A táncos betétek csak jót tesznek egy Marvel-sorozatnak

Rachel Keller az egyik legszerencsésebb fiatal színésznő Hollywoodban: két komoly melót kapott eddig, de mindkettőt attól a Noah Hawley-tól, aki a Dr. Csont mellett volt producer, majd leforgatta az Oscar-díjas Fargo sorozatverzióját, amitől a kritikusok és a nézők is eldobták az agyukat. A Légió című új Marvel-sorozatában Keller kapta a női főszerepet, és ha csak az előzetesen írt kritikákból indulunk ki, fényes jövő előtt áll.

Nincs telítődve a piac Marvel-sorozatokkal?

Rengeteg van, alig győzöm követni őket, pedig muszáj, mert imádom a képregénysorozatokat. A Légió viszont tényleg más, mint a többi, mert az a Noah Hawley az alkotója és írója, aki a Fargóval már megmutatta, hogy tök másképpen fog meg egy témát, mint arra számítani lehet. A szerepet elsősorban azért vállaltam el, mert Noah az alkotó, ennyire bízom benne.

Miben más a Légió, mint a többi Marvel-sorozat?

Teljesen más stílusban készült, Noah nem a hagyományos képregénysorozat-vonalat viszi benne. Adaptáció persze, így sok karakter és helyszín ismerős lesz, de nem lemásolta a képregényeket, hanem tulajdonképpen írt egy újat, csak nem papíron, hanem a tévében valósította meg. Abszolút karakterközpontú sorozat, nagyon hálás feladat egy színésznek. Nincs könnyű dolgunk, ahogy Noah-nak sem volt, hiszen a sorozat egy olyan férfiról szól, akinek fogalma sincs, hogy amit lát és megtapasztal, az valóság-e, vagy csak a képzelet szüleménye. Mindezt láttatni, de úgy, hogy a nézőnek legyenek kapaszkodási pontjai, na, az melós.

Nem vállal a sorozat ezzel túl nagy kockázatot? Ha a néző nem érti, mit lát, elkapcsol. Bőven van mit néznie.

Szuperhőssorozat nem csak képregényőrülteknek Amikor az FX nevű amerikai kábeladó bejelentette, hogy azt a Legion nevű szuperhőst viszi képernyőre, amit a Marvel-rajongók közül is csak a nagyon elszántak tartanak kedvencüknek, kicsit meglepődött a szakma. A polgári nevén David Hallerként futó férfi története 1985-ben kezdődött a képregényekben, és azóta 471 füzetben tűnt fel. Egy olyan szuperhősről van szó, aki – legalábbis a képregényekben – azzal a képességgel bír, hogy mások személyiségét és ezáltal szuperképességét is magába tudja olvasztani, és addig simán lehet szerepeltetni, míg van kit olvasztani, ugye. Mivel a képességei attól függnek, hogy éppen ki lakik benne, vagy dominálja az elméjét, David lehet pozitív és negatív karakter is – leginkább ez érdekelhette benne a sorozatot megálmodó Noah Hawley-t. Kritikánkat itt olvashatják.

Ez volt az első kérdésem, amikor elolvastam a pilot forgatókönyvét. A második meg az, hogy ki fogja nekem ezt elmagyarázni? Egyébként nem bánom, ha meredekebb feladatokat kapok, szívesen vállalom az ilyen szerepeket. Azért annak is megvan az értelme, hogy valaki rizikósabb sorozatot forgat, hiszen annyi tartalom van mostanában, hogy ha valamivel ki akarsz tűnni, akkor érdemes kibillenteni a nézőt a komfortzónájából. Jobb lett volna egy újabb Marvel-sorozatot forgatni, ami pont olyan, mint az eddigiek? Szerintem nem.

A skizofrénia vagy disszociatív személyiségzavar elég sokszor köszön vissza filmekben és sorozatokban, itt is a hagyományos, „féljünk tőle, hiszen őrült” vonalat követitek?

Nem, szó sincs róla. A sorozatnak csak egy része, az első játszódik elmegyógyintézetben, és annak is funkciója van, nem csak úgy odatette Noah. Nagyon odafigyelt arra, hogy ne űzzön gúnyt a betegségből és az abban szenvedőkből. A Légió nem arról szól, hogy van egy pali, akinek a gonosz énjei el akarják pusztítani a világot. Hanem inkább arról, hogy ezt a betegséget vagy állapotot is el lehet fogadni, és hogyan lehet kezelni egy ilyen helyzetet. El sem tudom képzelni, milyen lehet egy ilyen betegséggel együtt élni úgy, hogy közben a társadalom nem tud mit kezdeni vele, és az ember abban él, hogy őt selejtnek gondolják, miközben erről szó sincs. Nem mellékesen David nem beteg, de nem akarok lelőni semmit a sztoriból.

Van a stábban pszichiáter, aki a betegség ábrázolásában, megértésében segít?

Nincs, de mindenki elvégezte a maga kutatómunkáját. Tudom, hogy Dan (Dan Stevens angol színész alakítja a főhőst, Davidet) sok szakemberrel dolgozott, és bent járt egy intézetben is. Én az autizmusról és a szorongásos zavarokról olvastam sokat a szerephez, de nem akartam túlzásba vinni és megérteni azt, hogyan működnek ezek a betegségek. Azt akartam, hogy a szituációkban természetesen viselkedjek, ahogy a karakterem tenné.

Akadt esetleg olyan film, amit megnéztél a szerephez?

