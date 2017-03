A TV2 tavaszi műsorrendje egyelőre csak halk pukkanás

Három saját gyártású műsorral, egy négyéves amerikai sorozattal és családi filmekkel akarja a TV2 megtörni az RTL főműsoridős hegemóniáját, egyelőre kevés sikerrel. Ördög Nóra celebgyerekes vetélkedőműsornak álcázott cukiságtúltengése az egyetlen, ami bármi értékelhetőt fel tudott mutatni, a többiek csak messziről, sírva bámulják a velük szemben adott Barátok közt eredményeit, pedig az RTL napi szappanoperája is nagyon messze van már azoktól a számoktól, amik naggyá tették. A hét legnézettebb műsora minden tekintetben A mi kis falunk volt.

A kereskedelmi korcsoportban (18-49), azaz a reklámozóknak fontos demográfiai csoportban A mi kis falunk 399 459 nézővel és 28,3 százalékos közönségaránnyal zárt az ötödik héten, amit megközelíteni sem tudott más műsor, a második helyezett Barátok közt-epizód lemaradása is jelentős (317 905 néző, 20,5 százalékos közönségarány). A mi kis falunk nézettsége ebben a korcsoportban így alakult hétről hétre:

Nap Nézőszám Közönségarány Február 2 473 832 33,8% Február 9 345 710 25,1% Február 16 400 161 29,8% Február 26 394 749 23,5% Március 2 399 459 28,3%

Azaz a második heti bezuhanás óta 400 000 néző körül tartja magát 18-49-ben, amire simán lehet építeni egy második évadot (fog is az RTL, erre van egy fogadásunk). A TV2 legjobb műsora ebben a korcsoportban a mostantól szerda esténként, a Barátok közttel szemben jelentkező Vigyázat, gyerekkel vagyok! című kvízshow, amiben celebek és gyerekeik szerepelnek közösen. Az első adás 221 549 nézőt érdekelt és 14,9 százalékos közönségarányt hozott, amivel ugyan kikapott a veterán teleregénytől (253 407 néző, 16%), de alaposan belemart, hiszen a héten ez volt a legkevésbé nézett BK-epizód. A műsor utolsó félórája 16,8 százalékos közönségarányával viszont verte a BK után látható Szulejmánt.

A többi új műsor ezzel szemben eléggé besült: a hétfői Egymás szemében című szembesítő show, amiben Jakupcsek Gabriella egymással régóta nem kommunikáló embereket ültet össze, 9,5 százalékos közönségarányt tudott, ami istenes a keddi, Született szobalányok című sorozat 7,5, vagy a csütörtöki Detektív BT című konstruált reality 5,4 százalékához képest. Péntek este a Csizmás kandúr című animációs film vérzett el az RTL-lel szemben, 6,8 százalékot hozott. Az 50 milliós játszma továbbra is tartja magát, 18-49-ben 13,3 százalék a legmagasabb közönségaránya, és 11 százalék alá nem megy, ami egyébként lehetne egy stabil szám neki, csak éppen a vele szemben adott Éjjel-nappal Budapest 16,5 és 19,5 között teljesít.

A teljes lakosságban a TV2 több fokkal jobban szerepel, az első 30 legnézettebb műsor közé hét, az ötvenbe 19 produkció is bekerült. Az Egymás szemében 13 százalékot hozott hétfőn és 487 147 nézőt érdekelt, Ördög Nóra szerdán pedig 721 403-at, amivel aznap megverte a Tényeket is. A Detektív BT viszont az idősebbek is hidegen hagyja, 7,1 százalékos közönségarány, 268 582 néző, az totális bukást jelent. Az 50 milliós játszma pénteken megverte az Éjjel-Nappal Budapestet, már nem először, a megújított Tények viszont az egész hetet nézve stabilan elvesztett vagy 30-35 000 nézőt, aminek biztos nem örülnek A Világ Legjobb Hírműsorában. A hétvégéket a Sztárban sztár és a Nagy Duett híján a TV2 elfelejtheti, de annyira, hogy vasárnap az ATV megint verte őket a Frizbivel.