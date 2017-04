A Trónok harca újabb három díjat nyerhet

Bejelentették az idei MTV Movia and TV Awards új kategóriáit és azok jelöltjeit, illetve nyilvánosságra hozták pár megszokott kategória jelöltlistáját is - amikben viszont meglepetésre keverednek a tévés és filmes szereplők.

Az MTV, ami annak idején még zenetévének indult, de mára már szinte csak a realityműsorok soundtrackjében foglalkozik azzal, elég régóta (1984) osztja ki saját díjait, és a hagyományoknak megfelelően idén is húztak valamit, amit más nem. A filmes és tévés kategóriák ugyanis minden olyan díjkiosztón l elválnak egymástól, ahol egyáltalán szóba kerülnek közösen (az írók, a producerek és a rendezők céhei saját gáláin vagy a Golden Globes-on), miközben az MTV a külön filmeknek és sorozatoknak elkülönített kategóriák mellett ahol tudta, vegyítette a jelölteket - műfajtól függetlenül. A 2015-ös gálán mi is ott voltunk.

A május 7-i, Los Angeles-i díjkiosztón a hollywoodi produkciók mellett a legjobb tévésorozatokat is díjazzák: a legtöbb jelölést a Tűnj el! című film, a Stranger Things (sorozat) és a Szépség és a szörnyeteg kapta. A nálunk jövő héten bemutatásra kerülő Tűnj el! című horror hat MTV Movie & TV Awards díjra esélyes (a díj elnevezése is megújult, belekerült a TV is), köztük az Év filmje, a Legjobb gonosztevő és a Legjobb rendszer elleni harc kategóriákban. Emellett a film főszereplője, David Kaluuya lehet az idei év Legjobb filmszínésze, de ő nyerheti Lil Rel Howeryvel nyújtott alakításáért a Legjobb duó díjat is.

A Szépség és a szörnyeteg című filmet és a Netflix Stranger Things című sorozatát négy-négy kategóriában jelölték, míg az Atlanta, a Trónok harca, A számolás joga, a Logan, a Holdfény és a Rólunk szól három-három jelölést kapott. A csatorna első alkalommal összevonja a korábbi Legjobb férfi alakítás és Legjobb női alakítás kategóriákat, és nemre való tekintet nélkül díjazza a Legjobb film- és sorozatszínészeket. Ezen a két kategórián, és természetesen az Év filmje és az Év sorozata díjon kívül minden más kategóriában vegyesen indulnak a filmek, televíziós és streamelt sorozatok, illetve a film- és sorozatszínészek. Így például a közönségkedvencnek számító Legjobb csók kategóriában a Kaliforniai álom és a Szépség és a szörnyeteg mellett jelölt az Empire is.

Szintén újdonság, hogy a Legjobb harcjelenet kategóriát idén Legjobb rendszer elleni harcra változtatták, így reflektálva a közönség társadalmi kérdésekkel kapcsolatos nyitottságára. Emellett az MTV új, aktuális kategóriákat is bevezet, ilyen például a Legjobb amerikai történet díj, melyet annak a filmnek vagy sorozatnak ítélnek majd oda, amely az ország sokszínűségét és nyitottságát ünnepli, vagy a Könnyfakasztó jelenet díj, melyben például olyan pillanat is helyet kapott, mint a Trónok harca egyik karakterének, Hodornak a halála. Szintén új kategória a Legjobb házigazda, a Legjobb valóságshow és a Következő generáció díj. Az idei gála házigazdája az itthon annyira nem ismert Adam Devine lesz.

A most bejelentett kategóriák és jelöltjeik:

AZ ÉV FILMJE

Szépség és a szörnyeteg (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Tűnj el! (Universal Pictures)

Logan (20th Century Fox)

Zsivány Egyes – Egy Star Wars-történet (Walt Disney Studios Motion Pictures)

The Edge of Seventeen (STX Entertainment)

LEGJOBB FILMSZÍNÉSZ

Daniel Kaluuya – Tűnj el! (Universal Pictures)

Emma Watson – Szépség és a szörnyeteg (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Hailee Steinfeld – The Edge of Seventeen (STX Entertainment)

Hugh Jackman – Logan (20th Century Fox)

James McAvoy – Széttörve (Universal Pictures)

Taraji P. Henson – A számolás joga (20th Century Fox)

AZ ÉV SOROZATA

Atlanta (FX)

Trónok harca (HBO)

Bizonytalan (HBO)

Hazug csajok társasága (Freeform)

