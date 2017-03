Hajdú Péter megint megverte a TV2-t

Kezd lassan egy nagyon durva kabarétréfába átfordulni a TV2 tavasza, pedig istenigazából még be sem indult, ugye. Az új műsorok a második hétre 50-110 000 nézőt veszítettek, a Detektív Bt. meg annyira pocsék lett, hogy már le is vették a műsorról. Ja, és vasárnap a Frizbi megint elverte a TV2-t.

Rémesen kínos és kényelmetlen minden áldott héten ugyanazt leírni a nézettségi versenyről, amiről mondhatja ugyan Dirk Gerkens, a TV2 vezérigazgatója, hogy nincs vele gond, mert csoportszinten kiegyenlítődik, csak éppen ez nem igaz. Ha csoportszinten nézzük, az RTL (azaz az RTL Klub, az RTL II, a Cool, a Film+, a Film+2, a RTL+ és a Muzsika TV) 18–49-ben, azaz a kereskedelmi korcsoportban egész nap átlagosan a nézők 27 százalékát éri el, míg a TV2-csoport (TV2, SuperTV2, FEM3, Spíler, Izaura, Zenebutik, Humor+, M3, Chili TV, Prime és Kiwi TV) a 18,2 százalékát, azaz a különbség elég jelentős. Ha csak a főműsoridőt (19:00–23:00 között) nézzük, akkor meg tragikus: az RTL 34 százalékával szemben a TV2 csak 18,8-at tud felmutatni.

Ahogy az RTL-csoportnak az RTL Klub a húzótévéje, a TV2-csoportnak a TV2-nek kellene lennie, de nem az. Ha a teljes lakosságot nézzük, amiben az idősebbekre célzó TV2 jobban teljesít, a hét legnézettebb 30 műsora közé hét Tények-adás és egy 50 milliós játszma került csak be, azaz 22 műsort az RTL adott. A reklámszakembereknek és marketingeseknek fontos 18–49-ben az RTL 29, a TV2 egy műsorral szerepel ugyanitt. Ez blama, égés, lebőgés – mindegy, hogy nevezzük. A tavaszi újoncok közül a teljes lakosságban Ördög Nóra vetélkedője bukta a legtöbb nézőt, a premierhez képest 110 000-et (ha maradt volna az első rész nézettségének környékén, top 20-as műsor lenne ezen a héten is), de így is ez az egyetlen újonc, amit lehet mutogatni, hiszen 15,5 százalékos közönségarányával a tévé harmadik legjobban teljesítő műsora teljes lakosságban.

Az Egymás szemében 60 000 nézőt veszített a teljes lakosságban a múlt héthez képest, a közönségaránya 11,2 százalék (18–49-ben meg 6,2, és nagyon kikap a Barátok közttől), ami így is nagyszerű a Detektív Bt.-hez képest (276 645 néző, 7,4%, a kereskedelmi korcsoportban 65 ezer néző és 4,5 százalék), de ezt már gyorsan el is kaszálta a TV2. A Tények a teljes lakosságban tartja magát, és ugyan meg nem veri az RTL Híradóját, de a lakosság pártpropagandára fogékony része lelkiismeretesen nézi (átlagosan 720 000 nézőjük van, a Híradó 800 000 körül mozog).

A teljes lakosságban egyébként egy Híradó végzett az élen 904 ezer nézővel, második a Mi kis falunk hatodik epizódja lett, ami egyébként 18–49-ben listavezető volt, 416 000 nézőjével pedig a sorozat második legnézettebb részét szállította ebben a korcsoportban.

Régebben az a mantra ment a TV2-nél, hogy „nem baj, majd a hétvége!”. Na, a hétvége az már korántsem olyan, mint volt: a teljes lakosságban a TV2 sem szombaton, vasárnap nem tudott egy fél órát sem megnyerni este 7 után, pedig Indiana Jones 2-t is adtak, és Jégkorszak 2-t is. Utóbbi 346 806 nézőt érdekelt, miközben az ATV-n a Heti Napló első adása 278 ezret. Ha már ATV: a TV2-n a Mr. és Mrs. Smith című akcióvígjátékot este tíztől 156 092 néző látta, a Sas Józseffel interjúzó Hajdú Péter Frizbi című műsorát meg 397 000-en. Ha ez nem fáj a TV2-nek, akkor semmi sem.