celebekkel

vicces reklámokkal

de ezekhez csatlakozott idén valami új is

a politika.

Több cég is komoly politikai kiállást fogalmazott meg a reklámjával, ami ugyan nem feltétlenül forradalmi jelenség, de egyáltalán nem szokványos a Super Bowl történetében, és biztosan nem véletlen akkor, amikor Donald Trump elnöksége ennyire kettészakítja a lakosságot.

#BojkottBármi

A tradicionálisan nagyon keveset reklámozó Coca-Cola kissé meglepő módon egy 2014-es reklámját vette elő, amiben az America Is Beautiful című számot ünneplik angol mellett még fél tucat másik nyelven mindenféle etnikumú emberek. Sokan ezt direkt támadásnak vették, és már el is indult a #BoycottCoke hashtag Twitteren a nyávogó alt-rightosok körében, akik mostanság mindent bojkottálni próbálnak, ami egy picit is emberibb akar lenni Donald Trumpnál.

Hasonló lett az Airbnb reklámja is a Super Bowl alatt, aminek a We Accept, magyarul Elfogadunk lett a kulcsszava, és itt is többféle etnikumú embert mutatnak be fél perc alatt az elfogadásra buzdítva.

A Budweiser reklámja még ennél is nagyobb botrányt kavart azzal, hogy egy percben bemutatta Adolphus Busch, az Anheuser-Busch sörfőzde alapítójának történetét, akik többek között a Budweisert is gyártják. A meglehetősen drágának tűnő reklámban egy Németországból érkező bevándorló hánytatott életét mutatják be, ahogy megpróbál letelepedni Amerikában. Hiába próbálta mással magyarázni a cég, Trump hűséges rajongói kizárólag azt látják az időzítésben, hogy a Budweiser az amerikai elnök bevándorlásellenes politikáját akarja ezzel kritizálni, szóval hamar elindult egy #BoycottBudweiser kampány is.

Azonban nekik legalább engedték, hogy lemenjen a reklám a Super Bowl alatt, az 84 Lumber nevű építészeti cég mindössze pár képkockát mutathatott belőle, mert a Fox egyszerűen túl provokatívnak érezte az egészet levetíteni. Az ötperces verzióban egy anya és egy lánya indulnak el Mexikóból Amerikába, ahol aztán egy hatalmas nagy fal a határon megállítja őket. Annyi ember próbálta meg azóta megnézni, hogy mi ez a cég egyáltalán, hogy órákra elérhetetlenné vált az 84 Lumber honlapja.

A buliba még az Audi is beszállt, akik egy nagyon erős feminista reklámmal hívták fel a figyelmet. Ebben a narrátor arról beszél, hogy nem akarja a lányának azt mondani, hogy a nagyapja többet ért, mint a nagyanyja, az apja pedig többet, mint az anyja, és azt sem, hogy az oktatása, a motivációja, a képességei vagy az intelligenciája ellenére kevesebbre fogják tartani, mint minden férfit, akivel találkozik. Inkább valamit mást akar mondani a kis autóversenyzőnek. Természetesen már él a #BoycottAudi nevű kampány is.

Celebekkel minden könnyebb

Viszonylag kevés igazán szórakoztató reklám jött össze a Super Bowl szüneteiben, a legtöbben a Bai nevű innivalóra kerestek rá, miután meglátták azt a reklámot, amiben Christopher Walken és Justin Timberlake ülnek egymás mellett, hogy aztán elszavaljon pár borzalmas sort egy korábbi N'Sync-slágerből.

Kreatív, de kicsit ijesztő reklámot csinált a Honda, amiben ismert emberek középiskolai tablófotói keltek életre néha már-már horrorisztikus formában. Felbukkan benne Tina Fey, Magic Johnson, Robert Redford, Amy Adams, Steve Carell, Missy Elliot, Stan Lee, Jimmy Kimmel és Viola Davis.

Justin Bieber a T-Mobile-nak mutatta meg, hogy mennyire ért a touchdownok utáni ünneplésekhez, illetve az idióta táncoláshoz. Ehhez készült egy másik verzió Snoop Dogg-gal is, de az kevésbé vicces.

A Coen testvérek a Szelíd motorosok előtt tisztelegtek egy nem túl kreatív autóreklámban, de John Malkovich is kapott egy saját kis szegmenst, ahogy a nagyot verekedő Gal Gadot-Jason Statham páros is. Ezeknél viszont százszor viccesebb a Jeffrey Tambort, Terry Bradshaw-t és Rob Gronkowskit felvonultató Tide-reklám.

Túl sok ötlet híján

Elég kevés igazán vicces vagy szórakoztató reklám jutott az idei Super Bowlra. Ezek közül érdemes kiemelni azt, amelyikben Cam Newton irányító nemes egyszerűséggel kilő egy kisfiút a labdával egy utánpótlásmeccsen.

Illetve ezt a nagyon bizarr kis reklámot, amiben Humpty Dumpty, a meseszereplő tojás kerül kórházba.

