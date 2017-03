A jobboldalból hiányzik a humor

Egy évvel korábban még azt nyilatkozta, hogy meglepődne, ha az RTL Klub megszüntetné a Heti Hetest.

Most azért nem lepődtem meg, mert azért ez egy hosszú folyamat volt. 18 éve megy a műsor, és idén szóltak, hogy lecsökkentik az adásszámot kétszer nyolcra. Negyven helyett 16 adás kicsit necces, és valljuk be, rossz előjel. A miértekről csak Kolosi Péter tud nyilatkozni. Sok helyen olvastam, hogy elfáradt a műsor, de ezt továbbra sem tartom igaznak. Ahogyan ma, úgy húsz év múlva is érdekes lesz közéleti szereplők, művészemberek vagy bohócok véleménye az aktuális történésekről.

Azért talán még maga sem gondolta volna az induláskor, hogy ilyen sokáig képernyőn lesz a műsor.

A Pro7-en ment annak idején a 7 nap, 7 fej (7 Tage, 7 Köpfe) című műsor, ami nagyjából hasonlóan működött, mint a Heti Hetes, csak kicsit érezni lehetett, hogy előre megírták a poénokat. Akkoriban Árpa Attila volt a producer az RTL-nél, és mondtam neki, hogy ilyet mi is tudunk csinálni. Nálunk egyébként is nagy hagyománya van a politikai humornak, ráadásul mi ezt meg tudnánk csinálni gegcsapat nélkül, abszolút spontán reakciókkal. Kell hozzá egy jól összerakott banda színésszel, újságíróval, politológussal, zenésszel. Megkértem Attilát, hogy csináljunk egy tévébe nem kerülő nulladik adást próbaként, de már az ötödik percnél tudtam, hogy ez sikerült, és menni fog.

Az elejétől megvolt a törzsgárda?

Nem, a Verebes, Havas, Farkasházy fémjelezte kemény mag csak a negyedik-ötödik adás környékén állt össze igazán. De persze rengeteg klassz vendégünk volt – illetve olyanok is, akik annyira azért nem váltak be.

Például?

Ilyen volt Dolák-Saly Robi vagy éppen Uj Peti is (az Index korábbi főszerkesztője – a szerk.). Utóbbival találkoztam, ismerte a műsort, szívesen jött, én pedig azt vártam el tőle élő szóban, amit prózában tudott. Ezt nem kaptam meg, ebbe a csapatba nem tudott beépülni, de ezt ő is érezte. Dolák-Salyt a második-harmadik évad környékén hívtam. Mondta, hogy már mióta várt erre a telefonra, mert ezt a műsort neki találták ki. El is jött, de egy megveszekedett szót sem tudott mondani. De nagyon édes volt a végén, mert odajött, hogy kurva nagyot tévedett, ez a műfaj nem neki való, és inkább nem venné fel a gázsit. Erre annyit mondtam neki, hogy

ha valaki profi, és egy ilyen műsorban részt vesz, de így besül, annak dupla gázsi jár.

Aztán jót röhögtünk, és soha többet nem volt a Heti Hetesben. Ilyen volt még Galla Miki, Harsányi Gábor vagy Básti Juli. Hiába okos, művelt, olvasott nő a Juli, nem tudott megszólalni. Cserébe olyan szinten röhögte szét az adást, hogy róla csináltuk a 17 év legjobb vágóképeit, mert szinte összepisilte magát a nevetéstől.

Egyébként tényleg annyira nehéz volt jó női vendégeket találni a műsorba?

Abszolút, én is csak Hernádi Juditot és Ábel Anitát tudom kiemelni, de azért voltak olyan beugrók, akik hozzá tudtak adni a műsorhoz, mint Soma vagy Cicciolina.

Ha jól emlékszem, olyanok is akadtak, akik poénok helyett inkább feszültséget vittek a műsorba. Arra például emlékszem, hogy Fábry Sándor annyira nem jött ki mindenkivel a stúdióban.

A hiba nem az volt ő esetében, hogy eltér a politikai beállítottsága a Heti Hetes liberálisabb hangulatától, hiszen volt bent Ernyey Béla is, és vele nem volt semmi gond. Fábryval az a probléma, hogy nem csapatjátékos. Neki az összes műsora magáról szól, a vendégektől függetlenül. A Heti Hetesben az erőszakossága és az állandó szereplési vágya kicsit rányomta a bélyegét az adásra, de közben minden megszólalása aranyat ért.

