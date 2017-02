Rejtélyes magyar fantasy-sorozat készül a semmiből

Guba Tamás rendezné A Fantázia Bajnokai című fantasy-sorozatot, amelynek nemrég elkészült az első beharangozó videója, és elindult az alkotók videóblogja is - bár a filmeket egyelőre még nem kezdték el forgatni, mivel egyelőre még semmilyen anyagi forrás nem áll az alkotók rendelkezésére. "Gyakorlatilag minden, amit eddig készítettünk, a projekt iránti elhivatottságunknak, a szeretetünknek, és rengeteg szívességnek köszönhetően készült el", mondja Pataki Dániel, A Fantázia Bajnokai "hangja".

Pataki azt mondja: "Egy fiatal, stúdióktól független csapat vagyunk, akik egy éve elhatároztuk, hogy készítünk egy igazi, magyar fantasysorozatot. Az első évad leforgatásához szükséges büdzsét közönségfinanszírozásból szeretnénk majd összegyűjteni. Jelenleg olyan teaser videókon és profi fotókon dolgozunk, amelyeket tudunk majd prezentálni, amiből a külföldiek is láthatják, hogy mi, magyarok is képesek vagyunk jó, és minőségi fantasyt készíteni. A sorozatot angol szinkronnal, és magyarul is tervezzük elkészíteni."

A sztori egyébként már ismerhető, mivel Guba Tamás azonos című fantasyregénye már korábban megjelent magánkiadásban. A történet a szinopszis szerint a következő: "Képzeljük el, hogy egy nálunk sokkal hatalmasabb lény életre kelti a Föld fantáziateremtményeit: vegyesen harcosokat, szuperhősöket, mitológiai alakokat és más nem hétköznapi lényeket, majd ezeket a teremtményeket egy nagy gladiátorküzdelemben egymásnak ereszti, az aréna pedig a Föld. A lények bárhol, bármikor, bármilyen eszközzel összecsaphatnak. Nincsenek szent helyek vagy szabályok." Az egyik ilyen fantázialény a fenti videóban látható Rejtély, aki az összeesküvés-elméletek nagy híve, a videó alapján még Orbán Viktort is belekeveri a történetbe. De a főhős nem ő lenne, hanem Sebastian Goldthief, egyike a fantázialényeknek, aki viszont pechére teljesen olyan, mint egy átlagember, csak épp tele van pénzzel.

A készülő sorozat Facebook-oldalán már elég sok anyag elérhető, és a vlogon is sok videó szól már a készítésről és a majdani projektről. A közösségi pénzgyűjtés várhatóan április végén indul majd.