Megszűnt az Origo Unikornisa

A Kreatív írta meg, hogy mától hivatalosan sincs már Unikornis, az Origo égisze alatt augusztus elején indított életmód-kulturális magazin. A nyolc, zömében ex-Vs.hu-s újságírókkal és az Origo korábbi, már tavaly lecserélt kultrovatának kétharmadával indított, dizájnban az anyalaptól jól elkülöníthető rovat ötlete akkor született meg, amikor kiderült, hogy a Vs.hu mintegy 600 millió forintot kapott az MNB-alapítványoktól, és a szerkesztőség több rovatvezetője és újságírója, köztük a főszerkesztő Lebhardt Olivér is, felmondott.

Az Unikornis a Vs.hu szellemiségét vitte tovább az Origo vezetőségének támogatása mellett, de önálló műhelyként. Az együttműködés legfontosabb eleme az volt, hogy az Origo felületet biztosított a cikkeiknek, azok nem egyszer a hírportál főoldalán is megjelentek. Az újságírók száma aztán elkezdett csökkenni, Kling József vezető szerkesztőt és Jankovics Mártont - azelőtt mindketten az Origo kultrovatának tagjai voltak, míg a helyükre György Bence és Gábor László, az Origo új vezetőinek embereit nem ültették - például kirúgták. Most a főszerkesztővel együtt három alkalmazott és egy külsős újságíró is távozik, és ezzel meg is szűnt az Unikornis.

Az Unikornis indításakor az Origót is megvásárló New Wave Media Kft. vezetői - köztük Száraz István - ígéretet tettek arra, hogy az induló portál tartalmába senki nem fog belenyúlni, nem lesz szó cenzúráról vagy politikai irányokhoz való igazodásról. Igaz, arról nem beszéltek, hogy hány hónapig biztosítják a portál működését.

György Bence, az Origo tartalomfejlesztési igazgatója, egyben kvázi főszerkesztője megköszönte a munkájukat és sok sikert kívánt nekik a jövőben. Az Unikornison korábban megjelenő tartalmak az Origo-portfólió egyéb oldalain fognak feltűnni a jövőben.

Az Origo szerkesztőségét ebben a hónapban elég sok újságíró hagyta ott, ki így, ki úgy: négy újságírónak azonnali hatállyal felmondtak, köztük a sportrovatos Mártha Bencének, aki nyílt levélben írta meg véleményét a lapnál bekövetkezett változásokról. Mártha után további négy munkatárstól váltak meg az oldalnál, ezt a leépítési hullámot az Origo munkafolyamat-optimalizással magyarázta. A következő körben a teljes techrovat mondott fel a lapnál, majd távozott Pálfi Károly újságíró is.