Médiatanács: Kiegyensúlyozatlan riportok a Tényekben és a köztévén

Megsértette a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét az M1 és a TV2, amikor február 18-án nem próbálták meg a budaörsi önkormányzat álláspontját is bemutatni a város egészségügyi központjával kapcsolatos riportjaikban - közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa.

Az M1 19.30-as Híradójában, a TV2 pedig a 18 órai Tényekben Budaörs egészségügyi központjának közbeszerzés nélküli működéséről készített anyagot úgy, hogy közben elfelejtették megkérdezni a városvezetést. Az önkormányzat a riportok megjelenése után mindkét cégnél kifogásolta, hogy a helyi Fidesz a járóbeteg-szakellátás üzemeltetésével kapcsolatos sajtótájékoztatójáról úgy számoltak be, hogy kísérletet sem tettek arra, hogy őket is megszólaltassák.

Az önkormányzat a médiatörvénynek megfelelően három napon belül kérte a csatornáknál, hogy az ő álláspontjukat is mutassák be. Ezt az M1 nem teljesítette, a TV2 pedig a törvényben meghatározott két napos határidő után tett csak eleget a kérésnek. Ezután az önkormányzat képviselői az NMHH-hoz fordultak. A hatóság megállapította, hogy a műsorok nem teljesítették a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét. Kötelezték a csatornákat arra, hogy erről öt napon belül számoljanak be. Emellett az M1 Híradójának 15 napon belül lehetőséget kell adnia, hogy az önkormányzat is elmondhassa a véleményét a kérdésről. Pénzbüntetést egyik csatorna sem kapott.