Volt olyan, akit nagyon szeretett volna a műsorba, de sehogy sem sikerült meggyőzni?

Azért nem jó a kérdés, mert ha nekem nemet mondanak, akkor nem kezdek el könyörögni. De voltak, akiket nagyon szerettem volna, mégsem vállalták a szereplést. Ilyen volt Puzsér vagy Szikora Robi, illetve Nagy Nati.

Politikust soha nem akart hívni?

Az szigorúan az elveim ellen volt. Az utóbbi egy évben is csak azért lehetett nálunk látni Kuncze Gábort, mert teljesen otthagyta a politikát, de még így is necces volt a szerepeltetése. Kuncze jó humora közismert még a jobboldalon is. Aki azt mondja, hogy ez nem igaz, az már nem is fideszes, hanem jobbikos.

Visszatérve kicsit a kezdeti időszakhoz, egy ideig bőven kétmillió néző fölött teljesített a műsor vasárnap este, és akkora sikere volt, hogy a TV2 is lekoppintotta a formulát a rövid ideig tartó Vitriollal.

Az hatalmas blama volt.

Megnézte?

Hát hogyne, kötelező! De bennem nincs kárörvendés, csak szánalom. Szánalmasnak tartottam, hogy szegény Jakupcsek Gabi, aki szerintem sokkal többre érdemes, abban a műsorban egy kvázi Csiszár Jenőként jelent meg. De azért voltak átfedések is, hiszen a pa-dö-dős lányok nálam is szerepeltek. Aranyosak, viccesek és még pont annyira liberálisok, ami nálam nem veri le a lécet.

Van olyan, hogy valaki túl liberális?

Van, bőven van. Én például a melegekkel abszolút liberális vagyok. Micsoda dolog az, hogy belepofázzon egy állam vagy bármilyen civil szervezet, hogy ki kivel él és kivel érzi jól magát? Engem az sem érdekel, ha kéz a kézben sétálnak. Az viszont egyáltalán nem fér bele, hogy valaki rózsaszín ruhában, bibliát szorongatva vonaglik egy kamionon. Ezt provokációnak tartom, pedig nálam sok minden belefér. És mondom ezt úgy, hogy olyanokért is rengeteg fenyegető levelet kaptunk, hogy ezt a buzit miért hívtuk meg, vagy hogy ezt a zsidót nem akarják többet látni a tévében.

Ki kapta a legtöbb olvasói levelet?

Meg fog lepődni, de a Farkasházy. Vele az van, hogy a maga kis okoskodásával vagy szeretni valónak tartják, vagy elküldik a picsába. Én nagyon kedvelem őt, akárcsak a csapat nagy része, de van a csapatnak egy fiatalabb része, akit már nagyon fárasztott.

Miközben arról beszélünk, hogy egy alapvetően humorosnak szánt politikai és közéleti műsor véget ért, Amerikában a műfaj Donald Trump felbukkanása óta reneszánszát éli. Itthon viszont szinte teljesen eltűnt a politikai humor a tévéből, amibe illeszkedik a Heti Hetes megszűnése is. Nincs már erre igény?

Erre őszintén nem tudok válaszolni, kérdezze meg a Kolosit. Ő érti ezt a műfajt, évekig nagyon megbízott a Heti Hetesben és nem volt olyan adás, amit ne nézett volna meg onnantól kezdve, hogy programigazgató lett. Teljesen szabad kezet kaptam tőle egy idő után, és csak elvétve volt olyan telefon, hogy Gyuri, ez most kicsit erős lett. Nyilván kapott telefonokat jobbról és balról is, de ezek sosem jutottak el hozzám. Ezért is zárom ki annak a lehetőségét, hogy politikai okokból lett vége a Heti Hetesnek.

Pedig vannak arról szóbeszédek, hogy a reklámadóval kapcsolatos egyeztetések egyik feltétele lehetett, hogy a Heti Hetesnek el kell tűnnie a képernyőről.

