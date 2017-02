Habony embere lett a Figyelő főszerkesztője

"A javaslatok kidolgozásáért felelős szerkesztőbizottság ajánlásokat tett a szerkesztőségnek az újság vizuális és strukturális átalakítására, amelyet a lap munkatársai megvitattak és módosított formában elfogadtak. A megújulás mind az online, mind a print változatot érinti.

A szerkesztőbizottság ezzel a feladatát elvégezte és megbízatása lejárt. A mai naptól a lap főszerkesztői feladatait Lánczi Tamás látja el."

Ez a rövid közlemény jelent meg a Figyelő oldalán kedden délután. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy már nincs az újság élén egy jelenleg is aktív parlamenti képviselő: hiszen a január végén kinevezett szerkesztőbizottság tagja volt L. Simon László is, aki tavaly nyárig kulturális örökségvédelemért és kiemelt kulturális beruházásokért felelős államtitkár volt Lázár János irányítása alatt, és 2010 óta (jelenleg is) parlamenti képviselő a Fidesz frakciójában. A harmadik tag - Lánczi mellett - Tallai Gábor, a Terror Háza Múzeum programigazgatója volt.

Lánczi Tamás volt Orbán Viktor szövegírója, Navracsics Tibor kabinetfőnöke és a fideszes Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára. Ő a Századvég vezető elemzője, Habony Árpád és Arthur J. Finkelstein közös cégének vezetője.

Fotó: Soós Lajos / MTI Lánczi Tamás

Schmidt Mária 2016. december elején vásárolta meg a Figyelőt. Akkor azt mondta: „Minőség, méltányosság és mértéktartás – ezzel a három szóval jellemezhető, hogy milyen újságot szeretnék csinálni a Figyelőből”. A szerkesztőbizottság felállításakor L. Simon kijelentette:

nem akar független lapot csinálni,

így aztán nem is összeférhetetlen bizottsági tagsága.

A korábbi főszerkesztő, Lambert Gábor állítása szerint nem is a politikai nyomás miatt mondott fel február 1-jén, hanem mert nem találta a helyét az új struktúrában.