A Tények teszi érdekesebbé a híradózást

Dirk Gerkens nem érti, mi a baj a Tényekkel, és továbbra is kiáll a TV2 hírműsora mellett. Az RTL legnagyobb fegyverének a Barátok köztöt tartja, és már meg is van a terve, hogyan győzze le, mert abban teljesen biztos, hogy a TV2-csoport hamarosan megelőzi az RTL-csoportot nézettségben. Interjú a TV2 vezérigazgatójával.

Hogy áll a pere az RTL-lel?

Halad. Márciusban lesz a következő meghallgatás, de szerintem hamar vége lesz, és számomra kedvező döntés születik. A pert azért indítottam ellenük, mert nem tartották be a szerződésem feltételeit, és nem fizették ki nekem azt az összeget, ami járt volna.

Nagyobb összegről van szó?

Ami a magyarországi részét illeti, nem, de a luxemburgi igen, az nagyobb összeg. Ez a per is két részből áll, csak az első része van itt. Ha ezt megnyerem, mehetek Luxemburgba a második körre.

Részt vesz a tárgyalásokon?

Igen, személyesen ott vagyok mindegyiken.

Milyen érzés találkozni a volt kollégáival?

Nincsenek különösebb érzéseim, az életem RTL-es korszakát lezártam. Két évvel ezelőtt váltunk el egymástól, már nem foglalkoztat a dolog. Számomra inkább az a furcsa, vagy inkább meglepő, ahogy pár egykori kollégám viselkedik. Jó lecke ez az emberi természetről. Van benne egy kész szociológiai tanulmány.

Amikor legutóbb beszélgettünk (2015 novemberében), még azt mondta: azért fogadta el az állást a TV2-nél, hogy visszavágjon az RTL-nek, és hogy ezt személyes ügynek tekinti.

Nézze, én mindig is a piacvezető akartam lenni, ebből a szempontból igen, vissza akarok vágni nekik, hiszen ők a piacvezetők, ők azok, akiket meg kell előzni. Azért akarom elkapni őket, mert náluk vannak a nézők, a piaci részesedés, a reklámpénz, amit mi akarunk magunknak.

Ma is tartja, hogy a TV2 meg fogja előzni az RTL-t?

Természetesen. Ez nem is kérdés. Csoportszinten meg fogjuk előzni őket.

És maga a TV2?

Ez a verseny, hogy akkor most melyik a nézettebb, melyik van előrébb, a TV2 vagy az RTL, 15 évvel ezelőtt is megvolt. Az érettebb, fejlettebb piacokon – és a magyar az elmúlt 15 évben az lett – ez már nem releváns. Imádom a futballt, és szeretek futballanalógiákkal élni: mi van, ha az ön kedvenc csapata, a Liverpool megnyeri a Premiere League-et? Én drukkolok nekik, mert szeretem a csapatot, de ez most másodlagos. Mi van, ha nyernek, de nem ők, hanem az Everton lövi a legtöbb gólt? Kit érdekel? A lényeg, hogy a TV2-csoport legyen a piacvezető, és az RTL-csoport előtt végezzen. Nagyon büszkék vagyunk arra, amit elértünk, hogy a kábelportfóliót organikusan fejlesztettük fel, és nem nagy bevásárlásokon keresztül, ahogy az RTL tette. Ez nagy különbség.

Úgy tudom, most éppen bevásárlás előtt állnak.

A piac konszolidációs időszakban van éppen. A kisebb cégek korábban a TV2 tétlenkedésének gyümölcsét élvezhették ki, aztán változtattunk a stratégiánkon, nyomást helyeztünk rájuk és az egész piacra azzal, hogy a portfóliónkat nagymértékben megnöveltük. Normális esetben a nulláról szeretek felépíteni egy csatornát, de ha egy független piaci szereplő el akarja adni a csatornáit, miért ne? Megnézzük, és meglátjuk.

A pletykák szerint a Story4 és Story5, valamint a Galaxy tévét működtető céget vennék meg. Igaz ez?

Ilyen pletykákkal tele a padlás, legutóbb a Life Networkkel hoztak kapcsolatba minket, vagy a Sláger TV-vel, illetve más tematikus adókkal. Jelen állás szerint semmi konkrétum nincsen, de nyitottak vagyunk a dologra.

Azért az, hogy a TV2-vel összenőtt IKO műsorgyártó második embere, Enyedi András lett az egyik igazgatósági tag a Digital Media Communications nevű cégben, elég határozott lépésnek tűnik.

Amennyire én tudom, a cég szeretett volna szakemberekkel dolgozni az igazgatótanácsban is, és Enyedi András az egyik legjobb szakember kábelterjesztési kérdésekben. Szerintem ez volt az oka a kinevezésének. Mint mondtam, nyitottak vagyunk a felvásárlásra, de nem fogunk többet fizetni semmiért, mint amennyit ér. A kábeles közönségünket nyolc hónap alatt megtripláztuk, 11 csatornánk van, indíthatunk is újakat, vásárolhatunk is.

