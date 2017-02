Erősödni fog a kormánykritikus hangnem a Hír TV-n

Simicska Lajos tévéjéről a 24.hu írta meg egy informátorra hivatkozva, hogy átállnak a 24 órás műsorsugárzásra (így éjjel is lesz adás a tévében), és azt is, hogy a csatornán minden eddiginél jobban erősödik majd a kormánykritikus hangnem.

A tévé azért került a múlt héten a hírekbe, mert mintegy húsz munkatársa felmondott, hogy a Mészáros Lőrinc tulajdonába került Echo TV-nél folytassa, de azt már az akkori cikkünkben is tagadták, hogy pánikhangulat uralkodott volna a tévénél, és hogy összemérhető lenne ez a távozási hullám a két évvel ezelőtti G-nappal.

Most a Hír TV új embereket igazol - a 24.hu szerint a Hvg.hu-tól, az Euronewstól és a tavaly megszüntetett Népszabadságtól -, és közleményükben azt írják: " A munkatársak távozása a csatornánkon belüli félelemkeltési kísérleteket és anyagi ígéreteket is bevető kormányoldali szándékokkal ellentétben nem okoz és nem is fog fennakadásokat okozni a Hír Televízió napi működésében."

A Hír TV-vel kapcsolatos az a hétfői fejlemény is, hogy a csatorna kikerült a UPC analóg kínálatából, de a cég szerint továbbra is elérhető marad kétféle digitális csomagban.