Nem csak a kommentelők hekkelték meg az Origót a szerdai tüntetésen

Úgy tűnik, hogy a szerda éjjel meghekkelt Origo a szokott fotóriporterei helyett egy névtelen fotós képeit közölte a Hősök terére szervezett szerdai tüntetésről. De nem csak az Origo vette át ezeket a képeket. Egy sor kormányközeli lap sajátjának érezte a fotókat, és egyszerre jelentették meg őket.

A portál szerdán röviden tudósított a demonstrációról, de az eseményről készült fotói kiugranak a más portálokon látott képek közül. Viszont teljesen megegyeznek a kormányközeli média több portáljának fotóival.

A következő kép hívta fel rá a figyelmünket, hogy valami nem stimmel az Origo képeivel. A szervezők felállítottak egy darut a Műcsarnok felőli oldalon, hogy a tudósítóknak rálátást adjanak a térre, a fotósok többsége erről a pontról készített képet a szív alakot formázó, tízezres tömegről.

Az Origo viszont a tér másik oldalán jutott fel egy épület tetejére. A képkivágásból egyértelműen kiderül, hogy a Fidesz-székház felső emeletére, amit a tüntetés alatt végig rendőrsorfal vett körül (ahogy a fotón is látszik):

Persze, ez önmagában nem lenne annyira érdekes, hiszen egy rendőrsorfal nem áthatolhatatlan akadály. Az viszont mégiscsak feltűnő, hogy épp a Fidesz-székházból sikerült fotózniuk, ahová aznap este senki nem jutott be.

Az Origo szerző nélküli, hétképes galériája a fotóriportereiktől szokatlan stílusban készült, és látványosan megy rá egy-egy kiugró arcra a tömegből. Egy maszkos tüntető például több képhez külön pózolt is a fotósnak, de önmagában persze ez sem lenne érdekes. Mindenki úgy fotóz, ahogy akar.

Az Origo-cikkben bemutatott képe viszont a ma reggeli Magyar Idők címlapképe is egyben. A két fotó teljesen megegyezik, azonos pillanatban készültek, a tömegből mindenkit ugyanabban a mozgásfázisban elkapva:

A képek belső információit elemezve viszont az derül ki, hogy a fotósok neve különbözik.

Az Origón Origo szerzővel, tehát névtelenül, de szerkesztőségi tartalomként jelentek meg a fotók, a Magyar Idők viszont Bach Máténak, a lap saját fotósának kreditálja a képet.

Az Origo most is elérhető fotóinak exif-adatai szerint egy Besenyei Gergely nevű fotós Nikon D3-as kamerájával készültek a képek, aki egyébként egy ideig a Kormány.hu megbízott fotósa is volt:

Megkerestük az érintett fotóst is, a cikkünket pedig hamarosan frissítjük, ha válaszol.

A kollégák közül többen is látták az Origo fotóriporterét a tömegben dolgozni szerdán a Hősök terén. Furcsa, hogy miért került végül az ő képei helyett a Magyar Idők fotósának (?) egyoldalú képriportja az Origo cikkébe.

Olyan persze gyakran előfordul a sajtóban, hogy egyik lap a másiktól kér kölcsön képet. De ugyanezek a képek megjelentek később a 888.hu oldalán is, egy harmadik fotós nevével a fotók alatt. A két galéria fotói több helyen egyeznek:

Olvasóink hívták fel rá a figyelmünket, hogy ugyanez a képanyag Mészáros Diána neve alatt fut a szintén kormányközelinek mondható Lokálban is:

Küldtünk kérdéseket a Lokál és a Magyar Idők érintett fotósainak is, reméljük hamarosan a válaszukkal is frissíthetjük a cikket.

Egy dolog tehát biztos: egy (?) névtelen (?) fotósnak szerda délután sikerült elnyernie legalább négy szerkesztőség feltétlen bizalmát a fotóival, és mind a négy lapnál úgy döntöttek: saját tartalom helyett ezt a készen kapott képanyagot használják, mindössze néhány tüntető közeli portréjával, hogy fotókon is bemutassák a szerdai, tízezres tüntetést. Ez a fotós nem mellékesen a Fidesz-székházból is tudott képet készíteni.

Az Origo egéybként nem csak most kezelt elég különös szakmaisággal egy tüntetést. Október 23-án a Jobbik rendezvényére vizionáltak valójában meg nem történt botrányt, ráadásul egy, még a Vona Gábor-beszéd elmondása előtt élesített cikkben. Az Origo annak a New Wave Media Kft.-nek a tulajdonában van, amely a Vs.hu-t üzemeltetőjeként akkor került be a hírekbe, amikor kiderült, hogy jelentős mennyiségű, közpénz jellegét el nem vesztett közpénzzel tömték ki Matolcsy MNB-s alapítványai.