Milyen kábelcsatornák hiányoznak a portfóliójukból?

Elég széles skálán lefedjük a piacot, a 11 csatornával tulajdonképpen minden műfajban jelen vagyunk. Van egy ötletem, de arról nem beszélnék, mert még lenyúlják. A Spíler 2 beindítása valószínűsíthető, mert vannak olyan sportjogok, amiket szerettünk volna megvenni, de ütköztek a már meglevőkel, és nem lett volna értelme. A Spílerre egyébként is költeni fogunk, kap rendes stúdiót.

Igaz, hogy megtriplázták a nézettségüket, de a 11 csatornából értékelhető nézettséget szinte csak a Sztárban sztár meg egy kicsi hozott a Super TV2-n?

Ez így nem igaz. A Mozi+ közel akkora közönséget ér el, mint a Film+, és nem 15 éve van a piacon, hanem hat hónapja. A Super TV2-n a Jóban Rosszban és az Édes élet is szépen teljesít. Ez a két műsor a csatorna zászlóshajójának számít, és fokozatosan építi a közönségét. Az igaz, hogy a Sztárban sztár gyerekváltozata volt a legnézettebb, de hát ez a műsor minden kábeles magyar rekordot megdöntött. A Super TV2 most, a műsor vége után is tud hozni 4-5 százalékos közönségarányt, ami magasabb, mint a Viasaté vagy az RTL II-é. Tovább folytatjuk a saját gyártású műsorok bevezetését a Super TV2-re. Ott van például a Dalfutár, ami egy kifejezetten minőségi tartalom, és hamarosan indul a Pénzt vagy éveket! című napi formátum Kasza Tibivel. Igyekszünk eltávolodni a trash tv-s tartalmaktól, nem lesz a Való Világhoz hasonló napi reality ott sem. Az már a múlt.

A napi reality vagy a Való Világ a múlt?

A Való Világ megbukott az RTL II-n, szóval az mindenképpen a múlt. Ami az RTL-en este hétkor 25 százalékos közönségarányt hozott, és az RTL II-n csak a töredékét, az bukás.

Azért a bukásból önöknek is kijutott. A Star Academy a TV2-n ment, ott verte az RTL II a Való Világgal.

Igen, az is bukás volt, nincs mit rajta szépíteni. A formátum sok országban ment sikerrel. Amit ebből a műsorból leszűrtünk, az, hogy rettenetesen nehéz megfogni a fiatal nézőket, ráadásul napi szinten. A fiatalok online fogyasztanak tartalmat, ahol a Star Academy nem mellesleg nagy siker volt, viszont ennek anyagi értelemben nem sok hasznát vettük. Beláttuk, hogy a műsor nem megy, lerövidítettük és hamarabb befejeztük. Van ilyen, de ha évente csak egy bukás van – és 2016-ban csak ez volt –, azzal együtt tudok élni.

Ez lett volna az egyetlen bukásuk? Ha megnézzük, hány estét nyert meg tavaly az RTL és hányat a TV2, a különbség döbbenetesen nagy.

Nézze, az RTL tulajdonképpen a mai napig a Barátok köztből él. Ha megnézi, mire vezethető vissza a különbség, a válasz: Barátok közt. A mi dolgunk megtalálni azt a formátumot, ami működik ellene. Március elejétől erre a slotra koncentrálunk, este kilenctől jön Jakupcsek műsora, az Egymás szemében, aztán a Gyerekkel vagyok című vetélkedő, lesz egy sorozat, a Született szobalányok, és jön a Detektív Bt. is. Pénzt kell belefektetni ebbe a sávba, de meg fog térülni, és csökkenni fog a különbség. Hosszú távú megoldást kell találnunk arra, hogy legyőzhessük azt a műsort, ami régebben sokkal nagyobb nézettséggel ment, mint most, de a mostani 18 százalékos közönségaránya is jelentős. Meglátja, ez a 18 százalék csökkenni fog, amint jönnek az új műsoraink, de ettől még kell egy hosszú távú megoldás erre a kérdésre.

Napi szappanoperára céloz?

Persze. Az nagyszerű megoldás lenne a Barátok közt ellen, ha megfelelő a formátum. A Jóban Rosszban marad a Super TV2-n, a TV2-re meg jönne egy másik napi sorozat. Miért ne?

Említette a Detektív Bt.-t mint új műsort. Ennek mi értelme van? Pont olyan, mint a többi konstruált reality, például a Magánnyomozók, és az sem volt egy jó műsor.

Nem volt jó műsor? Ez egy vélemény.

