Vicces zombivadászok halomban

A The Walking Dead szereplőgárdája híres, vagy inkább hírhedt arról, hogy nagyon nem veszik komolyan a sajtóeseményeket, és inkább szétröhögik a kerekasztal-beszélgetéseket és sajtótájékoztatókat. A FOX jóvoltából mi is testközelből tapasztalhattuk meg, milyen úgy interjúzni, hogy közben az alanyok a saját vicceiken sírnak a röhögéstől.

Sokféle press junket, azaz sajtóesemény/sajtóturné van. Az egyik legrosszabb az a típusú, amikor az újságíró egy az egyben ülhet le az alannyal, de csak 5 percre, és a beszélgetést videóra veszik. Az öt perc ilyenkor nem öt perc, mert mindig van csúszás, és egy kelet-európai hírportál sokkal kevésbé fontos a filmet promótáló cégnek, mint mondjuk a Guardian, szóval az eleve szűkre szabott idő méginkább lerövidül. A skála másik végén van az a helyzet, amikor kamerák nincsenek, de kapunk 10-15 percet, abból kijön egy tisztességesebb interjú, nagyon ritka esetben 20 perc is előfordul.

Aztán vannak a kerekasztalok, azokból is többféle. Voltam már olyanon, amikor 12-en ültünk egy asztalnál két színésszel, és volt tíz percünk - egy kérdést fel tud tenni az ember és csak reménykedik, hogy a többiek nem a Kutyák és lovak helyi mutációit képviselik, és lesz pár releváns kérdésük. Ideális esetben 5-6 újságíró kap 20 percet egy színésszel, de ez a nagy filmek és sorozatok sajtókörútjait nézve elég ritka. Ráadásul ezek a sajtóesemények nem hiányoznak a színészeknek vagy a sorozat kamera mögött dolgozó alkotóinak, benne van a szerződésben, kötelező kör, amit minél hamarabb le akarnak tudni.

A The Walking Dead szereplőgárdája viszont nem ilyen.

Másodjára volt szerencsém találkozni velük, egyszer Atlantában, a sorozat ötödik évadának forgatásán, legutóbb pedig Londonban, ahol egy közönségtalálkozóra érkeztek, így sokkal jobb kedvük volt, mintha egy átlagos promóturnéra mentek volna, ahol az újságírók mindegyike azt hiszi, hogy az ő kérdése lesz az, amit még soha nem tett fel senki. (De, feltette, tíz perccel előtted a másik szobában.) A színészek ugyanis imádják a beöltöző rajongókat, a művéres arcú zombinak maszkolt családanyákat, és szívesen állnak össze szelfikre velük, a sorozatot sem nekünk, a sajtónak csinálják, hanem a nézőknek. És ez a lelkesedés érződött rajtuk a közönségtalálkozó előtti sajtónapon is, amikor pár színész és Greg Nicotero producer/rendező/sminkmester röhögte szét a kerekasztalos interjúkat.

Az, hogy két színészt/alkotót csomagolnak össze, és interjúztatják őket párban, megszokott, az viszont ritka, hogy hárman üljenek le egyszerre, mert ilyenkor, hiába van 20 perc egy alkalomra, mindig van egy csendes résztvevő, aki nem nagyon szól bele a beszélgetésbe, csak ha közvetlenül őt kérdezik - az extrovertáltabb fazonok hajlamosak elnyomni a csendesebbeket. Az első körben ráadásul Greg Nicotero producer/rendezőt és Norman Reedust (Daryl) kaptuk meg Christian Serratos (Rosita) színésznővel trióban, akivel kapcsolatban a helyi sajtós jóelőre közölte, hogy a terhességéről ne kérdezzük, mert nem szeretne beszélni róla, erre Nicotero azzal nyitott a szobába belépve, hogy a terhes csaj miatt késtünk, Serratos meg rátett egy lapáttal, és eljátszotta, hogy rosszul van, majd elmesélték, hogy a színésznőn először Nicotero vette észre, hogy terhes, mert nem jelentette be, csak óvatosabban mozgott az akciójelenetek alatt.

