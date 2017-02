Jogsértő lehet a TV2 önfényező reklámja

Mi is megemlékeztünk arról, hogy a TV2 a "Magyarország legjobb híradója" szerény szlogennel hirdeti a február 24-től megújuló Tényeket. A reklám szövege viszont lehet, hogy nem csak a jó ízlést kezdi ki, hanem a versenyjogot is: a Népszava által megkérdezett szakértő szerint akár 100 milliós büntetésbe is belefuthat Andy Vajna csatornája.

A lapnak nyilatkozó Polyák Gábor, a Mérték Médiaelemző Műhely vezetője szerint ugyanis a versenyjog tiltja az ilyen jellegű reklámokat, mert ezekben mindig konkrét termékek vagy szolgáltatások között kell fennállnia az összehasonlításnak, és mérhető, számszerű eredményeken kell alapulnia.

De a híradók esetében nagyon nehéz olyan mutatót találni, amitől az egyik valóban a legjobb lesz, hiszen ez jelentős részben a nézők szubjektív megítélése

– magyarázta Polyák.

A reklámok kapcsán bennünk is felmerült, hogy összeakadhatnak a versenyjoggal, ezért pénteken elküldtük a kérdéseinket a Gazdasági Versenyhivatalnak, de egyelőre nem kaptunk választ.

A TV2 egy hete már kapott egy büntetést: a Médiatanács 5,5 millió forint bírságot szabott ki a csatornára a Tények hajléktalanokról szóló, emberi méltóságot megsértő és kirekesztő riportja miatt.