Visszaült a nézettségi trónra a Nagy Duett

A Nagy Duett egyelőre még nem tudta megdönteni A mi kis falunk idei nézettségi csúcsát, de van még pár adás belőle, hogy összejöhessen nekik. A hét másik sikerműsora az RTL Konyhafőnök VIP-ja volt, ami a húsvét hétfőt ugyan kihagyta, de a másik négy, hétköznapi adása benne volt az első tízben mind a kereskedelmi korcsoportot, mind a teljes lakosságot tekintve, előbbiben 22 százalékos közönségarány alá nem ment, utóbbiban 807 060 néző volt a legkevesebb, amit tudott.

A TV2 hetét a Nagy Duett mellett 18-49-ben a kilátástalanság jellemezte leginkább, az első 30-ba egy Tények-adás és Ördög Nóra egyre jobban elfáradó gyerekvetélkedője jutott csak be egy Transformers-film mellett. A hétköznap esti műsorai közül ebben a korcsoportban az Extrém Activity egy 9,6 százalékos közönségaránynak örülhet, és ennyi is volt a saját gyártás, már ha a Tényeket nem számoljuk. Az MTVA-nak ismét sikerült az első 30-ba beférnie két BL-meccsel, a Sport1 pedig a Real Madrid-Barcelona-rangadót vitte be az első 40-be.

A teljes lakosságban a Tények lényegesen jobban szerepel, az első 30-ba hat adásuk is bekerült, az 50-be pedig az Extrém Activity is több adást delegált, mint a kereskedelmi korcsoportba. Az idősebb nézőknek köszönhetően a Fatmagül című török szappanopera is szépen teljesít, adásonként 500 000 nézőnek csak örülni lehet, már ha a TV2-nél dolgozik az ember. Tilla műsorát viszont minden tekintetben kinyírta a TV2, az Annyit ésszel mint erővel! két adással jelentkezett a héten, de 7 százalékos közönyégarány föl nem tudott menni.

Egy új műsor is bemutatkozott a TV2-n, a Ripost nevű bulvárhíradó, amiben Gesztesi Károly napszemüvege alatt sírt például, de hiába, a vasárnap kora délután indított műsor halva született a maga 42 000 nézőjével és 4,1 százalékos közönségarányával (18-49). Ennyi nézőt tud a hétköznap késő esti műsorsávban jelentkező Hello Hollywood is, Azurák Csaba 1/1 című műsora meg a felét. Sajnos a Propaganda, a TV2 Dalfutár mellett legértékesebb műsora még ennyit sem, a 10 871 néző rémesen kevés kedd este 11-től is, igaz, még mindig jobb, mint a Duna TV-n ezzel párhuzamosan vetített Szelíd motorosok, amit 1222 néző látott, ha minden igaz.