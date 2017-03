Új lapot indítanak Mészáros Lőrinc kirúgott újságírói

Korábban mi is megírtuk, hogy rengeteg újságírót elküldtek nyolc megyei laptól, köztük az Új Dunántúli Naplótól is decemberben, miután a felcsúti polgármester, Mészáros Lőrinc Opimus nevű cégen keresztül megvette a megyei napilapok kétharmadát és korábban a Népszabadságot is kiadó Mediaworksöt. A lap elküldött újságírói közül hárman most új portált indítanak – tudta meg a 24.hu.

Katus Eszter kilenc, Babos Attila pedig több mint tíz éve írt a Dunántúli Naplóba közéleti-politikai témákban, Nimmerfroh Ferenc pedig a lap korábbi felelős szerkesztője volt. Ők hárman várhatóan március végén új, független baranyai hírportált indítanak Szabad Pécs néven.

Babos Attila a 24.hu-nak azt mondta, az új portálon elsősorban pécsi és baranyai hírekkel foglalkoznak majd, de kisebb részben országos közéleti híreket is közölni fognak. A portál működéséhez a szerzők jelenleg támogatókat keresnek, de „kizárólag olyanokat, akik nem kívánnak beleszólni a szakmai munkába, pláne nem szeretnének bármiféle politikai irányvonalat megszabni”, ezen kívül olvasóik támogatására is számítanak később induló közösségi finanszírozási kampányban.

Bár a portál még nem elérhető, de a Szabad Pécs Facebook-oldala már így is publikált egy fontos cikket: először Babos Attila írt arról a baranyai papról, aki egy tiltott kapcsolat miatt adta vissza a reverendát, és akinek az ügyében nyomozás is folyik.