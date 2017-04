Már nem visz mindent a Nagy Duett

Három hét kellett ahhoz, hogy a nézettségi versenyben vegetáló TV2 egyetlen csodafegyvere már ne legyen minden tekintetben piacvezető: 21 százalékos közönségarányával és 308 396 nézőjével a 18-49-es korosztályban negatív csúcsot döntött a műsor, ha jól számoljuk, és a második helyre szorult egy Barátok közt-epizód mögé. Igaz, a teljes lakosságban továbbra is vezet, de már csak alig egymillió nézővel, azaz úgy 200 000 nézőt bukott a második héthez képest.

A kereskedelmi korcsoportban az RTL egyeduralkodása szembetűnő, vagyis minden maradt a régiben: a nézettségi lista első 30 helyezettje között 3-3 műsorral szerepel a TV2 és az MTVA, a többi 24-et az RTL adja. Az MTVA-t a két BL-meccs és a Forma-1 húzta, a TV2 saját gyártású műsorainak legnagyobb kritikáját pedig az jelenti, hogy az első 30-ba a Nagy Duett mellé két amerikai film, a Halálos iramban 5 és a Transformers 3 tudott bekerülni. A múlt héten kipróbált új műsorrend az Extrém Activityvel besült, a hétköznap esti főműsorban a TV2 lassan olyan számokat produkál, mint a Duna TV.

Ábel Anita játékos kvízműsora hétfőn 6,1 százalékos közönségaránnyal nyitott, majd lement 4,8 százalékra, és csak nagypénteken hozott nagyjából tisztességes közönségarányt (11,8), amikor az RTL nem sugárzott saját gyártást a Híradó után. (Más kérdés, hogy így is kikaptak.) A Tények a kereskedelmi célcsoportban már egy 17 százalékos közönségaránynak is örülhet (de pl. múlt hétfőn 13,2 volt), Tilla vetélkedője az új műsorsávban sem tudja átlépni a saját árnyékát, és a szerdai BL-meccs miatt Ördög Nóra Vigyázz, gyerekkel vagyok! című műsora is negatív csúcsot döntött a maga 8,8 százalékával.

Ami a teljes lakosságot illet, a Tényeket hétfőn 558 757 néző követte, míg a Híradót 676 ezer, csütörtökre ez a különbség még jobban megnőtt (583 000 vs. 703 771). Vasárnap a Tények kikapott a Híradótól, ami azért fura, mert amikor van Nagy Duett vagy Sztárban Sztár, akkor hagyományosan a TV2 “hírműsora” a nézettebb. A Nagy Duett közönségaránya csak az utolsó félórára esett le 18 százalékra. addig 25% körül volt. A saját gyártású műsorok között a Konyhafőnök VIP (RTL) a teljes lakosságban 20, a kereskedelmi célcsoportban 22 százalék körül teljesít egyébként.

Az egész napos közönségarányt nézve az RTL 8 százalékot ver a TV2-re csoportszinten, az MTVA a sportműsoroknak köszönhetően már majdnem 11 százalékon áll, a Viacom pedig kezd elhúzni a Sonytól (AXN/Viasat) és az AMC-től (előbbi 5,8, utóbbi 5,1 százalékot tud). A főműsorban az RTL nagyon csúnyán veri a konkurenciát, 31,1 százalékuk van 18-49-ben a TV2 18,6 százalékával szemben, amihez az MTVA 11,6 százalékkal közelít szépen lassan. A főműsorban egyébként a Sony beerősít, 6,5 százalékra megy fel a közönségarányuk, amin a ma este induló Exek az Édenben csak erősíteni fog.

A végére egy érdekesség: az RTL ismét elindította a Reggeli című műsorát, jó érzékkel húsvéthétfőn, amikor reggel az ember már csak sportból is tévézik. Az első adást ráadásul Alföldi Róbert és Stohl András vezette, a régi Reggeli-stáb két ikonikus alakja, és a reggel tévénéző közönség vevő is volt a műsorra: a Reggeli 7-9 között 10 százalékos közönségarányt tudott a kereskedelmi korcsoportban a TV2 Mokkájának 7,5 százalékával szemben. A TV2-t tényleg az ág is húzza.

Forrás: Nielsen közönségmérés