Az lehet, de a közönség sem szerette, mert nem nézték.

Nem hozott rossz számokat a kábeles ismétlése. Nézze, több hazai gyártást ki akarunk próbálni, ennek a stratégiának az egyik eleme a Detektív Bt. is, amit nem naponta, hanem heti egyszer vetítünk csak. A legnagyobb előnye, hogy olcsó, nem kell hosszú távra elkötelezni magunkat vele, és bármikor leállíthatjuk a gyártását, viszont nagyon jól ismételhető. Az sem tragédia, ha nem működik, húsz új programból egy nem megy olyan jól, azt kibírom. A büdzsénk nem feneketlen, ésszel kell elosztani a gyártási költségeket. Idén jön ugye még a Ninja Warrior, ami nagyon nem olcsó műsor, lesznek nagy hétvégi show-műsorok, amik szintén sok pénzbe kerülnek – más slotokban kénytelenek vagyunk olcsóbb műsort bemutatni.

Mennyire drága műsor a Ninja Warrior?

Sokba kerül, de nem többe, mint a Nagy duett vagy a Sztárban sztár. Igazság szerint én többre számítottam, meg is lepődtem egy kicsit. A nagy egyszeri költsége az akadálypálya, a többiben nem sok extra van. Nem az amerikai verziót csináljuk meg, azaz nem lesznek regionális selejtezők. Egyrészt az ország túl kicsi ehhez, másrészt úgy valóban elképesztően drága lenne. Talán a második évadban erre is sort kerítünk. Nagyon sikeres műsor egyébként, a német RTL-en és a franciáknál is jól nézték. Kemény harcot folytattunk a jogokért a magyar RTL-lel, de végül mi nyertünk.

Annyival többet ígértek a jogokért?

Azt mondtam nekik, mármint a japán jogtulajdonos képviselőinek, hogy bármikor hajlandó vagyok kimenni Tokióba aláírni a szerződést. Eleve félúton lakom, Dubajban, nem volt nehéz ügy. Kimentem, aláírtuk.

2015-ben azt is elmondta, hogy nem hisz a heti sorozatokra költött pénzben, erre a Válótársak és most A mi kis falunk is azt bizonyítja, hogy van értelme a költésnek. Megváltozott ettől az álláspontja?

Én azt mondtam, hogy egy ekkora piacon megkérdőjelezhetőnek tartom a heti sorozatokra fordított pénz értelmét. Mi is jelentkezünk saját heti drámasorozattal hamarosan, már előkészítés alatt van a dolog.

Saját fejlesztés lesz, vagy az HBO és az RTL példáját követve külföldi adaptáció?

Külföldi formátumról van szó, de ennél többet nem mondhatok. Az év második felében mutatjuk be.

Az nem gondolkodtatja el, amikor a Frizbi az ATV-n veri a TV2-t?

A Frizbi nem veri a TV2-t.

Dehogynem, február 19-én este 401 000 nézőjük volt, önöknek 260 000 a teljes lakosságban. Hiba volt elengedni Hajdú Pétert?

Mi nem a teljes lakosságot nézzük, hanem a 18–59-es korosztályt, abban biztos nem kaptunk ki az ATV-től, aminek a számain segít, hogy az idősebb korosztályban sok nézőjük van. Ezzel nem a nézőbázisukat kritizálom, egyszerűen nekünk nem ők számítanak célközönségnek. Másrészt nem érzem úgy, hogy Hajdút elengedni hiba lett volna. A műsora, a Showtime nagyszerű slotban ment, nagyon jó felvezetéssel, és elvesztette a Nagy duett nézettségének több mint a felét. Este 11-kor nem volt értelme ennyi pénzt költeni egy műsorra, ami ilyen keveset hoz.

Annak van értelme, hogy pénzt költenek Azurák Csaba 1/1 vagy Návai Anikó Hello Hollywood című műsorára, amiket szintén alig néznek az este 11-es sávban?

Igaz, hogy nem túl jók a számaik, de két új műsorról van szó, ami majd megtalálja a közönségét. Másrészt pedig az 1/1 nem sokkal hoz kevesebbet, mint Baló György hasonló tematikájú műsora. A közéleti produkciókat korábbra tenni öngyilkosság lenne, később pedig nem lehet kiugróan magas nézettségre számítani.

Sváby András azt nyilatkozta, ön nem akarta, hogy ő vezesse a Naplót a TV2-n. Miért nem?

Andrással jó barátságban vagyok, de én általában nem keverem a barátságot az üzlettel. Annak idején, amikor még az RTL-nél voltam, nem sokan támogatták azt az ötletemet, hogy kapjon egy műsort a tévében. Amikor a TV2-ben felmerült, hogy ismét legyen Napló, nem hittem abban, hogy érdemes lenne húsz éve lejárt arcokat képernyőre tenni. Új műsorvezetőkben bízunk, kell a vérfrissítés. András azt mondta, szeretne 8 százalékos közönségarányt hozni az ATV-n, sok sikert neki, de szerintem nem buknék rajta, ha ellene fogadnék.

