Megsértette az emberi méltósághoz való jogot a TV2 hajléktalanokkal foglalkozó riportja

A Médiatanács három bejelentés – a Párbeszéd Magyarországért Párt, az Utcajogász Egyesület és egy magánszemély beadványa – alapján indított eljárást a Médiatanács a TV2 tavaly novemberi, hajléktalanokkal foglalkozó riportja ügyében. Megállapították, hogy a televízió figyelmen kívül hagyta az emberi méltósághoz való jogot azzal, hogy a riport a hajléktalanokat deviáns, elszigetelt kisebbségként egyoldalúan, sematikusan ábrázolta. A szerkesztő olyan megalázó kifejezéseket használt, amelyekkel megbélyegezte a hajléktalanokat. Mindez alkalmas volt arra, hogy a riport elősegítse, felerősítse a velük kapcsolatos torz vélekedéseket, előítéleteket, sztereotípiákat a közvéleményben, és olyan képet festett, mintha ezek a társadalom többsége számára elfogadottak lennének.

Az emberi méltósághoz való jogot védő és a közösségek kirekesztését tiltó törvényi szabályok megsértése miatt a Médiatanács a csatorna médiaszolgáltatóját összesen 5,5 millió forint bírsággal sújtotta, ezenfelül a jogsértésekről szóló közlemény közzétételére is kötelezte a televíziót:

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa megállapította, hogy a TV2 csatornát üzemeltető TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató a 2016. november 7-én sugárzott Tények című műsorszám „Bűz és mocsok az aluljárókban” riportjában megsértette az emberi méltóság tiszteletben tartását előíró, valamint a közösségek kirekesztését tilalmazó törvényi rendelkezéseket. A riport – lealacsonyító kifejezéseket használva – megbélyegzésre alkalmas képet vázolt a hajléktalanokról; olyan emberekként ábrázolta őket, akik elítélendően viselkednek, a többségi társadalmat puszta létezésük is zavarja.

A közleményt három napon belül a Tények című műsor elején, az átlagos néző számára a közlemény elolvasására elegendő időtartamban kell közzétenni – és egyidejűleg fel is olvasni –, valamint a www.tv2.hu és a www.tenyek.hu honlapok nyitóoldalain elhelyezni úgy, hogy a honlap megnyitásakor a teljes információ olvasható legyen egy héten át folyamatosan.

A Médiatanács hangsúlyozza, hogy nem a feldolgozott témát önmagában, hanem annak módját, tartalmát és a közönségre gyakorolt lehetséges káros hatását vizsgálta. A Médiatanács tartózkodik a társadalmi problémák bemutatásának, kiváltképp azok választott hangnemének tabusításától, de leszögezi, hogy a médiaszolgáltatók a médiaműfajtól, a témák feldolgozási módjától függetlenül kötelesek tiszteletben tartani az emberi méltóságot.

A Médiatanács a TV2 elmeszelésén kívül döntött a társadalom számára kiemelten nagy jelentőségű eseményekről szóló lista elfogadásáról is, ami emberi nyelvre lefordítva annyit tesz, hogy a Médiatanács állítja össze azoknak a kiemelt eseményeknek a listáját, amelyeket előfizetési díj megfizetése nélkül is hozzáférhető médiaszolgáltatáson keresztül nézhet a magyar lakosság legalább nyolcvan százaléka. Ha egy olyan médiaszolgáltató szerzi meg a listán szereplő kiemelt esemény kizárólagos közvetítési jogát, amelynek a szolgáltatásához a hazai közönség több mint 20 százaléka nem fér hozzá, köteles az esemény közvetítésére méltányos és észszerű szerződést kötni a hozzá forduló – a magyar lakosság legalább 80 százaléka számára előfizetési díj nélkül is elérhető – médiaszolgáltatóval.

A Médiatanács 14 elemű tervezetet állított össze, de az Európai Bizottság Jogi Szolgálata ennek szűkítését kérte, mert álláspontjuk szerint az ötszázalékos nézettséget el nem érő események nem kerülhetnek fel erre a listára. A Médiatanács így áttekintette az AGB Nielsen elmúlt tízévi televíziós nézettségi adatait, majd nyolc eseménytípust határozott meg:

a nyári és téli olimpiai játékok magyar részvétellel zajló közvetítései

a Formula–1 Magyar Nagydíj teljes élő közvetítése

a férfi labdarúgó-világbajnokság és Európa-bajnokság nyitómérkőzései, negyeddöntői, elődöntői és döntői

a férfi nemzeti tizenegy összecsapásai

a Bajnokok Ligája döntője

a Bajnokok Ligája és az Európa-liga magyarországi klubcsapat részvételével zajló mérkőzései

a magyar részvételű meccsek, magyarországi klubcsapat részvételével zajló rangadók a férfi és női kézilabda világ- és Európa-bajnokságon, az EHF Bajnokok Ligájában, valamint a férfi vízilabda világ- és Európa-bajnokságon



A korábbi tervezetekben ugyan szerepeltek, azonban az uniós egyeztetés után a 14-es listából kikerültek a kosárlabda-, jégkorong-, kajak-kenu és úszóesemények, valamint a vízilabdaklubmeccsek.