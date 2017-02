Visszatér a Playboy a meztelenkedéshez

Alig pár hónap után kiderült, hogy lehet az emberek a Playboyt alapvetően a meztelen képek, és nem a cikkek miatt vásárolták. A vezetőség még tavaly októberben jelentette be, hogy nem lesz több pucér test az újságban, ami valljuk be, meglehetősen merész húzás volt egy olyan médiafelülettől, ami az egész eddigi létezését fedetlen testeknek köszönhette.

Cooper Hefner, a Playboy ügyvezető igazgatója, és Hugh Hefner fia Twitteren jelentette be, hogy visszatérnek a pucér modellek az újságba, és mellette egy kampányt is indítanak Naked Is Normal, vagyis a meztelenség normális címmel.

A Playboy ezzel szeretne visszatérni a korábbi identitásához, de emellett más változások is jönnek. Visszatér a Party Jokes szekció, lesz véleményrovat és eltüntetik a címlapról azt a szlogent, hogy szórakozás férfiaknak (Entertainment for Men).

Cooper Hefner hozzátette, hogy a Playboy mindig is egy életmód termék lesz, ami a férfiak ízlésére fókuszál, de ahogy a nemi szerepek fejlődnek a társadalmunkban, úgy igyekszik majd az újság is.

A pucér nők nélküli Playboy enyhén szólva nem volt siker, és Cooper Hefner már a kezdetektől ellenezte a lépést, hogy aztán ügyvezető igazgatónak válasszák tavaly október végére. Azt egyébként elismerte, hogy a meztelenség megjelenése a magazinban valóban ódivatú volt már, de hiba volt teljes egészében eltérni az eredeti koncepciótól.