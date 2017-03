Egy ünnepnap mentette meg a TV2-t

A TV2 vezérigazgatója a tavaszi műsorrend indulásakor még bizakodó volt (egyébként lehet, hogy most is az) és fogadni mert volna, hogy a Heti Napló Sváby Andrással nem fog túl sok embert érdekelni. Tévedett: az első adás biztató kezdése után a nézettség emelkedett, és a teljes lakosságban az atv vasárnap este már két műsorral is veri őket (a másik Hajdú Péter Frizbije, ami ebből már rendszert csinált, hiszen negyedjére gyűri le előző munkaadóját). Jó, amint a Nagy Duett beindul, ennek igencsak vége lesz, de az akkor is elgondolkodtató, hogy ha a 18 éven felüli kábelelőfizetőket nézzük, a Frizbi az RTL-t is le tudta gyűrni. A teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy a TV2 és az RTL nem a 18+-os kábelelőfizetőkre lő, előbbi a 18-59-es korosztályra, utóbbi a 18-49-esre, és ezekben a Heti Napló elég gyenge (18-59: 3,25%, 18-49: 2,13%).

Az RTL kényelmesen menetel előre, és azt is megengedhette magának, hogy a héten egy napot, a szerdát teljesen feladjon - mondjuk legalább megnézték élesben, milyen az, ha főműsoridőben a Híradó után nincs saját gyártású műsoruk, se Barátok közt, se Éjjel-nappal Budapest. Elég siralmas, hiszen a TV2 a kereskedelmi korcsoportban és a teljes lakosságot nézve is megverte őket, a keddi naphoz képest átlagosan 40-45 000 nézővel többet hozva minden félórás sávban, az RTL filmjeire (A legó-kaland, Gravitáció) 70-80 000 nézőt rátéve.

A többi hétköznapon minden a szokásos mederben zajlott, elkezdődik a Híradó, és 18-49-ben a TV2 mehet is pihenni, mert az RTL-nek csak a hátát nézték. Ebben a korcsoportban a legnézettebb 30 műsor közé hat TV2-s produkció került be, köztük három szerdáról. A tavaszukban csak a múlt héten kifutó Ötven milliós játszma és Ördög Nóra celebgyerekes vetélkedője jelent némi vigaszt, de nekik legyen mondva. Az év eddigi 78 estéjéből az RTL 74-et nyert főműsorban, a TV2-csoport négyet, ebből kettőt a Super TV2. Erre nem nagyon lehet mit mondani.

Az RTL tavaszi sikerműsora, a Mi kis faluk nézettsége múlt héten visszaesett, a 18-49-ben elért 366 389 néző a második legalacsonyabbbak számít az első hét epizód nézettségét tekintve. Más lapra tartozik, hogy ebben a korcsoportban ezzel is simán nyerte a nézettségi versenyt, 26 százalékos közönségaránya pedig messze magasabb, mint az a 22-23, amire szémítani lehetett előzetesen. A sorozat a teljes lakosságban is vesztett nézőket a múlt héthez képest és csak 823 621 nézője volt.

A teljes lakosság az, ahol a TV2-nek terem pár babér: a Tények március 15-i adása 819 487 nézőt hozott, ami szerintem rekord a hírműsor 2017-es évét tekintve. Szintén ebben a korcsoportban emelkedik ki az 50 milliós játszma, ami háromszor is legyűrte az Éjjel-nappal Budapestet, de a TV2 még így, az idősebbeket is figyelembe véve sem tudott vasárnap értékelhető eredményt felmutatni, és kapott ki az atv-től.

A hét legszomorúbb száma: 66 497 - ennyi nézője volt a Bennfentes című pompás Michael Mann-filmnek (Al Pacino és Russell Crowe szerepel benne) a Duna TV-n vasárnap este.