Milliókat fizetett ki szexuális zaklatási ügyekben a Fox sztárműsorvezetője

Bill O’Reilly 13 millió dollárt költött arra, hogy az őt szexuális zaklatással vádoló öt nő ne indítson ellene pert és ne is beszéljen az ügyről. Ő és a csatorna is tagadják, hogy a vádaknak lenne alapjuk.

Öt nőnek összesen tizenhárom millió dollárt fizetett ki Bill O’Reilly és legnevesebb műsorvezetője mellett mindig kiálló munkaadója, az amerikai Fox tévécsatorna azért cserébe, hogy a nők ne indítsanak pert O’Reilly ellen szexuális zaklatás miatt, és ne is beszéljenek a vádjaikról – derítette ki a New York Times. Az öt ügyből korábban csak kettő került nyilvánosságra.

Az öt esetből kettő már azután történt, hogy szintén szexuális zaklatásról szóló vádak miatt lemondott a Fox News médiabirodalom vezérigazgatója, Roger Ailes, és hogy a csatorna vezetése kijelentette: nem tolerálja az olyan viselkedést, amely „tiszteletlen a nőkkel szemben és kényelmetlen munkakörnyezetet teremt”. Az egyik megegyezést Bill O’Reilly titokban, a csatorna tudta nélkül kötötte 2011-ben.

Az ügyben érintett nők vagy O’Reilly munkatársai voltak, vagy szerepeltek a műsorában. A vádjaik különféle zaklatásokról szólnak: szóbeli abúzusról, szexuális tartalmú megjegyzésekről, kéretlen nyomulásról és olyan telefonhívásokról, amelyekből úgy hallatszott, hogy O’Reilly maszturbál közben. A New York Times által megvizsgált dokumentumok és az interjúk alapján O’Reilly mindig szakmai segítséget ajánlott a nőknek, majd később kezdett el szexuális szolgáltatásokat követelni, azt sugallva, hogy ha visszautasítják, az árt a karrierüknek.

Az egyik esetben O’Reilly 9 millió dollárt fizetett ki egy producernek; egy másikban a vádak szerint egy beosztottjának tett ajánlatot, majd a visszautasítás után megpróbálta ellehetetleníteni a karrierjét. Az eddig titokban tartott három ügyből kettő szexuális zaklatásról szól, a harmadik pedig egy olyan szóbeli abúzusról, amelyben egy fiatal kolléganőt a vád szerint a kollégái előtt hordott le. Emellett a New York Timesnak további két nő beszélt O’Reilly oda nem illő magatartásáról: egyiküknek állítólag a show-ja visszatérő vendégeként ígért jó pozíciót a csatornánál szexuális szolgáltatásokért cserébe, másikukat pedig az Alies elleni per során zaklatta szexuálisan a vád szerint.

A 21st Century Fox nem kommentálta az egyes eseteket, de közleményében kijelentette, „nagyon komolyan veszik a munkahelyi magatartás kérdését”. Közölték: „Habár soha senki nem hívta fel a Fox hotline-ját még névtelenül sem, hogy bejelentést tegyen Bill O’Reilly ellen, áttekintettük és megbeszéltük mindezeket az ügyeket Mr. O’Reilly-val. És noha tagadja, hogy a vádaknak alapja lenne, Mr. O’Reilly saját személyes felelősségének érezte rendezni az ügyeket. Mr. O’Reilly elkötelezetten támogatja arra irányuló törekvéseinket, hogy fejlesszük a munkakörnyezetet a Fox Newsnál.”

A New York Times által megkérdezett jogi szakértők azt mondták, bevett szokás a nagy cégeknél hasonlóan rendezni azokat a vádakat is, amelyeknek nem hisznek a valóságalapjában, mert az kevésbé kockázatos, mint egy költséges és kellemetlen szalagcímeket generáló peres eljárás.

A politikai korrektséget elutasító műsoráról híres O’Reilly a New York Times kutakodásának hírére felvette azt a válságkommunikáció-szakértőt, aki a Clinton-érában a Fehér Házban dolgozott. Rajta keresztül közölte: „Más prominens és ellentmondásos személyiségekhez hasonlóan én is sebezhető vagyok: többen szeretnék, ha pénzt fizetnék nekik azért cserébe, hogy elkerüljem a negatív publicitást. A Fox Newsnál töltött 20 évem alatt senki nem nyújtott be panaszt ellenem a HR-eseknél, még az anonim hotline-on sem.” O’Reilly azt írta, apaként mindent megtenne, hogy megkímélje gyerekeit. „A munkám legrosszabb része, hogy olyanok célpontja vagyok, akik ártani akarnak nekem vagy a munkaadómnak. Mi itt az arénában állandó veszélyben vagyunk” – írta. Ügyvédje pedig közölte: komolyan gondolkodnak azon, hogy jogi lépéseket tegyenek O’Reilly védelmében.