15 Galéria: Élet a The Walking Dead kulisszái mögött Fotó: Gene Page/AMC

"Sikerült úgy időzítenie, hogy nagyon mozgalmas dolgokat nem kellett felvenni vele, de igyekeztünk kímélni. Egyébként az évad 12. részének felvételekor mondtam neki, hogy azt álmodtam, hogy állapotos, erre kiderült, hogy nem álom volt, hanem megérzés és jóslat egyben" - mondta el Nicotero, miközben Serratos integetett, hogy frászt kímélték, és benyögte, hogy azért kellett egy gépfegyverrel a kezében rohangálnia, mert annyira kímélve volt. Itt egy kicsit szétesett a beszélgetés, mert Reedus csokival kínálta Serratost, és megbeszélték, hogy a Toblerone még mindig a legjobb dolog, amit ebben a műfajban el lehet érni, és kár, hogy Atlantában nem lehet kapni. Nicotero, aki A holtak napja című 1985-ös horrorban kezdte a szakmát egyszerű sminkesént, és azóta legalább 160 produkcióban dolgozott, ezen a ponton kezdett el nagyon röhögni, és jelentette ki, hogy tessék, ezért nem lehet elhozni a kölyköket kirándulni, mert ez lesz belőle.

Hálistennek volt szó a sorozatról is, Nicotero elmagyarázta, hogy ha valaki nem jött volna rá, az, hogy Negan karaktere a hetedik évad nyitórészében olyan emlékezetes brutalitással verte agyon Abrahamot és Glennt, az azért kellett, mert be akarték mutatni, mennyire kiszolgáltatott tud lenni az ember, ha egy nála hatalmasabb, kegyetlenebb és erkölcstelenebb erővel találja magát szemközt.

Az évad második fele pedig arról szólt, hogy minden karakternek mutassuk meg a motivációját, azt, hogy egységesek, és vissza akarják kapni az életüket, és ezt csak egy módon lehet megcsinálni, ha legyőzik Negant - bármi áron. Ebbe az irányba halad a történet, de lesznek meglepetések.

Serratos szerint az emberek sokkal veszélyesebbek, mint a zombik, és ugyan zombik mindig lesznek a sorozatban, de már az állandóságot képviselik, a megszokott környezet részei. Reedus ehhez csak azt tette hozzá, hogy ő az emberektől egy igazi zombiapokalipszis során is jobban félne, mert kiszámíthatatlanok. "Negant sokan gyűlölik, mert egy szadista alak, de gondoljuk csak végig: megvannak az elvei, amikhez ragaszkodik, nem engedi, hogy az emberei csak úgy nőket molesztáljanak, vagy sportból öljenek, és ha jobban belegondolunk, és az ő oldaláról nézzük meg a történéseket, valahol igaza is van, hogy berágott Rickékre, hiszen az eőző évadban őket támadták meg, és ölték meg az embereit szó nélkül. Most gondoljunk bele, hogy mit szólnának Negan emberei, ha erre nem reagált volna" - ezt Nicotero mondta a Megmentők nevű csoport vezetőjéről.

Az évad felépítését egy másik interjúban már a Morgant alakító Lennie James is kritizálta, azaz azt, hogy az első hat etap alatt a nézők hozzászoktak ahhoz, hogy Rickék csapata nagyrészt egyben kóringyál, és ha meg is állnak, közös a sztorijuk, a hetedik viszont nagyon széttagozódott, és egyrészt nem jut elég idő egy-egy karakterre, másrészt meg sok a helyszín. Norman Reedus, aki az életben is pont úgy néz ki és beszél, mint Daryl a sorozatban (mínusz véres bőrmelllény és mókustetemek) dettó erre panaszkodott, és megjegyezte, hogy abban a részben, amikor a karaktere végre összetalálkozik Rickkel, a nagy összeborulás alatti könnyek valósak voltak.

