Egyelőre csak aprót pukkant az új Tények

Az Univerzum Minden Bizonnyal Valaha Készített Legjobb Hírműsora vasárnap este elég halkan kezdte diadalmenetét: a 360 millió forintból felhúzott új díszletbe beültetett Marsi–Gönczi-párost a hét többi hat TV2-s hírműsorából öt is megverte a teljes lakosságban, közönségarányát tekintve pedig 18,6 százalékkal a legrosszabb volt. A kereskedelmi korcsoportban éppen ellentétes a helyzet, hiszen a vasárnapi megújulás után újjászülető Tények a hét legnézettebb TV2-s műsora lett a maga 222 302 nézőjével és 15,5 százalékos közönségarányával. Egyébként az összesített nézettségi lista 27. helyen végzett, ami kissé méltatlan A Föld Összes Lakosa Szerint Legjobb Híradótól, de innen szép nyerni.

4 Galéria: 8. heti nézettség

A hét legnézettebb műsora a teljes lakosságot illetően a 20-i Híradó lett a maga 982 041 nézőjével, azaz megint nem sikerült egymillió néző felé menni a héten – a nézői erózió mértéke elég aggasztó méreteket ölt a kereskedelmi tévék számára. A második a vasárnap esti Nász-ajánlat című amerikai vígjáték lett 973 436 nézővel, a harmadik pedig ismét egy Híradó – a TV2 ebben az összesítésben a hét Tényeket tudta bejuttatni az első 30-ba. 18–49-ben, azaz a kereskedelmi korosztályban csak egy Tények-adás fért be az első 30-ba, itt a toplistát a Nász-ajánlat vezeti 394 749 nézővel, a második a Mi kis falunk lett 357 774-gyel és 26,9 százalékos közönségaránnyal, ami a hét legmagasabb közönségaránya volt. A teljes lakosságban a sorozat nézettsége csökkent, 885 056-ra a múlt heti, 900 000-nél is magasabb számról.

A csatornacsoportok versenyében az egész napi, 18–49-es adatokat tekintve az RTL 26,4 százalékon áll, a TV2 17,6 százalékon, főműsoridőben a különbség jóval nagyobb (33,2 vs. 18,9). A napi bontást elnézve a 18–49-es korosztály most unt rá az 50 milliós játszmára, a heti legjobbjuk 12,6 százalékos közönségarány volt, amivel nem verték az Éjjel-nappal Budapestet, de így is a TV2 második legnézettebb műsornak számítanak a fiatalabbak körében. A teljes lakosságban más a helyzet, Majka vetélkedője itt az első fél órában öt alkalomból négyszer volt jobb, mint az RTL napi sorozata, az viszont tragikus, hogy amint vége a vetélkedőnek, a TV2 minden korcsoport tekintetében megszűnik létezni a nézettségi versenyben.

A Duna TV legnézettebb műsora messze magasan a Charlie – majom a családban című német sorozat, aminél tragikusabbat el sem tudunk képzelni.