Igen, hallom én is eleget balról, hogy megszűnt a demokrácia és diktatúra van itthon, de én egy tévéműsor főszerkesztője vagyok, és ha meg is van erről a saját véleményen, akkor sem foglalhatok állást. Azt azért nem vagyok hajlandó elhinni, hogy akkorát fordult volna mára a világ, hogy egy műsort politikailag be lehet tiltani. Hofival is próbálkoztak, ahol működött a belső cenzúra. Hofi ki is akadt, hogy ha ez meg ez a rész kimarad, akkor ő nem lép fel. Akkor jöttek Aczélék, hogy akkor maradjon, nincs itt semmi gond, a show-nak mennie kell. Azt hiszem, valami Kádár-poén lehetett.

Mondta, hogy nem foglalhat állást politikailag, de azért a Heti Hetes úgy marad meg az emlékezet számára, mint a baloldali liberálisok közéleti műsora. Direkt ilyen vonalon kereste a szereplőket?

Akkor minek hívtam meg Fábryt? Vagy Tereskovát? Hát, ő Orbán-rajongó, akinek teljesen valós érzelmi kötődése van hozzá a festményein keresztül.

Oké, de azért az állandó szereplők túlnyomó többsége elég nyíltan állást foglalt egy politikai ideológia mellett.

Jó, akkor kimondom: Fábryn kívül nem ismerek jó humorral megáldott jobboldali előadóművészt. A jobboldalnak le van varrva a szája, és valahogy genetikailag nem működik az az izom, amitől az ember képes a mosolygásra.

Harrach Péternek például különösen ikonikus a nem mosolya.

Remek példa! De ellenpéldának ott van Semjén Zsolt, aki gyönyörűen tud nevetni. Kár, hogy csak akkor, amikor Orbán Viktor jót mond. Akkor viszont ugrál, tapsol, nevetgél. A parlamenti közvetítéseket pont ezért szeretem nézni, mert amikor mutatják Semjén Zsoltot, az nekem egy igazi élmény. Egy orgazmussal ér fel, amit ő művel.

Voltak olyan témák, amikről utólag úgy gondolja, hogy kicsit túlzásba vittek, és talán pár fokkal érdemesebb lett volna mértéktartóbbnak lenni? Most elsőre a nemrég elhunyt Grespik Lászlóval kapcsolatos balhék ugranak be.

Miatta nem hullajtottam könnyeket, maradjunk annyiban. Amúgy egyáltalán nem volt olyan, amire utólag azt mondtam volna, hogy lehet, ez már sok. Nálam belefér a pinázás, a baszás, a kurvaanyázás, mert nagyon alacsony szintű a prüdériám. Lehet, hogy most ezért felkoncol a baloldal, de ebben egyetértek Bayer Zsolttal. Nála keményebb retorikája nagyon kevés újságírónak van, miközben egy nagyon olvasott, nagyon művelt, nagyon képzett, nagyon jobboldali, nagyon trágár, de őszinte ember. Hát, baszd meg, akkor mi miért ne? Őt is állandóan feljelentgetik meg számonkérik a szavai miatt, miközben némiképp mi ugyanazt csináltuk a Heti Hetessel. Ebben a kérdésben a baloldal legalább annyira hülye, mint a jobb. Egy dolgot nem engedtem soha: hogy a szereplők belegázoljanak a hívő emberek lelki világába.

Akkor még is csak volt egy szabály? Tilos a vallásgyalázás?

Nem, mert én is ateista vagyok, ahogy elhangzott Para-Kovács vagy Hajós szájából is:

Nincs Mikulás, nincs Jézuska, nincs Isten. Megdöglünk, föld alá kerülünk, elégetnek, elporladunk, szarni rá.

Ezeket én mindig hagytam a műsorban. Azt nem hagytam, ha megaláznak valakit a műsorban azért, mert hívő. Ahogy azt sem tűröm, hogy megaláznak valakit, mert ateista. Jobboldalról is mindig azzal kezdődtek a levelek: nem féled Istent, hogy a pokolra kerülsz? Nem, mert a pokol nem létezik.

El tudna képzelni egy Heti Hetes típusú műsort, kizárólag jobboldali emberekkel?