Noah óriási filmőrült, és rengeteget merített például a Mechanikus narancsból. Én meg az ő hatására bezárkóztam egy szállodai szobába Aubrey Plazával (a sorozat egyik szereplője), és megnéztük a 2001: Űrodüsszeiát.

Aubrey-val jóban lettetek?

Imádom, óriási arc. Sok évvel van előttem a pályáján, és nagyon hasznos tanácsokat ad, hogy elkerüljem azokat a buktatókat, amiket neki nem sikerült. Ő segít sokat és a nagymamám, akinél Los Angelesben élek.

Noah-val a Fargón már dolgoztatok együtt. Ennyire jó vele forgatni?

Igen. A Fargo-szerep életem nagy lehetősége volt, a mai napig nem tudom pontosan, hogyan jött össze. Noah elég szűkszavú pali, hagyja, hogy a színészek maguktól jöjjenek rá dolgokra, ezért nem mond el nekik mindent a karakterről, vagy arról, hogy az adott jelenetben mit vár tőlük. Hagyja, hogy kiteljesedj. Egyébként nem csak a színészekkel ilyen. A berendezők irodájának falán az intézeti rendelőkről legalább nyolc különböző rajzot láttam, mondták is, hogy nem tudják, melyik tetszik majd Noah-nak, mert csak mosolyog, amikor kérdezik, és nem szól egy szót sem. Ez a módszere: hagyja, hogy főj a saját levedben, mert akkor addig forgatod magad és állsz elő újabb és újabb ötletekkel, míg tökéletes nem lesz a megoldás. Simán el tudom képzelni, hogy van olyan ember, akinek ez az agyára megy.

A karaktered, Syd Barrett nem létezik a Marvel-képregényekben. Mire húztad fel a szerepet?

Az megvan ugye, hogy a neve a Pink Floyd előtti főhajtás? Noah imádja a Dark Side of the Moon című albumukat, azt akarta, hogy a sorozat zenéjének a hangulata ahhoz hasonlítson. És a karakteremet az egyik alapító tagról nevezte el. Csak érdekességképpen mondom. Szóval az, hogy nincs meg a minta, a Vasember vagy Jessica Jones, az egyszerre teszi nehezebbé és könnyebbé is a dolgomat. Könnyebb, mert nincs kinek vagy minek megfelelni, nincsenek elvárások és minta, ami alapján megítélnek, de nehezebb is, hiszen el kell fogadtatnom valahogy egy új karaktert azokkal, akik nagyon szeretik ezt a történetet.

Az FX új üdvöskéje Rachel Keller Minnesotában született, így a Fargo második évadában nagyon is otthon érezte magát, sőt, a helyi dialektussal és akcentussal kapcsolatban kiváló tanácsokkal szolgált színésztársainak. Az idén 25 éves színésznő elég későn kezdte a szakmát, első szerepe egy 2012-es rövidfilmben volt, és csak 2015-ben, többtucatnyi meghallgatás után kapott egy nyúlfarknyi szerepet az egyik Mentalista-epizódban. Ahhoz képest, hogy még ugyanebben az évben az Odaát egyik is szerepét is eljátszotta, majd a Fargo második évada és a Légió női főszerepe jött gyors egymásutánban, a karrierje egyenesen szárnyal. Érdemes lesz rá odafigyelni, tehetséges csaj.

Noah egyébként a többi szereplőt is kvázi kiemelte a képregényes környezetből, és lényegében csak a nevükben egyeznek meg azzal, amit a rajongók ismernek. Ha jobban belegondolunk, a képregényekben is ezt csinálják, nincs is olyan hős, aki csak egy verzióban létezik, minden inkarnációjuk más, mint az előzőek. Ez a Légió a Marvel-alapsztori egy verziója lesz, vannak benne új karakterek, új sztorik, de a képregény csak egy alap, szamárvezető volt a sorozathoz.

Syd és David kapcsolata korántsem mondható hagyományosnak, hiszen nem érinthetik meg egymást. Ehhez mit szóltál, amikor olvastad a forgatókönyvet?

Nagyon izgalmasnak tartottam egy olyan románcot megjeleníteni, amiben az abszolút intimitás, az érintés nem lehetséges a szerelmesek között. Mennyire kemény lehet ez, nem? Tulajdonképpen egy nagyon mély barátság van közöttük, ami számomra a legegyedibb mód egy szerelmi szál kibontására.

És nem lesz az évadban később valami olyan fordulat, hogy mégis megérinthetik egymás, és megszólal a hegedű?

Erre a kérdésre nem válaszolhatok, de ha láttad az első részt, és emlékszel a táncjelenetre, akkor tudod, hogy ha lesz is ilyen fordulat, tuti nem a hagyományos, giccses zenére felfűzött formában jelenítjük meg.

Egy Marvel-sorozatban sok mindenre számít az ember, de bollywoodi táncjelenetre nem. Honnan jött ez?

Fogalmam sincs. Amikor először hallottam róla, Noah mintegy mellékesen jegyezte meg, hogy lesz egy táncos jelenet, kicsit bollywoodos, nem kell tőle beszarni, megoldjuk. Egyébként nekem nem lóg ki a sorozatból, hiszen a Marvel-világ azért eleve tud játékos lenni, ez a sztori pedig elég komor ahhoz, hogy egy ilyen betét jót tegyen neki. A felvétel életem egyik legjobb jelenete volt, iszonyú sokat röhögtünk.

A bemutató a FOX-on lesz február 9-én este, utána csütörtökönként jönnek az új részek. Az interjút a magyarországi FOX csatorna jóvoltából Londonban készíthettük Rachel Kellerrel.