15 Galéria: Élet a The Walking Dead kulisszái mögött Fotó: Gene Page/AMC

"Nem láttam már vagy 2 hónapja. Kivolt a tököm, nagyon jó haverok vagyunk, és kifejezetten zavart, hogy nem voltak közös jeleneteink. Erre mit találnak ki? Egy ölelés, és lelép, én meg maradtam Hilltopban. Kurva ideges lettem, mondtam is Scott Gimple showrunnernek, mire azt mondta, hogy nemcsak Ricket, de Darylt is meg kell törni, ehhez ez kellett." Reedus azt is elmesélte, hogy amikor a Negant alakító Jeffrey Dean Morgan beszállt a sorozatba, teljesen ledöbbent azon a bajtársias, családi hangulaton, amit a forgatáson tapasztalt.

Amikor a hatodik évad végén felvettük a nagy antréját, és ott térdeltünk előtte félkörben, teljesen kiakadt azon, hogy páran tényleg bőgtünk a jelenet közben. Azt mondta, ilyet még soha, egyetlen sorozat forgatásán sem tapasztalt.

A sorozat már hetedik éve látható, de erre senki nem számított 2010-ben, mondta Nicotero arra a kérdésre, hogy nehéz-e megfelelni az elvárásoknak. "A tévés történetmesélés akkor, amikor van egy nagyon kedvelt és zseniális eredeti, ebben az esetben a képregény, rohadt nehéz. Sok az elvárás, a képregényrajongók hülyét kapnak, ha bizonyos fordulatok kimaradnak, vagy ha pár karaktert összevonunk. Amikor Andreát a harmadik évadban kinyírtuk, miközben a képregényben még mindig szerepel, sőt, nagyon is fontos karakter, nagy hiszti volt. Azt az utat járjuk be, ami szerintünk, a mi fejünkben összeállt sztori alapján a legjobb. De most komolyan, tényleg azt szeretnék a nézők, hogy évadokon át ott üldögéljenek a szereplők Alexandiában? Kinek jó az? Halálosan unalmas lenne az egész. Új karaktereket, helyszíneket kell bemutatni, amellett, hogy a zombik és az akciójelenetek is megmaradjanak."

Az sem mindegy, hogy milyen jeleneteket és hogyan forgatnak, mondta tovább a lendületbe jövő Nicotero, aki hosszú, őszes hajával és a nyaka köré tekert kendővel pont úgy néz ki, mint egy hetvenes évekbeli rockzenekar időgépbe ragadt dobosa, és elárulta, hogy a kilencedik epizódban látott, emlékezetes zombihentelés benne sem volt a forgatókönyvben eredetileg. Erről van szó egyébként:

"Csak annyi volt, hogy mennek a kisbusszal, és Sasha abból lövöldöz kifelé és a végén a zombik közé hajít egy csomó dinamitot. Ez nagyon snassz volt. Szerintem a legfontosabb, hogy fejlődjön a sorozat, hogy állandóan legyenek benne olyan dolgok, amiket később is felemlegetnek a nézők - pont úgy, ahogy a képregény emlékezetes jeleneteit is. Kitaláltam ezt a két autó közé kifeszített kábeles dolgot, megnéztük, hogy belefér-e a költségvetésbe, és megcsináltuk. Szerintem menő lett." Az, jegyezte meg Reedus, aki nem szerepelt benne.

Ebből is kihagytatok.

Nicotero most már az egyik állandó rendezője a sorozatnak (mellette executive producer smink- és trükkmester is), de a mai napig ő felügyeli a zombik sminkjét elkészítő stábot. Amikor arról kérdeztem, hogy ennyi idő után nem nehéz-e újabbnál újabb zombimaszkokat kitalálni, azt felelte, hogy sokat agyalnak azon, milyen új zombikat és főleg hogyan rakjanak össze, figyelembe véve azt, hogy az élőhalottak a történet előrehaladtával egyre ramatyabb állapotban vannak. "Egyelőre nem volt még olyan gondunk, hogy ne tudtunk volna újítani rajtuk, leginkább a részletekben igyekszünk eltérni, van amelyik kap egy fülbevalót, egy másik egy nyakláncot. Vagy egy leszakadt állkapcsot."