Nem, mert egyiknek sincs humora. Ákosnak sincs. Tisztelem a zenei munkásságát, pedig nem szeretem a számait. Elfogadom, mert százezrek rajonganak érte, és zeneszerető emberként kihallom a dalaiban a zsenialitását. Egyébként nagyon szívesen megcsinálnék egy ilyen műsort, ahol csak ilyen figurák lennének a nekik tetsző hírekkel, és nagy pénzekben tudnék fogadni, hogy egy mosoly nem lenne. Helyette lenne balra rugdosás humor nélkül. Ez a baj Bayer Zsolttal is, hogy rendkívül jól fogalmaz, de egyáltalán nincs humora. Nézd meg Váncsát vagy Uj Petit, ahol ott a humor. Ehhez kell nagyon tehetségesnek lenni.

Mondok neked egy példát. Én imádom a Sorstalanságot, hatalmas rajongója vagyok, mert konkrétan végigröhögtem az egész könyvet, annyira jó humorral van megírva. Aztán ott van a film, ami egy csodálatos alkotás, remek színészekkel, gyönyörű operatőri munkával, de pont a humor hiányzik belőle onnan, ahová Kertész a könyvében rakott. Mindig Királyhegyi Pált szoktam idézni, aki már Amerikában élt, amikor itthon már nagy földindulás volt, hogy

sietnem kell haza, le ne késsem az auschwitzi gyorsot. Nem is késtem le, még sikerült felugranom rá.

Ez a fajta humor és önirónia teljesen hiányzik a jobboldalból. Nézd meg mennyi önirónia van a székely- vagy zsidóviccekben. A jobboldalon ez egyáltalán nincs meg. Hitler is kiakarta végeztetni Chaplint A diktátor című filmje miatt. De egyébként nagyon szívesen csinálnék műsort Botka Lászlóról meg a többi MSZP-s politikusról, mert az legalább akkora bohózat, mint ami a jobboldalon történik.

Azt gondolta volna, hogy egyszer majd a Heti Hetes első műsorvezetője milánói főkonzul lesz a Fidesz kormányzása alatt?

Csiszár Jenőt én hoztam a műsorba. Az ős-ATV-ben, ahol résztulajdonos voltam, Csiszár kapott egy zenei műsort. Az egyetlen volt a stábból, akivel rajtam kívül senki sem tudott szót érteni. Hisztis, huszonéves, zsíros hajú suhanc volt, de kurva népszerű is egyben. Ezért rögtön rá gondoltam, amikor műsorvezetőt kerestünk, pedig tudtam, hogy sem intelligenciája, sem szókincse nincs ehhez a műsorhoz. Egy megveszekedett értelmes hozzászólása nem volt a Heti Hetesben. Harmincas szókinccsel érkezett a rádióba, negyvenessel az ATV-be, és ötvenessel távozott a Heti Hetesből, de ezt az ötvenest nyilván felfejlesztették a mostani főkonzuli megbízatása miatt. Neki köszönheti az ország azt a szégyent, hogy Havas Henriket Tanár Úrnak hívják. Hát mitől? Mert tanított? Az ő esetében ez nem egy státusz, hanem egy rang, egy korona, ami Csiszár miatt ragadt rá. De nézd meg Havas bármelyik műsorát, csak magáról beszél. Én még ilyet nem basztam.

Mi volt a hátterében annak, hogy Csiszár mindössze egy év után lelépett a műsorból?

Nézd, én személyesen leutaztam hozzá Szigligetbe, hogy ne legyen hülye, ne bassza el élete legnagyobb lehetőségét. Az ATV akkoriban egy nagyon kicsi televízió volt, ezért a Heti Hetes volt az első komoly tévés szereplése. Erre bement az akkori programigazgatóhoz az RTL-nél, hogy milyen feltételei vannak a folytatáshoz. Azt hitte, meg fogja kapni, amit kért, de végül csak lófaszt kapott. Ezután kezdtünk el új embert keresni, és jött képbe a Jáksó, aki ugyanolyan prosztó volt, mint a Csiszár, ugyanúgy rácsapta a telefont a hallgatókra, csak választékosabb volt. Végül egy siófoki pizzériában találkoztunk, ahol öt perc beszélgetés után azt mondtam neki, hogy te leszel a Heti Hetes műsorvezetője. Végül 17 évadból 16-ot végigcsinált. És gondolj bele, hogy neki sikerült kitalálnia magát a viccmesélős, egyheréjű, nőkre vágyó karakterét, amihez hasonlóra a Csiszár képtelen volt. A nézők eleinte ki voltak akadva, mert imádták Csiszárt, de úgy a negyedik-ötödik adás után a nézők is észbe kaptak, hogy ez a seggállú faszi mennyivel jobb, mint az előző.

