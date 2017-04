Tényleg Stohl András lesz a Class FM egyik arca

Április 20-án reggel hatkor jelentkezik a megújult Morning Show a Class FM-en, amit ugye az emlékezetes frekvenciahiszti után az éterben már ne keressük (legalábbis az analóg adást ne), viszont az interneten, digitális rádióként továbbra is él és virul.

És rentábilis lesz, remélik a rádió vezetői, akik a reggeli műsor három műsorvezetője Janklovics Péter, Pataki Zita és Stohl András társaságában rendhagyó, online sajtótájékoztatón közölték mindezt a sajtóval. Az online sajttájt úgy kell elképzelni, hogy ment a neten egy stream, amit a sajtómunkás nézett, és közben egy szöveges felületen tehetett fel kérdéseket. Ja, és kaptunk reggelit is, futárral - de még így is olcsóbban kijött a dzsembori, mintha kibéreltek volna egy éttermet, derült ki.

A műsor, amiben a Class FM-nél láthatóan nagyon bíznak, őszinte, provokatív és más lesz, mint amit a reggeli műsorokban megszokhattunk, legalábbis ez hangzott el a legtöbbször a kb. 40 perces online eseményen, amin a beérkező kérdésekre is válaszoltak a jelenlevők, legalábbis hellyel-közzel. Földes Ádám vezérigazgató szerint alaposan lekutatták, hogy mennyire ismert a márka (nagyon), és ennek alapján állították össze az új műsorrendet, ami egyedülálló Magyarországon, hiszen a Class FM az ország egyetlen, csak digitális rádiója.

A cég tulajdonosa, a korábban az Indexnek is nyilatkozó Michael McNutt arra a kérdésre, hogy akkor is ennyire lelkesen tolná a digitális szekeret, ha még mindig meglenne az országos frekvenciája (amit tavaly vesztettek el), azt válaszolta, hogy az analóg rádiózás a múlt, a digitális meg a jövő, ami akár igaz is lehet, de a hallgatottsági adatok nem ezt mutatják. Azok az adatok, amiket egyelőre pontosan nem lehet a Class FM esetében mérni - ezt már Földes tette hozzá, aki nem akart a Morning Show-ról szóló bejelentés közben a reklámpiacról beszélgetni. Apropó, Morning Show: a név tulajdonosa McNutt.

A reggeli műsorral valós alternatívát akarnak kínálni a hallgatóknak, Stohl szerint bele fognak állni mindenbe, és nem lesz elkenés, de politika sem, mert ez nem az a műsor. Az már tisztán látszik, hogy Stohl lesz a leader, azaz a témagazda (legalábbis az esetek nagy többségében), a klasszikus műsorvezető, Janklovics a rezonőr, aki reagál a poénokra, Pataki Zita pedig a harmadik, a józan hang, vagy hogy is kell ezt mondani. A trió hónapok óta próbál, mellette viszont - a sajtóban megjelentekkel ellentétben - Stohl marad a színházban, Pataki Zita meg a tévében, legalábbis decemberig biztosan.