Stranger Things (Netflix)

Rólunk szól (NBC)

LEGJOBB SOROZATSZÍNÉSZ

Donald Glover – Atlanta (FX)

Emilia Clarke – Trónok harca (HBO)

Gina Rodriguez – Jane the Virgin (The CW)

Jeffrey Dean Morgan – The Walking Dead (AMC)

Mandy Moore – Rólunk szól (NBC)

Millie Bobby Brown – Stranger Things (Netflix)

LEGJOBB CSÓKJELENET

Ashton Sanders & Jharrel Jerome – Holdfény (A24)

Emma Stone & Ryan Gosling – Kaliforniai álom (Summit Entertainment)

Emma Watson & Dan Stevens – Szépség és a szörnyeteg (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Taraji P. Henson & Terrence Howard – Empire (FOX)

Zac Efron & Anna Kendrick – Mike és Dave esküvőhöz csajt keres (20th Century Fox)

LEGJOBB GONOSZTEVŐ

Allison Williams – Tűnj el! (Universal Pictures)

Demogorgon – Stranger Things (Netflix)

Jared Leto – Öngyilkos osztag (Warner Bros. Pictures)

Jeffrey Dean Morgan – The Walking Dead (AMC)

Wes Bentley – American Horror Story (FX)

LEGJOBB HÁZIGAZDA

Ellen DeGeneres – The Ellen DeGeneres Show (NBC)

John Oliver – Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

RuPaul – RuPaul’s Drag Race (VH1)

Samantha Bee – Full Frontal with Samantha Bee (TBS)

Trevor Noah – The Daily Show (Comedy Central)

LEGJOBB VALÓSÁGSHOW

America’s Got Talent (NBC)

MasterChef Junior (FOX)

RuPaul’s Drag Race (VH1)

The Bachelor (ABC)

The Voice (NBC)

LEGVICCESEBB ALAKÍTÁS

Adam Devine – A munka hősei (Comedy Central)

Ilana Glazer & Abbi Jacobson – Broad City (Comedy Central)

Lil Rel Howery – Tűnj el! (Universal Pictures)

Seth MacFarlane – Family Guy (FOX)

Seth Rogen – Virsliparti (Sony)

Will Arnett – Lego Batman - A film (Warner Bros. Pictures)

LEGJOBB HŐS

Felicity Jones – Zsivány Egyes – Egy Star Wars-történet (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Grant Gustin – Flash – A Villám (The CW)

Mike Colter – Luke Cage (Netflix)

Millie Bobby Brown – Stranger Things (Netflix)

Stephen Amell – A Zöld íjász (The CW)

Taraji P. Henson – A számolás joga (20th Century Fox)

KÖNNYFAKASZTÓ JELENET

Trónok harca – Hodor (Kristian Nairn) halála (HBO)

A Grace klinka – Meredith elmondja gyermekeinek, hogy Derek meghalt (Ellen Pompeo) (ABC)

Mielőtt megismertelek – Will (Sam Claflin) elmondja Louisa-nak (Emilia Clarke), hogy nem maradhat vele (Warner Bros. Pictures)

Holdfény – Paula (Naomie Harris) elmondja Chiron-nak (Trevante Rhodes), hogy szereti (A24)

Rólunk szól – Jack (Milo Ventimiglia) és Randall (Lonnie Chavis) karatéznak (NBC)

KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓ

Chrissy Metz

Daniel Kaluuya

Issa Rae

Riz Ahmed

Yara Shahidi

LEGJOBB DUÓ

Adam Levine & Blake Shelton – The Voice (NBC)

Daniel Kaluuya & Lil Rel Howery – Tűnj el! (Universal Pictures)

Brian Tyree Henry & Lakeith Stanfield – Atlanta (FX)

Hugh Jackman & Dafne Keen – Logan (20th Century Fox)

Josh Gad & Luke Evans – Szépség és a szörnyeteg (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Martha Stewart & Snoop Dogg – Martha & Snoop’s Potluck Dinner Party (VH1)

LEGJOBB AMERIKAI TÖRTÉNET

Blackish (ABC)

Amerika Huangjai (ABC)

Jane the Virgin (The CW)

Holdfény (A24)

Transparent (Amazon)

LEGJOBB RENDSZER ELLENI HARC

Tűnj el! (Universal Pictures)

A számolás joga (20th Century Fox)

Loving (Focus Features)

Luke Cage (Netflix)

Mr. Robot (USA)

LEGJOBB DOKUMENTUMFILM