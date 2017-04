Belebukott a zaklatási vádakba az amerikai sztárműsorvezető

Meneszti szerződéséből az amerikai Fox News csatorna tulajdonosa, a 21st Century Fox, Bill O’Reilly-t, a The O’Reilly Factor című műsor vezetőjét. Korábban az Indexen is beszámoltunk róla, hogy a tévés személyiséget több nő vádolta meg szexuális zaklatással. Az április elején a New York Times-ban megjelent cikkben összesen öt nő beszélt arról, hogy a műsorvezető előbb szakmai segítséget ajánlott nekik, majd később zsarolni kezdte őket azzal, hogy ha nem teljesítik a kéréseit, akkor azt a karrierjük bánja.

Az amerikai Fox News csatorna a legnézettebb kábeltévé Amerikában, a The O’Reilly Factor pedig a csatorna zászlóshajójának számított. A cikk megjelenését követően egyre több hirdető döntött úgy, hogy nem kívánja reklámjait a műsor szüneteiben leadni. Végül 90 különböző cég bojkottálta a műsort.

A 21st Century Fox vezetői szerdán döntöttek O’Reilly ügyében. Kiadott közleményükben azt írják, hogy a megfogalmazott vádakat áttekintették és úgy döntöttek, hogy megszakítják Bill O’Reilly-val a közös munkát. A botrány kirobbanása után nem sokkal a műsorvezető elutazott nyaralni, utoljára április 11-én volt látható a képernyőn. Akkor úgy búcsúzott, hogy évente legalább kétszer mindenkinek szüksége van a pihenésre, ezt ajánlja a nézőinek is. Szerdán mikor bejelentették a menesztését éppen Rómában tartózkodott.

Here is Bill O’Reilly literally meeting with Pope Francis this morning pic.twitter.com/SlNMqAnsKn — Michael M. Grynbaum (@grynbaum) April 19, 2017

A The O’Reilly Factor az utóbbi 14 évben a legnézettebb kábeles hírműsor volt az Egyesült Államokban, a műsor arcával a közelmúltban hosszabbított szerződést a 21st Century Fox, ami évente körülbelül 20 millió dollárt fizetett O'Reilly-nak. A botrány kirobbanása után, maga az elnök Donald Trump is védelmébe vette a műsorvezetőt, akinek tavasszal interjút is adott. Ebből kisebb diplomáciai botrány is keveredett, mert a műsorvezető gyilkosnak nevezte Putyint.

A csatornának az utóbbi időben meggyűlik a baja a szexuális zaklatási ügyekkel, ezért kellett az egykori vezérigazgatónak, Roger Ailes-nak is távoznia. A csatorna korábbi vezető arca, Megyn Kelly is arról beszélt könyvében, hogy milyen elviselhetetlen körülmények között kell a nőknek dolgoznia a Fox News-nál.

A New York Magazine témával kapcsolatos szakértője, Gabriel Sherman kedden arról írt, hogy a döntés hátterében valószínűleg egy üzleti megfontolás áll. A 21st Century Fox 14 milliárd dollárért szeretné megvenni az európai kábeltévé óriást, a Sky-t. A vásárlást először egy angol testületnek kell engedélyeznie, akik azt vizsgálják, hogy a tulajdonos Murdoch család méltó-e arra, hogy egy ilyen hatalmas médiacég tulajdonosa legyenek. Az O’Reilly bármennyire is fontos a csatorna számára, a Sky megvásárlása ennél is nagyobb ügy, amit még a legnézettebb műsor arca sem sodorhat veszélybe.