A második körben Josh McDermitt (Eugene) mellett Austin Amelio (Dwight) és Tom Payne (Jesus) jött be, és azzal nyitottak, hogy McDermitt elmesélte, mennyire gusztustalanul néz ki Amelio öltözője, mert a falon ott lógnak a sorozatban egy összeégett arcú karaktert alakító színészre eddig feltett maszkok.

Rám ugyan nem lehet mondani, hogy nem teszek meg mindent a szerep kedvéért, csak nézzék meg ezt a frizurát, tessék, lehet röhögni hangosan is. Nem bánom, mert ha attól lesz jobb a nézőnek, hogy én hülyét csinálok magamból azzal, hogy olyan nevetségesen nézek ki, ahogy csak lehet, akkor legyen, benne vagyok. De nem tettem ki a falamra az első évados póthajat, mennyire gusztustalan lenne már, nem? Na, Austin meg úgy lógatja fel az összeégett műbőrcafatokat a falra, mintha Picasso-képek lennének.

McDermitt nagy rajongója volt a sorozatnak, és meglepődött, amikor behívták a szerepre felolvasni, azon meg pláne, hogy meg is kapta. "Sitcomokban szerepeltem, nem is értem, miért rám esett a választás. És hatalmas flash a mai napig, most is, hogy kint álltam a folyosón, és arra jött Norman, az ugrott be automatikusan, hogy bazdmeg, ott megy Daryl, és libabőrös leszek. Negyedik éve ez van, nem tudom, mikor múlik már el." Tom Payne, aki angol ugye, és amikor megszólalt az eredeti hangján, kicsit meglepett mindenkit, a kedvenc jelenetéről beszélt elég hosszan, ami egyben az első olyan volt, amiben szerepelt, és azért van érte odáig még mindig, mert egyszerre volt laza és feszült, és pont az ilyen kettősség miatt vállalta el egyáltalán a képregényrajongók egyik kedvenc figurájának megszemélyesítését.

Amelio kikerülte a kérdést, ő nem egy jelenetet, hanem egy karaktert említett, Simont, Negan jobbkezét. "Állandóan csak a dráma, a rohanás, a lövöldözés, a nagy tét, erre itt van Steven Ogg, aki egy nagyszerű színész, és valami olyan könnyedséget visz ebbe a szürreálisan sötét világba, amit nem lehet nem szeretni." McDermitt először azt mondta faarccal, hogy neki Glen és Abraham halála maradt meg leginkább az emlékezetében, mert már kurvára unta őket. "Komolyra fordítva, nagyon megrázott mindenkit, ráadásul eszméletlen hideg volt, és két napon át reggeltől estig ott kellett térdepelni a sárban, én meg ehhez nem vagyok nagyon hozzászokva, és a végén már önkéntelenül is elsírta magam."

A teremfutballista frizurás színésztől azt is megkérdeztem, hogy mi volt hamarabb, az iszonyatos hajviselet, vagy a szerep, mire azt mondta, hogy neki soha nem volt Bundesliga-frizurája, és amikor beszállt a sorozatba, olyan rövid volt a haja, hogy pórhajat varrtak be neki a fejére, de aztán lelkesen növesztette, és most már a sajátja. (Az egyik újságírónőnek felajánlotta, hogy simogassa meg, de nem élt vele sajnos.) Tom Payne azt értékelte ebben a jelenetben, hogy Jeffrey Dean Morgan milyen jól vette az akadályt.

Most gondolják el, van egy hat éve összeszokott gárda, ahová úgy lép be, hogy két ember fejét péppé veri, és ehhez meg kell tanulnia még tíz oldalnyi dialógot. Elképesztő melót végzett, le a kalappal előtte.

A The Walking Dead hetedik évadának utolsó epizódja hétfő este látható a FOX adásán, ahol októbertől a nyolcadik évad is látható lesz majd magyar szinkronnal.