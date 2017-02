Már jövőre elindul a visegrádi négyek közös televíziója

Jövőre megkezdi működését a visegrádi csoport közös angol nyelvű hírtelevíziója - közölte Marcin Stefaniak, a lengyel közszolgálati televíziónak a közös projektért felelős megbízottja, írja az MTI. A visegrádi csoport (Csehország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia) tévéjének projektjét Jacek Kurski, a lengyel közszolgálati televízió vezérigazgatója tavaly szeptemberben a dél-lengyelországi Krynicában szervezett kormányfői találkozón ismertette először, teljesen természetesnek véve, hogy egy ilyen tévét állami pénzen kell működtetni. Akkor Orbán Viktor úgy reagált:

ha megadnak egy számlaszámot, másnap a magyar állami televízió küldheti az őt illető részesedést.

Orbán Viktor miniszterelnök akkor azt mondta, hogy már 10-15 évvel ezelőtt szükség lett volna hasonló kezdeményezésre, mert akkor a "posztkommunista médiavilágból hamarabb kikeveredhettünk volna". Most úgy tűnik a közös csatorna már 2018-ban beindul, a napi 24 órán keresztül sugárzó tévé angol nyelvű lesz, a hírfolyamon és a publicisztikán kívül a programnak "társadalmi küldetése" is lesz, amely a V4-ek kultúráját, történelmét és művészetét mutatja be. A projektet a tagországok állami költségvetéseiből fedezik, hogy miért ezt a lengyel államfő meg is indokolta:

Az ilyen csatornákat kormánypénzből kell fenntartani, máskülönben elveszítik létjogosultságukat, mert arról kell tájékoztatni, ami lényeges, ami az adott országoknak államérdeke.

Nézve a magyar köztévé működését, az új tévé szerkesztési elveinek elfogadásával egy percig sem lesz gond.

A visegrádi televízió projektjéről a krynicai csúcstalálkozó után Jacek Kurski is tárgyalt Budapesten Vaszily Miklóssal, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatójával. Vaszily akkor úgy nyilatkozott: a magyar közmédia támogatja a lengyel felvetést, de annak kapcsán számos jogi és pénzügyi részletet még tisztázni kell.