Felmondott az Origo fotórovatának vezetője

Az ügy, ami a régi origósnak számító Ostyáni Jánosnál kiverte az utolsó biztosítékot is, nagyjából annyi volt, hogy az április 12-i tüntetésről beszámoló Origo a szokott fotóriporterei helyett egy névtelen fotós képeit közölte. Nemcsak az Origo vette át ezeket a képeket, egy sor kormányközeli lap is sajátjának érezte a fotókat, és egyszerre jelentették meg őket.

Az Origo fotósának a képei egy ponton eltűntek az Origo cikkéből, és kicserélődtek az ismeretlen fotós képeire

- írta képszerkesztő kollégánk az esetről beszámoló, részletes cikkében.

Ostyáni, írja a 24.hu, vállalhatatlannak tartja, hogy ismeretlen forrásból származó, erősen manipulatív képsorozattal illusztrálták a cikket, és tegnap felmondott a lapnál, ahogy Kovách Márta szerkesztőségi asszisztens is.

Az Origo fotórovatának fogalma sem volt arról, hogy a cikkben megjelenő képeiket lecserélik, és azok helyén a kormánypárti sajtóban négy állítólagos szerző neve alatt is megfuttatott képet jelenítenek majd meg. A 24.hu-nak nyilatkozó rovatvezető azt mondta, ehhez nem adja tovább a nevét, és feláll. Bár eddig is sok minden zavarta az Origo szerkesztőségében, de úgy gondolta, a fotórovat munkáját ezek nem érintik, a mostani viszont neki is sok volt. A kormánypárti sajtó manipulációs húzásairól itt írtuk hosszabban.

Az utóbbi pár hétben az Origo szerkesztősége látványos átalakuláson ment át, kirúgtak nyolc újságírót és szerkesztőt, elküldték az Unikornis című melléklet újságíróit, felmondott a filmklub-, és a gazdaságrovat egy-egy munkatársa, lelépett egy képszerkesztő, és a teljes techrovat (ők a 24.hu-hoz igazoltak), valamint sokan távoztak a sportrovatból is, ki így, ki úgy.