Ha már vérfrissítés: meglepte, mennyire jól működik Majka az 50 milliós játszmában?

Nem, éppen ellenkezőleg: beigazolta, hogy ő a TV2 egyik legértékesebb műsorvezetője. Nagyon kedvelem a pasit, mert egyszerre képest rapkoncerteket adni és levezetni egy vetélkedőműsort – ugyanazon a magas színvonalon. Nem sok olyan embert ismerek, aki erre képes lenne. Nagyon elégedett vagyok vele. Azt, hogy milyen műsort fog vezetni a jövőben, egyelőre nem tudom, attól is függ, milyen a koncertnaptára, mert mi hajlandóak vagyunk annak függvényében alakítani a munkáját.

Korábban azt nyilatkozta, hogy a kormányellenes híradózás nem egyenlő a független sajtóval. Amit a Tények csinál, az független sajtó? A lejárató kampányokkal, kamuhírekkel?

Kamuhírekkel? Ez most pont olyan, mint amit Trump mondott a CNN-re. Nem hinném, hogy kamuhírek lennének a Tényekben. Bizonyos hírműsorokban sokkal konzervatívabb szerkesztési elvek érvényesülnek, mint másokban, ez természetes. Azt a mai napig tartom, hogy a kormányellenes híradózás nem jelent függetlenséget. Kritizálni lehet, de ha mögötte van egy cél, egy vezérlő elv, akkor nem beszélhetünk függetlenségről.

Mi volt a vezérlő elv a Tények lejárató vagy éppen a hajléktalanokat megszégyenítő riportjai mögött?

Miért ne foglalkozhatnánk Spéder Zoltánnal vagy Juhász Péterrel? Nem szabad beszélnünk róluk?

Dehogynem. De a lejáratás nem egyenlő ezzel. A Médiatanács is így gondolta, a hajléktalanriport miatt meg is büntették önöket.

Ez értelmezés kérdése. Viszont ha az RTL Klub foglalkozhat Andy Vajnával, valamint az ő magánéletével és üzleti ügyeivel, nekünk nem lehet mással ugyanezt csinálni? Nem hinném, hogy amit mi csinálunk, az rosszabb, mint amit az RTL csinál Andyvel.

Tudna nekem egy példát mondani arra, amikor az RTL Híradó lejárató riportot vetített Andy Vajnáról?

Például a kaszinólicencjogokról szóló riport.

Az nem a magánéletével foglalkozott, hanem az üzletivel.

Konkrét példát nem tudok most hirtelen mondani, de az mégiscsak különös, hogy az RTL a konkurens kereskedelmi televízió tulajdonosának ügyeiről gyakran tudósít, és szerintem az is teljesen elfogadhatatlan, hogy az RTL a hírműsorán keresztül támadta a TV2-t. Mi nem folytattunk lejárató kampányt az RTL ellen, ahogy ők a TV2 ellen, mint például amikor a TV2 megvásárlásához felvett hitelről beszéltek a műsorukban.

Amit viszont a Tények művelt a lejárató riportjaival, az érthetetlen volt. Ön szerint ezekkel a riportokkal minden rendben volt?

Én a Fox News-szerű híradózást szeretem, nem a CNN-t. Ahogy Trump is mondja, az egy jó csatorna. Miért kellene mindig a meleg állóvízben fetrengeni? Néha simán belefér a Fox Newshoz hasonló híradószerkesztés. Az sokkal szórakoztatóbb, mint a CNN-féle híradózás. A hírműsorok is lehetnek szórakoztatók, nem kell unalmasnak lenniük.

Megéri egy 5,5 milliós bírság?

Ha ez az ára a szórakoztató híradózásnak, akkor nekem ezzel semmi bajom. Nem értek egyet a büntetéssel, jogtalannak tartom, de elfogadom a Médiatanács döntését.

Nem keres felelősöket ilyenkor?

Nem hiszem, hogy ezért fejeknek kellene hullaniuk. Boncolgathatjuk még ezt a témát, de felesleges. Az újságírói etikáról szóló vitákat meghagynám a Média Hungary panelbeszélgetéseinek.

Ha jól értelmezem, kiáll a Tények és a műsor tartalma mellett.

Teljes mértékben. Nekem semmi bajom nincs a műsorral. Dinamikussá, érdekesebbé akarjuk tenni a híradózást, mint amilyen, és szerintem ebben a Fox News a követendő példa. Andy is ezt a csatornát nézi.

(Borítókép: Huszti István/Index)