A Nagy Duett a tévéműsorok Halálcsillaga

Ahogy azt várni lehetett, a TV2 egyik celebéneklős műsora agyonvágott mindenkit teljes lakosságban, 1 152 093 néző és 27,6 százalékos közönségarány társult a tavalyi nézettségi koronát is elnyerő műsor ötödik évadának nyitórészéhez, amivel a Nagy Duett a hét legnézettebb műsora lett, csak úgy, mint a kereskedelmi korcsoportban.

18-49-ben az évadnyitó 26,8 százalékos közönségarány mellé 410 087 nézőt tudott, azaz mindkét összevetésben elmarad A mi kis falunk számaitól, ami átlagosan 29 százalékos közönségarányt és 440 000 nézőt érdekel, a teljes lakosságban pedig 1,19 millióval birtokolja az év legnézettebb műsora címet, bár a Nagy Duett nézettsége vélhetően emelkedni fog.

A celebéneklés mellett nem sok örülnivalója volt a TV2-nek múlt héten, a főműsoridőt tekintve története legrettenetesebb nézettségét produkálta kedden az este 7 és 11 közötti átlagos 4 százalékkal, nem csoda, hogy a hét 30 legnézettebb műsora közé csak 5 műsort adtak az RLT 25-je mellé. Ördög Nóra celebgyerekes vetélkedője jól tartja magát, ahogy a Tények is el tud érni 140-150 000 embert, de a többi saját gyártást a kereskedelmi korcsoportban és a teljes lakosságot tekintve is el kell felejteni.

Múlt héten indította el az RTL a Konyhafőnök VIP-et, a teljes lakosságban menten az 5. legnézettebb is lett a pénteki epizód a maga 810 115 nézőjével, és a többi rész is benne volt az első 15 között a nézettségi listán. A TV2-nek ebben az összevetésben is a Tények és Ördög Nóra hozott vigaszt.

Ha a teljes napot vesszük, 18-49-ben az RTL-csoport 27,7 százalékos, a TV2-csoport 19,1 százalékos közönségaránnyal áll, mögöttük az MTVA 9,2-vel bronzérmes, a Viacom (Comedy Central, Paramount, RTL Spike, stb.) 6,4 százalékkal a negyedik. Drámaibb képet fest a főműsoridő, ahol az RTL 33,9 százalékon állt meg, a TV2 meg 19,6-on, az MTVA-Viacom különcsatában viszont megmerevedtek a frontok (9,1 vs. 6,1).

Az atv vasárnapi diadalmenete is csak eddig tartott: mind a Frizbi, mind a Napló 300 000 néző alatt teljesített 18+-ban, ezzel esélyük sem volt a TV2 ellen.