Azért érzek önben némi indulatot, amikor Csiszárról beszél.

Igen, dühös vagyok, és el is mondom, miért. Amikor Csiszár elment, volt egy esemény a Fortuna Stúdióban, ahol összefutottunk. Valószínűleg volt benne valamennyi, de valami olyasmit mondott nekem, hogy pofán fog verni. Na, ez az a pont, amit nem tűrök el, az ütésnek még csak a verbális megnyilvánulásától is undorodom. Végül nem ütött meg, de elhangzott egy ilyen mondat. Tehetetlen dühöt érzek, hogy engem egyszer a milánói főkonzulnak kinevezett alak pofán akart verni. Nem lehet húslevest csinálni döglegyekből, ahogy Csiszár Jenő sem lehet főkonzul. Ez a Szijjártó faszsága, és nekem mindegy, hogy jobboldali vagy baloldali miniszter, ez a Csiszárról szól. A nemzetközi diplomataképzéseken öt évig tanulják a szakmát, aztán még évekig dolgozhatnak a külügyminisztériumban, mire kis pöcsnek kiküldik őket valami kereskedelmi kirendeltségbe, hogy aztán diplomata legyen. Ez nem olyan, mint a színészmesterség, hogy megszerzi a diplomát, aztán másnap Oscart kap, mert annyira tehetséges. Itt van egy szamárlétra, amit ki kell járni, de Csiszár esetében ebből csak a szamár van meg, a létra nem. Csak hogy ne érezd bennem a sértettséget: tegyük fel, hogy ötven helyett kiképezték annyira, hogy már százhúsz szóból áll a szókincse.

Beszéljünk kicsit másról. A Heti Hetest amiatt is sok kritika érte, hogy nem tudott elégszer vérfrissítést hozni új szereplőkkel. Utoljára talán csak Hajós és Alföldi tudott igazán új lendületet hozni a műsorba, de azért már őket sem mondanám annyira fiatalnak. Ennyi év alatt eszébe sem jutott, hogy a következő generáció már unja Gálvölgyit vagy Farkasházyt?

Szinte minden tudást meg lehet szerezni tanulással, de egy dolgot biztos nem: a bölcsességet. Ott van Váncsa István, aki már a műsor indulásánál sem volt tinédzser. Vagy ott van Alföldi Robi, aki valami csoda folytán fiatalabban tudott némi bölcsességet fölszedni magára anélkül, hogy még megérte volna azt a kort, amikor ez jön magától. Egy 60-70 éves analfabéta paraszt bácsi is olyan bölcs tud lenni, mint a nap.

Akkor bölcs dolog volt pár év kihagyás után csinálni egy nem túl jó Gálvölgyi-show-t?

Szerintem, sőt valószínűleg senki szerint sem volt jó. A Havas-paródia volt egyedül jó benne. A Gálvölgyi-show-val egyébként az volt a probléma, hogy amíg évente négy adás volt, addig háromhavonta kitermelődött annyi új tévéműsor, amiről lehetett jó paródiát csinálni. Amikor viszont havi műsor lett belőle, azzal a paródia szép lassan kinyírták. Helyette jöttek a stand-uposok, akik négy-öt kivételtől eltekintve mind kurva jók. Leülsz, és lehugyozod a bokádat, olyan szellemesek. Ma már ha valaki igazán friss humort akar látni, akkor ezerszer inkább leül megnézni egy stand-upot, mint egy Gálvölgyi-show-t. Ráadásul ők még bőven fiatalok, még ha a nagy része azért már negyven fölött van. Látod, a Gálvölgyi-show-ra hamarabb elfogadom, hogy elfáradt, mint a Heti Hetesre.

Milyen érzés volt aláírni a közös szerződésbontást?

Majdnem belehaltam. 19 év alatt a Heti Hetes és a Gálvölgyi-show mellett csináltam a Mónika-show-t, a Csíízt, a Boros–Bochkor-párossal a Kész átverést és a Nekünk ‘80-at is. Aztán a végére csak a Heti Hetes maradt, és most ennek is vége. Mivel nem volt B tervem, most igazából nincs semmi munkám azon kívül, hogy elkezdek könyvet írni a Heti Hetesről. Persze nyilván jólesett volna, ha ennyi év után az RTL megkínál valamilyen műsorral, de rám sajnos nem lehet mondjuk egy olyan műsort bízni, mint a Csillag születik.

Egyébként Bajor Imre halála után sem merült fel önben, hogy akkor most legyen vége a műsornak?

A Bajor egy imádni való epizodista, bohóc, improvizatőr, egy tüneményesen zabálni való segédszínész. Nem tudom mennyire emlékszik, hogy Deutsch Tomit nem engedték be az olimpiára, mert hosszú és zsírós volt a haja. Kern teljesen spontán kitalálta az Iminek, hogy ő beengedő ember, a Bajor meg a Deutsch. És ezek simán eljátszották, mert ez nagyon jól ment az Iminek.

A halálát a műsor szempontjából annyiban volt könnyű feldolgozni, hogy a szünet alatt ment el, így a legelső adást teljes egészében neki szentelhettük. A halál már csak olyan, hogy ez az élet rendje. Pont ezért a műsorban senkinek nem fordult meg a fejében, hogy emiatt abbahagyjuk. Az élet megy tovább. Gregor József halála után sem merült fel ez, pedig eleinte ő is fontos része volt a műsornak, csak aztán kiszállt a politika miatt. Kicsit megviselte, hogy olyan leveleket kapott, amikhez hasonlót soha. Egyszer csak felhívott:

Szia Gyuri! Az egész életemet úgy éltem le, hogy rajongókkal voltam körbevéve, és mindenki szeretett, most meg ilyen leveleket kapok.

És többet nem jött a műsorba.

Egyszer egyébként én is kaptam miatta egy kemény olvasói levelet, hogy egy ekkora művészt hogyan van képem beültetni egy ilyen mocskos műsorba. Akkoriban az irodám úgy nézett ki, hogy mindent kiraktam a falra, amit a nézők küldtek. Volt nekem vagy tíz Orbán-fotóm, Fidesz-zászlóm, középen kivágott magyar zászlóm, kint volt az új alkotmány és egy csomó hasonló tárgy. Na, szóval én felhívtam a levelet író öregasszonyt, hogy megkaptam a levelét, és örömmel leülnék vele egy kávéra. Beszéljük meg, hogy mi a baja. A néni polgári körös volt, és tényleg bejött az irodába. Egy tipp-topp hölgy volt kirúzsozva, ízlésesen felöltözve, le a kalappal. Szóval bejött ebbe a Fidesz-zászlókkal és Orbán-képekkel teli irodába, és a szívéhez kapott, hogy hűha, hogy ő ezt elmeséli a polgári körben! Leültünk, kávéztunk, beszélgettünk, és úgy ment el, hogy nálam nagyobb fideszes a világon nincs, mert beszopta az egész dekorációt.

Lát most olyan utánpótlást, akikkel egy Heti Heteshez hasonló műsort meg lehet tölteni?

Nem, Sebestyén Balázson kívül senkit, de őt meg nem szívesen raknám össze Jáksóval, mert ugyebár nem igazán kedvelik egymást.

Ha már Jáksó: annak idején nem okozott feszültséget a szereplők között, hogy egy rakás kétes hátterű köztévés műsorral került kapcsolatba a neve?

Ezek az emberek első sorban profik. Gálvölgyi sem kedveli Gallát, de behívtam a műsorba, és végig kellett csinálni. Egy profi olyat nem csinál, hogy legázolom a műsort, tüntetek és nem szólok hozzá, mert épp valami nagyon gázos ügybe keveredett valaki. De azért egyszer-kétszer a műsorban odaszúrtak neki a Marslakók miatt.

Visszanézve az elmúlt 18 évre, van olyan, amit másként csinálna?

Semmit, tényleg semmit.

(Borítókép: Facebook/Heti Hetes)